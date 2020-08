Para estimular economia, SP vai isentar novas empresas de tarifas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o Estado irá isentar as tarifas para abertura de empresas por 60 dias, a partir da terça-feira, 25, para as empresas individuais, limitadas, individuais de responsabilidade limitada (Eireli), sociedades abertas e sociedades cooperativas.

Segundo o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), Walter Ihoshi, a abertura de empresas em julho deste ano foi 8% superior ao mesmo período do ano passado.

Conforme informou Ihoshi, a maior parte das empresas abertas no mês de julho deste ano, 30,5%, são do setor de comércio.

Desde abril, julho foi o primeiro mês em que houve um saldo positivo de 9% entre aberturas e fechamentos no comparativo com o mesmo mês do último ano.

Em abril, início da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o saldo apontava uma variação negativa de 62% entre aberturas e fechamentos no mesmo comparativo.