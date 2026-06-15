O legado de David Swensen e como montar uma carteira vencedora

Em 2021 morreu uma lenda do mercado financeiro. David Swensen nos deixou após comandar o fundo de endowment de Yale por 36 anos. Ao longo desse período, ele levou o patrimônio da universidade de US$ 1 bilhão, em 1985, para US$ 42 bilhões em 2021. O que mais impressionou em seus números não foi o crescimento do volume gerido, e sim o retorno entregue. O lendário gestor alcançou incríveis 13,7% ao ano em dólar — com um volume de recursos que tornava essa estratégia ainda mais desafiadora.

Para quem não conhece sua história, pode-se imaginar que ele era um gestor ultra ativo e de estratégias ultra complexas. A verdade se mostra exatamente o contrário. Por gerir um fundo de endowment, seus dados eram públicos e qualquer um poderia consultá-los. No caso dele, seria ainda mais fácil, pois ele escreveu excelentes livros nos quais o próprio autor descrevia sua estratégia em detalhes.

O grande segredo do gestor da Universidade de Yale estava na descorrelação entre ativos de risco. O portfólio base dele tinha pouca renda fixa, muito abaixo do que os pares comparáveis carregavam, e muito risco descorrelacionado. A ideia era que o retorno de ações, private equity, ativos alternativos e renda fixa distressed tendesse a ser muito superior ao dos ativos de renda fixa tradicionais. Ele buscava uma carteira amplamente diversificada geograficamente, com posições em todas as regiões do mundo, riscos genuinamente descorrelacionados e ativos que buscassem pelo menos 10% ao ano em dólar.

Dessa forma, ele esteve sempre exposto a várias geografias e classes de ativos bem distintas. Ele mantinha posições em mercados que, ao menos nos últimos anos, não eram os preferidos dos investidores — como Japão, África e até mesmo China. A ideia era que o retorno de ativos de risco no longo prazo tendesse a ficar entre 8% e 10% ao ano em dólar. Assim, em determinados períodos, a bolsa americana andava melhor enquanto os mercados emergentes ficavam para trás — mas ele sempre teve o horizonte de que, no agregado, o retorno geral da carteira superaria uma alocação padrão de renda fixa. Os alternativos — como private equity, renda fixa distressed e ativos de economia real — mereciam maior atenção na seleção e contribuíam para que seu retorno ficasse bem acima da média.

Um ponto central em sua estratégia era ter bem definidos os percentuais em cada classe de ativos, mexendo neles apenas em situações pontuais. A ideia era sempre vender o que ficou caro e comprar o que ficou barato. Por exemplo: se ele definia que a bolsa americana deveria representar 40% da carteira e os mercados emergentes, 15%, quando a bolsa americana subia para 45% e os emergentes caíam abaixo de 15%, ele vendia bolsa americana e comprava emergentes para retornar aos percentuais originais. Estudos acadêmicos indicam que esse modelo de constant mix — nome técnico desse tipo de rebalanceamento — pode elevar o retorno acumulado de um portfólio em até 15% no longo prazo.

Eu dediquei algum tempo no Claude, da Anthropic, para fazer simulações de forma simplificada, usando apenas ETFs para demonstrar como a estratégia de Swensen pode ser muito eficiente. Criei quatro carteiras: a primeira simula um investimento em 100% do CDI dolarizado — minha forma de mostrar o retorno de uma carteira defensiva em dólar; a segunda tem o perfil de um brasileiro investindo no exterior, com 80% em renda fixa americana e 20% no S&P 500; a terceira tem o perfil de um americano típico, com 60% no

S&P 500 e 40% em renda fixa; e a quarta segue o modelo Swensen, composta exclusivamente por ações distribuídas globalmente, com 50% nos EUA, 44% em outras geografias (Japão, mercados emergentes, Europa e China) e 6% em metais. Rebalanceei essa carteira duas vezes por ano, nos primeiros dias úteis de janeiro e julho.

Por conta da disponibilidade histórica dos ETFs, a simulação cobre o período de janeiro de 2013 a junho de 2026. Os resultados são expressivos:

· Carteira CDI dolarizada: +2,8% ao ano | acumulado +44,7%

· Carteira de brasileiros no exterior: +5,3% ao ano | acumulado +99,6%

· Carteira de americano (60/40): +9,7% ao ano | acumulado +247,4%

· Carteira de ETFs modelo Swensen: +11,1% ao ano | acumulado +320,7%

A carteira de ETFs do modelo Swensen, além de ter superado todas as demais, o fez com apenas 50% em ativos americanos. Mesmo diante da forte valorização da bolsa dos EUA nesse período, fica evidente o benefício da diversificação geográfica.

Essa metodologia pode ser sofisticada com a utilização de fundos específicos que superem os ETFs de referência. Ela também pode incluir uma parcela em ativos alternativos — como private equity, renda fixa distressed e economia real, o que poderia agregar retorno ainda maior e reduzir a volatilidade, aproximando-se muito da carteira original de Yale.

Essa estratégia não é simples de seguir por dois motivos. O primeiro é que a carteira é composta basicamente por ativos de risco descorrelacionados, e não é fácil para o investidor suportar esse nível de volatilidade nos momentos de grande crise, como 2008 ou 2020. O segundo é que a estratégia vai, sistematicamente, sugerir a venda dos ativos que mais se valorizaram e a compra dos que mais perderam valor. Muitas vezes o investidor se verá vendendo bolsa americana para comprar bolsa japonesa. Isso não é fácil. Aqui na Vêneto usamos o seu modelo de forma mais ampla que apenas ETFs. Fazemos as seleções das classes operando ativos diretos como ações e fundos, além disso, à parcela de alternativos, dedicamos bastante tempo para agregar ainda mais valor no longo prazo.

Com este artigo, quis trazer à luz a obra que David Swensen deixou para todos nós: uma forma concreta e comprovada de maximizar o retorno de uma carteira de forma descorrelacionada, com uma estratégia simples e barata. O lendário gestor, em sua última entrevista antes de morrer, foi perguntado como resumiria sua filosofia para o pequeno investidor. A resposta foi direta: use fundos de índice de baixo custo, diversifique globalmente, rebalanceie com disciplina e ignore o ruído de curto prazo.

*Carlos Henrique Chaves Pessoa, fundador, CEO e CIO da Vêneto Multi Family Office