Conta de luz para a população cairá 18% sem canetada, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que as contas de luz dos brasileiros vão cair 18% no mês que vem, sem "canetada" e sem impor riscos financeiros às empresas do setor.

Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, com a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, as contas de energia passarão a ser cobradas com bandeira verde para todos os consumidores a partir de 16 de abril, o que elimina a cobrança de taxas adicionais, e previu uma redução de "cerca de 20%" nas contas.

"A conta de luz cai 18% no mês que vem, sem canetada, sem botar em risco as empresas, ao contrário", disse Guedes em evento no Banco do Brasil, em uma referência a mudanças nas regras do setor elétrico introduzidas por medida provisória no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

O ministro afirmou, ainda, que o governo conseguiu mudar o eixo das discussões internacionais sobre meio ambiente e atualmente é visto como tendo papel importante para garantir a segurança alimentar e energética global.

"Essa guerra só complica as coisas, mas a grande verdade é que o Brasil está sendo percebido como grande agente, com papel decisivo, de segurança alimentar e segurança energética", disse.