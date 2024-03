Economia da Argentina tem queda de 1,6% em 2023 — e expectativa para este ano é redução de 3,3%

O produto interno bruto (PIB) do país recuou 1,9% nos últimos três meses do ano na comparação com o trimestre anterior, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Indec). Em todo o ano de 2023, o PIB recuou 1,6%.

A diminuição de 1,6% do PIB em 2023 correspondeu ao aumento das importações (2,2%), do consumo privado (1,1%) e do consumo público (1,2%) e às quedas das exportações (-6,7%) e da formação bruta de capital fixo (-1,9%) em relação a 2022”, disse o Indec no relatório.

Os economistas pesquisados pelo Banco Central esperam que o PIB caia 3,3% este ano, já que as medidas de austeridade levam a uma queda no consumo.

Milei assumiu o cargo em 10 de dezembro e imediatamente permitiu que o peso se enfraquecesse em mais de 50%, enquanto cortava os gastos do Estado.

Com a expansão da produção no terceiro trimestre, o país conseguiu evitar uma recessão técnica. Mesmo assim, a economia em dificuldades sofreu contração em seis dos últimos dez anos.