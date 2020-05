EUA: Empréstimos a pequenas e médias empresas serão abertos nesta semana

O programa ‘Main Street’ do Federal Reserve para empréstimos a pequenas e médias empresas deve começar a receber pedidos nesta semana e a desembolsar fundos na primeira semana depois disso, afirmou o presidente do Federal Reserve de Boston, Eric Rosengen, neste domingo ao “Face the Nation”, da rede CBS.

“Acho que o dinheiro sairá nas próximas duas semanas”, disse Rosengren, cujo banco está supervisionando o programa entre vários outros que o Fed começou para compensar o impacto econômico da pandemia de coronavírus.