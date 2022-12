Política monetária é complicada por incertezas, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira (2) que a política monetária é complicada por incertezas, incluindo a perspectiva econômica no curto prazo e os desdobramentos da inflação.

Lagarde, que falou durante conferência promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) e pelo Banco da Tailândia, afirmou que os BCs precisam garantir que os preços ao consumidor retornem à meta oficial.

A presidente do BCE também alertou que as políticas fiscais de alguns governos europeus podem gerar excesso de demanda, defendendo que as políticas fiscal e monetária operem em sincronia para garantir "crescimento econômico sustentável e equilibrado".

"Políticas fiscais que criem excesso de demanda em uma economia com oferta restrita podem forçar a política monetária a ficar mais apertada do que seria necessário", advertiu Lagarde.

