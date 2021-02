Novas variantes da covid são fontes de incerteza para BC, diz Campos Neto

As variantes do vírus da covid-19 são uma fonte de incerteza para o país que ainda precisa ser entendida pelo Banco Central, disse o presidente do BC, Roberto Campos Neto, em declarações gravadas que foram ao ar nesta terça-feira em evento promovido pela publicação The Economist.

Ele frisou que a autoridade monetária precisa de um “cenário sólido” para avaliar em que ponto do ciclo o país está.

“Achamos que a vacinação é a luz no final do túnel, mas temos todas essas novas variantes. Mesmo com a vacinação nós ainda temos esse elemento de incerteza que para o Banco Central é muito importante entender para onde isso vai”, disse Campos Neto na entrevista, em inglês, gravada na última sexta-feira.

“As vacinas são efetivas para as novas variantes? Pessoas dizem que as novas variantes parecem mais contagiosas, mas o único caso que temos é Manaus e os estudos que olhamos não são muito sólidos, então temos que entender melhor, ter um cenário sólido sobre para onde vamos.”