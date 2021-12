Dívida pública federal sobe 2,34% e tem aumento de custo em novembro

A dívida pública federal do Brasil subiu 2,34% em novembro sobre outubro, a 5,499 trilhões de reais, em período marcado por um volume mais alto de emissões e aumento nos custos de venda dos títulos.

O montante da dívida se aproxima do piso da banda estabelecida para 2021 no Plano Anual de Financiamento (PAF), de 5,500 trilhões de reais a 5,800 trilhões de reais.

De acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira pelo Tesouro Nacional, foi registrado em novembro volume de 102,916 bilhões de reais em emissões da dívida pública federal, ao mesmo tempo que foram observados 18,280 bilhões de reais em resgates.

Como resultado, o mês encerrou com uma emissão líquida de 84,636 bilhões de reais. Também houve apropriação positiva de juros de 41,087 bilhões de reais, o que contribuiu para o aumento do estoque em novembro.

No período, a dívida pública mobiliária interna avançou de 5,106 trilhões para 5,233 trilhões de reais.

Segundo o Tesouro, o custo médio acumulado em 12 meses do estoque da dívida pública federal subiu de 8,02% ao ano em outubro para 8,62% em novembro, maior valor desde outubro de 2020. No mesmo período, o custo médio das emissões em oferta pública da dívida interna aumentou de 7,48% ao ano para 8,02%.

De acordo com o coordenador-geral de operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Luis Felipe Vital, o mês de novembro teve uma piora na percepção de risco dos países emergentes, o que incluiu o Brasil, mesmo que em menor grau, com incertezas sobre a evolução da variante ômicron do coronavírus.

Segundo ele, o ciclo de alta de juros no mercado doméstico está afetando os indicadores de custo da dívida.

"As estatísticas de custo seguem com tendência de aumento", disse. "Tivemos um aumento no custo médio de emissão em todos os tipos de título, em todos os indexadores", completou.

Vital afirmou, no entanto, que houve redução das taxas mais longas de juro no país com uma visão mais otimista, especialmente por causa da aprovação da PEC dos Precatórios.

Houve encurtamento do prazo médio de vencimento da dívida federal, que caiu de 3,97 anos em outubro para 3,92 anos em novembro.

Por outro lado, foi registrada leve melhora em relação ao percentual da dívida a vencer em até 12 meses, que passou de 21,50% em outubro para 21,31% em novembro. No fim de 2020, essa medida estava em 27%.

Em relação aos detentores, a participação dos investidores estrangeiros na dívida mobiliária interna ficou praticamente estável, em 10,52%, com um aumento de 16,68 bilhões de reais no estoque nas mãos dessa categoria entre outubro e novembro.