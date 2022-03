Investimento impulsiona crescimento do PIB da zona do euro no 4º tri

Os investimentos e aumento dos estoques impulsionaram o crescimento econômico da zona do euro no quarto trimestre de 2021, mostraram dados nesta terça-feira, com queda no consumo das famílias devido a outra onda de infecções pela covid-19.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, confirmou sua estimativa anterior de que o Produto Interno Bruto dos 19 países que usam o euro avançou 0,3% na comparação com o trimestre anterior e 4,6% sobre o mesmo período do ano anterior.

O investimento contribuiu com 0,7 ponto percentual para o número trimestral e os estoques com mais 0,3 ponto, enquanto os gastos do governo acrescentaram 0,1 ponto.

No entanto, o consumo das famílias subtraiu 0,3 ponto e o comércio teve contribuição negativa de 0,6 ponto.