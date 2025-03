Consignado do INSS: Conselho se reúne nesta terça para decidir sobre teto de juros

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reúne nesta terça-feira para discutir o aumento dos juros do consignado dos aposentados e pensionistas do INSS. Segundo integrantes do colegiado, os bancos querem elevar o teto da taxa de 1,80% ao mês para 1,99% ao mês.

A reunião já estava marcada e ocorrerá após decisão do Banco Central (BC), que elevou a taxa básica de juros (Selic) para 14,25% ao ano, na semana passada.

Caso seja aprovada, essa será a segunda alta dos juros do consignado para os aposentados neste ano. Em janeiro, o Conselho elevou a taxa de 1,66% ao mês para 1,80% ao mês.

O setor financeiro alega que o aumento da Selic impacta o custo de captação e reduz a margem de lucro da operação, que teria atingido queda recorde. O argumento é que sem ajustes, a oferta da modalidade de crédito também será afetada.

A proposta dos bancos para uma nova alta enfrenta resistência do Ministério da Previdência. Ao ser indagado sobre o pleito do setor, o ministro da pasta, Carlos Lupi, respondeu:

— Sem chance.

O CNPS é composto por 12 integrantes, sendo seis representantes do Ministério da Previdência; três representantes de aposentados e pensionistas; três, dos trabalhadores e três dos empregadores.

Possíveis Efeitos do Aumento nos Juros do Consignado

O aumento no teto da taxa do consignado pode gerar impacto direto nos aposentados e pensionistas, já que essa modalidade de crédito é uma das mais usadas por esse público. A resistência do Ministério da Previdência reflete a preocupação com o endividamento dos beneficiários do INSS.