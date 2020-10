O presidente-executivo global da JBS , Gilberto Tomazoni, afirmou nesta sexta-feira que fornecedores de gado no Brasil estão produzindo mais e usando menos terra, à medida que aumentam as preocupações com o esgotamento dos recursos naturais para produzir alimentos.

Em comentários feitos durante um painel de discussão para marcar o Dia Mundial da Alimentação, Tomazoni disse que a produção de carne no Brasil triplicou por hectare entre os anos de 1990 e 2019.