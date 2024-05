Conselho do INSS discute corte de juros do consignado para 1,66% ao mês

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) deve aprovar nesta segunda-feira mais um corte no teto dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A taxa do empréstimo com desconto em folha deve cair de 1,68% ao mês para 1,66% ao mês e do cartão consignado, de 2,49% para 2,46% ao mês, conforme foi proposto pelo Ministério da Previdência.