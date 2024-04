Petrobras vai apresentar ao governo proposta de apoio à indústria naval, diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta quinta-feira, 18, que a estatal está analisando os planos de construção das plataformas de petróleo P-84 e P-85, que estão entre as maiores da história da empresa. Segundo o executivo, a Petrobras busca ser um pilar na recuperação do setor naval brasileiro.

Ambas as plataformas devem começar a operar depois de 2028, pois não estão incluídas no plano estratégico atual da empresa, lançado no final de 2023 e que abrange os próximos cinco anos.

A declaração de Prates pode ser vista como uma resposta à pressão de partes da indústria naval, que têm pedido mudanças nos contratos de licitação das plataformas, para facilitar a construção de partes das estruturas no Brasil, segundo informações da CNN.

“Temos expectativas de construção em breve das (plataformas) P-84 e P-85”, declarou o presidente da Petrobras ao falar em discurso em evento do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), no Rio de Janeiro. No entanto, Prates não deu informações sobre como será a contratação das unidades e as possibilidades de construção nos estaleiros do país.

Desafios da indústria naval

Atualmente, o Brasil possui capacidade para fabricar equipamentos e componentes das plataformas de produção de petróleo, mas ainda não conta com tecnologia e a infraestrutura necessárias para construir uma unidade completa.

As empresas contratantes muitas vezes enfrentam os elevados custos na indústria naval do país e afirmam que encontram condições mais favoráveis em outros países, principalmente na Ásia.

De acordo com Prates, a Petrobras está em negociações com o governo federal para dar suporte à indústria naval brasileira. Ele ressaltou que um programa de apoio governamental está previsto para ser lançado ainda neste primeiro semestre.

“Estamos discutindo neste momento com o governo ideias que levamos ao MME (Ministério de Minas e Energia), à Casa Civil e ao próprio presidente da República, para apoiar esse setor”.

Ele também afirmou que, levando em conta essas propostas, a companhia pretende contratar cerca de 200 barcos de apoio até 2028.