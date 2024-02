Governo registra superávit de R$ 79,3 bilhões em janeiro

As contas do governo federal ficaram no azul no mês passado. Dados do Ministério da Fazenda divulgados nesta quinta-feira mostram que houve um superávit (receitas maiores que despesas) de R$ 79,3 bilhões em janeiro.

O dado é o terceiro melhor para o mês da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997, já descontada a inflação. Só perde para os dados de 2022 e 2023. No ano passado, foi um superávit de R$ 84,9 bilhões.

O superávit só foi possível graças ao Tesouro, que contribuiu para o resultado com R$ 96,1 bilhões. O Banco Central e a Previdência tiveram, respectivamente, déficits de R$ 145 milhões e R$ 16,7 bilhões. Arrecadação de impostos