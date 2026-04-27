Guerra e mercado: entendendo os impactos reais

Israel, Estados Unidos e Irã estão em guerra ((Foto de ATTA KENARE/AFP via Getty Images)/Getty Images)
Panorama Econômico
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14h23.
Última atualização em 27 de abril de 2026 às 14h55.
Quando me tornei empresário, descobri que quando os líderes mundiais abriam a boca, os números da minha empresa se alteravam. É difícil compreender que, quando uma bomba explode na Ucrânia, isso aumenta o preço do trigo e o padeiro, mesmo vendendo coxinha pelo mesmo preço, perde margem.
Na prática, quem sabe se antecipar diante dos cenários econômicos se beneficia. O dono da padaria que sabe que o preço do trigo vai aumentar pode subir o preço dos produtos protegendo sua margem, perder alguns clientes e se preparar para comprar o vizinho.
Não é bonito. Mas é como funciona a lógica do mercado. Quem descobre primeiro lucra; o último a saber, quebra.
Entendendo isso, corri atrás de alguém que pudesse me ensinar esses caminhos. Descobri um professor, mestre em direito internacional, e fiz para ele uma proposta inusitada: quer ser meu assessor pessoal?
Imaginei que a resposta seria não — imagina virar assessor depois de anos estudando? Mas o Stuart, depois de uma longa conversa, decidiu topar.
Ele ficava colado em mim durante oito horas por dia, ouvindo todas as reuniões e me dava insights no final. Com o tempo, ele se tornou conselheiro do BRICS e me fez membro de sei lá quantas associações importantes do Brasil. Conheci diplomatas, embaixadores e todo tipo de gente que lida com isso.
Não me tornei especialista em geopolítica, bem longe disso, mas agora eu consigo enxergar algumas coisas com clareza.
Em 2024, o dólar estava batendo R$ 6,00. Eu participei de uma entrevista no programa Lucros Líquidos, dizendo que o momento era perfeito para investir no Brasil.
Meus clientes, amigos do mercado e a audiência do programa me perguntaram se eu estava ficando maluco. Eu não estava.
A minha tese era de que os EUA precisavam resolver o problema da China. E que se as duas principais potências do mundo iam entrar em um conflito, o dinheiro ia querer fugir deles. Dinheiro não gosta de “e se”, o problema não é explodir uma bomba logo, o problema é o pavio aceso sem rumo.
Falamos bem do Brasil, lançamos um ETF de Brasil e todo mundo achou que tudo isso ia dar errado. No fim de 2025, coletamos uma alta expressiva do Ibovespa, inclusive em dólar, mais de 30%. Clientes felizes. Ganhei fama de profeta entre os amigos.
Corta a cena: estamos em abril de 2026. O que temos agora é um cenário diferente.
Os EUA estão agindo agressivamente contra todas as regiões produtoras de petróleo. Nos noticiários, eles dizem que a intenção é manter o controle em determinadas regiões e estabelecer a democracia. Acho bonito.
Na prática, eu queria te convidar a analisar esse gráfico comigo.
De 2010 até aqui, os EUA têm subido constantemente o seu “market share” no jogo do petróleo mundial. Muita gente se pergunta se os EUA vão vencer a guerra contra o Irã.
Eu diria que eles já venceram. Se o Irã não permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Hormuz, os países do Oriente Médio não vendem petróleo. Com isso, o preço aumenta. Mas sabe quem continua produzindo e vendendo? Os EUA.
Então será que os EUA realmente querem ver esse conflito solucionado?
E aí eu te convido a olhar para outro gráfico.
Lifting cost é quanto custa produzir um barril de petróleo para cada uma das petroleiras. Repare que a ExxonMobil e a Chevron, apesar de terem preços relativamente competitivos, têm um custo muito mais alto que a Saudi Aramco.
Em resumo, se os árabes não podem produzir e a Venezuela também não, quem se beneficia? Os EUA.
Será que eles precisam de fato vencer a guerra? Ou será que eles só precisam que ela exista?
Essa é uma dúvida que permeia minha cabeça. Mas nesse segundo gráfico temos um nome interessante: Petrobras. Nosso lifting cost é de US$ 7,7. Com o petróleo no patamar atual, nossos lucros são exorbitantes e, detalhe, não temos nada a ver com o Estreito de Hormuz. Aí eu te pergunto: guerra é ruim para quem?
Para a Petrobras, não. Difícil, né? Uma bomba estoura do outro lado do mundo e, de repente, a Petrobras ganha dinheiro.
E, em apenas quatro meses do ano, já temos uma alta de 46% na companhia.
Quando você abrir o celular de manhã e ler uma notícia da próxima vez, eu gostaria que refletisse se ela é positiva ou negativa. Mas não de uma maneira inocente, como normalmente fazemos, e sim como os dirigentes do mundo a enxergariam.
Espero que eu tenha te ajudado com essa leitura.
*Raul Sena, é um influenciador financeiro, empresário e fundador da AUVP, a maior escola de investimentos do Brasil e a Consultoria de Investimentos nº 1 no Brasil, segundo Ranking BTG Pactual. Com foco em educação financeira, o canal no YouTube e a plataforma de ensino focam em investimentos inteligentes e de longo prazo.