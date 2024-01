Carros elétricos são exportados para a Europa em navio cargueiro verde também feitos na China

Em 17 de janeiro, o navio cargueiro de gás natural liquefeito bicombustível com capacidade de transportar até 7600 veículos “SAIC Anji Sincerity” iniciou sua viagem inaugural a partir de Xangai, com cerca de 5000 carros novos de marcas chinesas autônomas “inteligentemente manufaturados” e algumas máquinas de engenharia.

A viagem inaugural do “SAIC Anji Sincerity” tem um significado para a indústria nacional da China, pois o transporte oceânico está sendo feito com navios verdes cargueiros fabricados nacionalmente, assim como os carros nacionais verdes.

“O design de combustível duplo significa que o navio pode usar gás natural liquefeito durante a navegação, ou pode usar combustível de baixo teor de enxofre ou diesel leve tradicional, reduzindo as emissões de carbono em cerca de 30% em comparação com os navios cargueiros de automóveis tradicionais. Por exemplo, uma viagem de ida e volta à Europa, acredita-se que as emissões de carbono possam ser reduzidas em 1300 toneladas”, disse Jin Qi, gerente geral da SAIC Anji Logistics.

Vale a pena notar que este gigante navio cargueiro oceânico de 200 metros de comprimento, 38 metros de largura e de altura que equivale a um prédio de 13 andares, com capacidade de transportar 7600 carros e com tonelagem de deslocamento de mais de 40.000 toneladas, não só usa energia verde, mas também foi especialmente projetado para transportar “carros verdes”.

Zhao Aimin, secretário do comitê do partido da SAIC Internacional, disse que nos últimos anos, as exportações de automóveis da China têm aumentado constantemente, e as exportações de automóveis estão gradualmente se movendo para a nova fase de “navios cargueiros fabricados nacionalmente, carros fabricados nacionalmente, transportes realizados pelos navios fabricados nacionalmente”. Os fabricantes de automóveis chineses também estão construindo mais bases de produção no exterior. Atualmente, a SAIC está promovendo a construção de uma fábrica na Europa.

Os dados mais recentes mostram que em 2023, as vendas no exterior do Grupo SAIC atingiram 1,208 milhão de unidades, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior. Até 2025, o plano de vendas no exterior tem como objetivo atingir 1,5 milhão de unidades.