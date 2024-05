Eletrobras: trabalhadores poderão entrar em greve a partir de 3 de junho A convocação da greve é uma resposta à proposta final da empresa sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) divulgada ontem

Pedestrians cross the street in front of the headquarters building of Centrais Eletricas Brasileiras S.A., the state-owned utility company known as Eletrobras, in Rio de Janeiro, Brazil, on Wednesday, July 29, 2015. Eletrobras, which accounts for more than a third of energy generation in Latin Americaís biggest economy, was plunged into the eight-month corruption scandal thatís roiled Brazilís financial markets and government on Tuesday when Federal Police arrested the former head of the utilityís nuclear unit, Eletronuclear. Photographer: Nadia Sussman/Bloomberg (Nadia Sussman/Bloomberg/Bloomberg)