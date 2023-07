Moeda chinesa é usada para pagamento de compras de petróleo da Rússia por refinarias indianas

As refinarias indianas começaram a pagar parte de suas importações de petróleo da Rússia em iuane, já que as sanções ocidentais forçam a Rússia e seus clientes a procurar moedas alternativas, além do dólar americano, de acordo com novas fontes familiarizadas com o assunto. As informações são da agência Associated Press.

A agência reporta ainda que as sanções ocidentais às exportações russas de energia mudaram o fluxo global de produtos petrolíferos russos, e a Índia está se tornando o maior comprador de petróleo russo transportado por via marítima. A Índia e a Rússia também estão tendo dificuldades para pagar pelo petróleo em meio à evolução das sanções.

Concorrência ao dólar

O dólar americano tem sido a principal moeda de liquidação do petróleo em países de todo o mundo, também conhecido como “petrodólar“. O dólar americano está intimamente ligado ao petróleo. As economias que comercializam petróleo no mercado internacional devem ter dólares americanos. O dólar americano tornou-se naturalmente a moeda de reserva cambial global.

Mas as sanções internacionais excluíram a Rússia do sistema de liquidação em dólar e euro e também levaram o iuane a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro da Rússia.

Além da Índia, a maior parte das importações de energia da China da Rússia também foi liquidada em RMB. No primeiro trimestre deste ano, a Rússia substituiu a Arábia Saudita como o maior fornecedor de petróleo bruto da China.

Fonte: Eastmoney e Associated Press