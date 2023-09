Preço do diesel sobe pela sexta semana seguida nas bombas, diz ANP

O preço do diesel nos postos avançou pela sexta semana seguida, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Passou de R$ 6,03 para R$ 6,05. É o maior patamar desde fevereiro deste ano.

Já o valor da gasolina na bomba caiu pela segunda semana seguida, diz a ANP. O valor médio caiu de R$ 5,87 para R$ 5,86. O etanol, por outro lado, subiu de R$ 3,65 para R$ 3,66.

Para especialistas, a alta do diesel era esperada. Semana passada, o valor do diesel aumentou com a reoneração do PIS/Cofins, que estava zerado e passou a ser de R$ 0,11 por litro. A queda ocorreu com a MP 1175, com a redução dos impostos sobre a compra de veículos. Em outubro, deve ocorrer uma nova alta no imposto, com mais R$ 0,13 por litro.

O preço dos combustíveis volta a ser um motivo de preocupação na Petrobras, segundo analistas. Isso porque a cotação do barril de petróleo segue em alta. Nesta segunda-feira, o Brent, usado como referência internacional, sobe 0,77%, cotado a US$ 90,61.

Segundo a Abicom, que reúne os importadores, o preço da gasolina vendida no Brasil está 9% menor em relação ao mercado internacional. Já no caso do diesel a defasagem é de 16%.

Mês passado, a Petrobras havia reajustado os preços nas refinarias. Na ocasião, a estatal aumentou em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, que passou a ser de R$ 2,93 por litro. O aumento representa uma alta de 16,3%. A Petrobras também reajustou em 25,8%, para R$ 3,80, o preço do diesel.