Com a Selic em queda, a pergunta não é onde investir. É para quê

Por Pedro Andrade, CFP®

Desde março, o Banco Central cortou a Selic cinco vezes, de 15% para 13,75% ao ano. O mercado projeta 13,5% no fim de 2026 e cerca de 12% no fim de 2027, segundo o Boletim Focus. Para quem se acostumou a ver o CDI render mais de 1% ao mês, com liquidez diária e quase nenhum susto, a pergunta que mais aparece nas buscas é natural: com a queda da Selic, onde investir?

A pergunta é legítima, mas costuma vir na ordem errada. Antes do “onde” vêm o “para quê” e o “para quando”. Neste artigo, comparo o que R$ 1 milhão teria se tornado no CDI, no prefixado e no IPCA+ em diferentes horizontes, para dimensionar o custo de oportunidade de usar o CDI como única régua. Em seguida, mostro por que esse comparativo, sozinho, responde menos do que parece, e por que o planejamento financeiro pesa mais no resultado final do que a escolha do indexador.

O custo de oportunidade de olhar só para o CDI

Na renda fixa, as três grandes famílias entregam coisas diferentes. O pós-fixado, atrelado ao CDI, acompanha os juros do dia: protege quando a Selic sobe e devolve menos quando ela cai. O prefixado trava uma taxa nominal até o vencimento. O IPCA+ trava um ganho acima da inflação, o juro real, e protege o poder de compra.

Para dimensionar o que está em jogo, fiz um exercício simples. Peguei as taxas que os títulos públicos ofereciam em 16 de outubro de 2026, data em que escrevo este artigo, cerca de 12,8% ao ano no prefixado e IPCA + 6,8% ao ano, e as apliquei a janelas de 1, 5 e 10 anos encerradas em outubro de 2026. Comparei com o que o CDI efetivamente rendeu em cada período, partindo de R$ 1 milhão.

Um esclarecimento importante: não é o histórico de quem comprou esses títulos no passado, até porque essas taxas nem sempre estiveram disponíveis. Também não é previsão. É uma forma de medir, com períodos que já conhecemos, quanto pesa a decisão de travar ou não uma taxa.

O resultado depende do horizonte. Em 1 ano, o CDI venceu: 14,3%, contra 12,6% do prefixado e 11,7% do IPCA+. Em 5 anos, houve praticamente um empate. Em 10 anos, a diferença ficou grande: R$ 3,31 milhões no prefixado e R$ 3,12 milhões no IPCA+, contra R$ 2,44 milhões no CDI. Sobre o mesmo R$ 1 milhão, são cerca de R$ 870 mil a mais.

É justamente o resultado de curto prazo que ancora o investidor. Quem mede a carteira pelo CDI do mês enxerga o primeiro bloco do gráfico e confirma a própria escolha. O custo de oportunidade aparece no terceiro, quando já não dá para voltar no tempo.

Com a Selic em queda, esse custo tende a crescer. Se a trajetória projetada se confirmar, cada CDB ou título de renda fixa que vencer será reaplicado a uma taxa menor. Travar uma parte da carteira, porém, tem seus próprios riscos. O preço dos títulos oscila no caminho, e, se os juros não caírem como o mercado espera, o CDI pode render mais. Por isso, a pergunta útil não é qual indexador vence. É qual deles serve a cada objetivo.

O que pesa mais do que o indexador

Para responder qual indexador serve a cada objetivo, é preciso conhecer o objetivo. E é aí que o comparativo anterior, sozinho, mostra seu limite.

Pense em um empresário hipotético de 48 anos, casado, com dois filhos e renda vinda principalmente da própria empresa. Ele tem R$ 1 milhão investido e quer alcançar a independência financeira aos 60. Para a simulação, considerei uma rentabilidade de 11% ao ano e inflação de 5% ao ano.

Se ele apenas deixar o patrimônio render, chega aos 60 com R$ 1,95 milhão em valores de hoje, o suficiente para uma renda de cerca de R$ 8,4 mil por mês. Se o planejamento organizar o fluxo de caixa da família para criar um aporte de R$ 20 mil por mês, ele chega aos 60 com R$ 6,37 milhões, e a renda estimada sobe para R$ 27,3 mil por mês.

A diferença entre os dois cenários é de R$ 4,4 milhões em poder de compra, várias vezes o que separou o melhor e o pior indexador no exercício anterior. Em valores nominais, os números seriam maiores, R$ 3,50 milhões e R$ 11,43 milhões. Mas, com inflação de 5% ao ano, R$ 1 daqui a 12 anos comprará o equivalente a R$ 0,56 de hoje. Por isso o planejamento olha para o valor real.

A pesquisa acadêmica aponta na mesma direção. Um estudo de Annamaria Lusardi, então em Dartmouth, e Olivia Mitchell, da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, analisou dados de famílias americanas perto da aposentadoria. Quem havia feito algum planejamento tinha mais que o dobro do patrimônio de quem não havia planejado. Mesmo entre pessoas com escolaridade e perfil semelhantes, a vantagem persistia.

O planejamento também existe para o cenário que ninguém quer imaginar. Suponha que, aos 52 anos, o mesmo empresário perca a capacidade de gerar renda, por uma doença, um acidente ou um revés no negócio. Os aportes param. Para manter o padrão de vida que o plano lhe garantiria aos 60, cerca de R$ 27 mil por mês, ele passa a sacar da carteira. Tinha R$ 2,08 milhões, em valores de hoje, quando a renda parou. Aos 60, restariam apenas R$ 78 mil de patrimônio.

Nesse cenário, a carteira não errou: nenhum indexador teria salvado o plano. O que faltou foi proteção. Não um produto contratado por impulso, mas uma cobertura que nasce de uma necessidade identificada no planejamento: quanto da renda precisaria ser reposto, por quanto tempo e a que custo. Dimensionada assim, uma proteção de renda, como um seguro com cobertura de invalidez ou de incapacidade, teria evitado que os investimentos sustentassem sozinhos o padrão de vida da família.

O mesmo vale para o planejamento tributário e patrimonial. Decidir onde cada recurso fica, entre ativos isentos e tributáveis à luz do novo imposto mínimo, previdência ou uma estrutura societária, aumenta a eficiência do conjunto sem exigir nenhum risco adicional. São decisões que não aparecem no extrato do mês, mas mudam o patrimônio de uma família ao longo de uma década.

Antes do onde, o para quê

Juros em queda são um bom momento para revisar a carteira. Mas a revisão começa pelo plano, não pela taxa: quais são os objetivos, em que prazo, quanto a família consegue aportar, o que acontece se a renda parar e como os impostos incidem sobre o conjunto.

Com essas respostas, a alocação deixa de ser uma aposta sobre a Selic. Cada objetivo ganha o indexador que combina com o seu prazo, e o risco passa a ser uma escolha, não uma necessidade. Quem sabe o retorno de que precisa não precisa correr atrás do retorno que não precisa.

O plano também não é uma fotografia. Premissas mudam, a família muda, o cenário muda, e as revisões periódicas existem para isso. É aí que está o papel de um bom planejador financeiro: não adivinhar a Selic, mas traduzir objetivos em premissas, conectar investimentos, proteção, impostos e sucessão, e manter a disciplina de revisá-los. Fica, então, a pergunta que vale mais do que qualquer projeção de juros: você sabe quanto o seu patrimônio precisa render, e o que acontece com ele se a sua renda parar amanhã?

As simulações deste artigo são ilustrativas, com valores brutos e premissas informadas nos gráficos e nas notas abaixo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o conteúdo não constitui recomendação de investimento.

Dados e premissas

CDI efetivo nas janelas encerradas em outubro de 2026: +14,3% em 1 ano, +81,5% em 5 anos e +144,0% em 10 anos (Mais Retorno, valores conferidos com a série do Banco Central).

Prefixado de 12,8% a.a. e IPCA + 6,8% a.a. (taxas de referência de títulos públicos em 16/10/2026) aplicados às mesmas janelas, com o IPCA efetivo de cada período e convenção de dias úteis.

Taxas oferecidas em 16/10/2026: prefixado entre 12,53% e 12,87% a.a.; IPCA+ entre 6,71% e 6,81% a.a., conforme o vencimento.

Caso hipotético: 48 anos, R$ 1 milhão investido, rentabilidade de 11% a.a. e inflação de 5% a.a., por 12 anos. No cenário de perda de renda, os aportes cessam aos 52 anos e passam a ser feitos saques de R$ 27 mil por mês, em valores de hoje. Simulação elaborada pelo autor.

Todos os valores são brutos, antes de impostos e custos.

Fontes

Banco Central do Brasil: comunicado do Copom de 16/09/2026 e Boletim Focus.

Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais: séries 12 (CDI) e 433 (IPCA).

Taxas de títulos públicos federais (LTN, NTN-F e NTN-B) negociados em 16/10/2026.

Mais Retorno: comparador de ativos (simulação dos indexadores).

Lusardi, A.; Mitchell, O. S. Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. NBER Working Paper nº 12585, 2006. Publicado no Journal of Monetary Economics, 2007. nber.org/papers/w12585

*Pedro Andrade é economista e planejador financeiro CFP®, certificação internacional concedida no Brasil pela Planejar, que atesta formação técnica, experiência e compromisso ético no planejamento financeiro de pessoas e famílias. Consultor de investimentos autorizado pela CVM, é sócio e head da Voga Wealth e há quase dez anos atua no segmento private, no atendimento a famílias e empresários.