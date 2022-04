Brasil tem uma das gasolinas mais caras do mundo; veja lista

A gasolina vendida no Brasil está entre as 53 mais caras de todo o mundo. De acordo com pesquisa feita pela Global Petrol Prices entre 170 nações, o litro do combustível comercializado no país é de R$ 7,219 (ou US$ 1,552).

O valor coloca o Brasil 16% acima da média mundial, cujo litro sai a R$ 6,22 (ou US$ 1,34). O líder do ranking é Hong Kong, onde a gasolina custa impressionantes R$ 13,370 por litro (US$ 2,874).

Já a gasolina mais barata é encontrada na vizinha Venezuela, onde o litro custa apenas alguns centavos (R$ 0,116). Em dólar, o litro sai a US$ 0,025.

Neste ano, o preço da gasolina subiu de R$ 6,670 para R$ 7,219, na semana passada, acumulando avanço de 8,2%, de acordo com pesquisa da Agência Ncional do Petróleo (ANP). Porém, diz a própria ANP, o litro chega a custar até R$ 8,49 nos postos do Brasil.

Com o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, cujo barril chegou a encostar nos US$ 130 por conta da guerra na Ucrãnia, e do dólar, a Petrobras promoveu dois reajustes nos preços da gasolina nas refinarias neste ano. O aumento chega a quase 25% desde janeiro.

Com os reajustes, Jair Bolsonaro demitiu o então presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. No início deste mês, foi eleito José Mauro Ferreira Coelho, ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), após uma série de polêmicas envolvendo a troca no comando da estatal com a desistência de Adriano Pires por suposto conflito de interesse.

Veja o ranking:

Países onde a gasolina é mais cara

Preços em Real por litro (R$/litro)

Dez maiores

Hong Kong 13,370

Rep. Centro-Africana 11,490

Mônaco 11,350

Noruega 11,255

Zimbabué 10,946

Finlândia 10,743

Islândia 10,548

Países Baixos 10,462

Grécia 10,307

Israel 10,281

53) BRASIL 7,219

Dez menores

Cazaquistão 2,114

Turquemenistão 1,992

Nigéria 1,913

Angola 1,776

Kuwait 1,600

Argélia 1,489

Síria 1,468

Irã 0,239

Líbia 0,148

Venezuela 0,116

Média global 6,22

FONTE: Global Petrol Prices, com preços de referência do dia 18 de abril