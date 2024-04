Banco Mundial projeta queda de 3% para preços globais das matérias-primas em 2024

Os preços das matérias-primas estão se estabilizando no mundo após uma descida acentuada, que foi decisiva para a redução da inflação global no ano passado.

Isso torna mais difícil para os bancos centrais reduzirem rapidamente as taxas de juros, de acordo com as mais recentes estimativas para os mercados de matérias-primas do Banco Mundial. O relatório conclui também que uma escalada no conflito no Oriente Médio poderia interromper o recuo da inflação.

Assumindo que não haverá mais agravamentos nas tensões geopolíticas, as previsões do Banco Mundial apontam para um declínio de 3% nos preços globais das matérias-primas em 2024 e de 4% em 2025.

Esse ritmo contribuirá muito pouco para conter a inflação elevada na maioria dos países, aponta o relatório.