PMI composto do Reino Unido sobe a 60 em abril, maior nível em 89 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 56,4 em março para 60 em abril, atingindo o maior nível em 89 meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS.

O avanço acima da marca de 50 mostra que a atividade econômica britânica se expande em ritmo mais forte este mês. A prévia de abril também veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 59 3.

Apenas o PMI industrial do Reino Unido avançou de 58,9 para 60,7 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 321 meses. Neste caso, a projeção era de acréscimo marginal a 59. Já o PMI de serviços britânico aumentou de 56,3 em março para 60,1 em abril, nível mais alto em 80 meses. O consenso era de avanço a 60.

Vendas no varejo

As vendas no varejo do Reino Unido subiram 5,4% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 23, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta mensal de 2,5% em março. Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico tiveram expansão de 7,2% em março, também superando de longe o avanço de 4,2% projetado pelo mercado.