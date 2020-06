Brasil é mais desigual do que se imaginava, diz pesquisador

1/17 (David Leventi/Anna Skladmann/Gabriele Galimberti & Paolo Woods)

São Paulo - A desigualdade não para de subir há mais de 30 anos na maioria dos países ricos, de acordo com a Organização para Cooperaçao e Desenvolvimento Econômico (). "Nos países membros, na maioria industrializados, os 10% mais ricos da população ganham 9,6 vezes a renda dos 10% mais pobres. Essa relação era de 7:1 nos anos 80, subiu para 8:1 nos anos 90 e para 9:1 nos anos 2000", diz um relatório da organização. O tema motivou o Occupy Wall Street, foi capa da revista EXAME e deu à luz ao fenômeno Thomas Piketty, cujo "Capital no Século XXI" se tornou um best-seller improvável. Myles Little, um editor de fotografia em Nova York, decidiu contribuir com o que conhece. Reuniu trabalhos de fotógrafos consagrados ao redor do mundo que conversassem de alguma forma com o tema e montou uma exposição para instigar o debate. 7 países já tem edições confirmadas (Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Guatemala, Bósnia e País de Gales) e um livro pode surgir de financiamento coletivo no Kickstarter . Joseph Stiglitz, vencedor do prêmio Nobel em Economia, também prepara um texto exclusivo. Veja a seguir 15 fotos selecionadas por EXAME.com junto com dados dos últimos relatórios e estudos sobre desigualdade no mundo. Também foram incluídos trechos de um ensaio do premiado romancista inglês Geoff Dyer para a exposição, assim como de Little: