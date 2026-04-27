Guerra e mercado: entendendo os impactos reais

Quando me tornei empresário, descobri que quando os líderes mundiais abriam a boca, os números da minha empresa se alteravam. É difícil compreender que, quando uma bomba explode na Ucrânia, isso aumenta o preço do trigo e o padeiro, mesmo vendendo coxinha pelo mesmo preço, perde margem.

Na prática, quem sabe se antecipar diante dos cenários econômicos se beneficia. O dono da padaria que sabe que o preço do trigo vai aumentar pode subir o preço dos produtos protegendo sua margem, perder alguns clientes e se preparar para comprar o vizinho.

Não é bonito. Mas é como funciona a lógica do mercado. Quem descobre primeiro lucra; o último a saber, quebra.

Entendendo isso, corri atrás de alguém que pudesse me ensinar esses caminhos. Descobri um professor, mestre em direito internacional, e fiz para ele uma proposta inusitada: quer ser meu assessor pessoal?

Imaginei que a resposta seria não — imagina virar assessor depois de anos estudando? Mas o Stuart, depois de uma longa conversa, decidiu topar.

Ele ficava colado em mim durante oito horas por dia, ouvindo todas as reuniões e me dava insights no final. Com o tempo, ele se tornou conselheiro do BRICS e me fez membro de sei lá quantas associações importantes do Brasil. Conheci diplomatas, embaixadores e todo tipo de gente que lida com isso.

Não me tornei especialista em geopolítica, bem longe disso, mas agora eu consigo enxergar algumas coisas com clareza.

Em 2024, o dólar estava batendo R$ 6,00. Eu participei de uma entrevista no programa Lucros Líquidos, dizendo que o momento era perfeito para investir no Brasil.

Meus clientes, amigos do mercado e a audiência do programa me perguntaram se eu estava ficando maluco. Eu não estava.

A minha tese era de que os EUA precisavam resolver o problema da China. E que se as duas principais potências do mundo iam entrar em um conflito, o dinheiro ia querer fugir deles. Dinheiro não gosta de “e se”, o problema não é explodir uma bomba logo, o problema é o pavio aceso sem rumo.

Falamos bem do Brasil, lançamos um ETF de Brasil e todo mundo achou que tudo isso ia dar errado. No fim de 2025, coletamos uma alta expressiva do Ibovespa, inclusive em dólar, mais de 30%. Clientes felizes. Ganhei fama de profeta entre os amigos.

Corta a cena: estamos em abril de 2026. O que temos agora é um cenário diferente.

Os EUA estão agindo agressivamente contra todas as regiões produtoras de petróleo. Nos noticiários, eles dizem que a intenção é manter o controle em determinadas regiões e estabelecer a democracia. Acho bonito.

Na prática, eu queria te convidar a analisar esse gráfico comigo.

De 2010 até aqui, os EUA têm subido constantemente o seu “market share” no jogo do petróleo mundial. Muita gente se pergunta se os EUA vão vencer a guerra contra o Irã.

Eu diria que eles já venceram. Se o Irã não permitir que o petróleo passe pelo Estreito de Hormuz, os países do Oriente Médio não vendem petróleo. Com isso, o preço aumenta. Mas sabe quem continua produzindo e vendendo? Os EUA.

Então será que os EUA realmente querem ver esse conflito solucionado?

E aí eu te convido a olhar para outro gráfico.

Lifting cost é quanto custa produzir um barril de petróleo para cada uma das petroleiras. Repare que a ExxonMobil e a Chevron, apesar de terem preços relativamente competitivos, têm um custo muito mais alto que a Saudi Aramco.

Em resumo, se os árabes não podem produzir e a Venezuela também não, quem se beneficia? Os EUA.

Será que eles precisam de fato vencer a guerra? Ou será que eles só precisam que ela exista?

Essa é uma dúvida que permeia minha cabeça. Mas nesse segundo gráfico temos um nome interessante: Petrobras. Nosso lifting cost é de US$ 7,7. Com o petróleo no patamar atual, nossos lucros são exorbitantes e, detalhe, não temos nada a ver com o Estreito de Hormuz. Aí eu te pergunto: guerra é ruim para quem?

Para a Petrobras, não. Difícil, né? Uma bomba estoura do outro lado do mundo e, de repente, a Petrobras ganha dinheiro.

E, em apenas quatro meses do ano, já temos uma alta de 46% na companhia.

Quando você abrir o celular de manhã e ler uma notícia da próxima vez, eu gostaria que refletisse se ela é positiva ou negativa. Mas não de uma maneira inocente, como normalmente fazemos, e sim como os dirigentes do mundo a enxergariam.

Espero que eu tenha te ajudado com essa leitura.

*Raul Sena, é um influenciador financeiro, empresário e fundador da AUVP, a maior escola de investimentos do Brasil e a Consultoria de Investimentos nº 1 no Brasil, segundo Ranking BTG Pactual. Com foco em educação financeira, o canal no YouTube e a plataforma de ensino focam em investimentos inteligentes e de longo prazo.