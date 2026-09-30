Na era da IA, saber perguntar vale mais?

Durante muito tempo, conhecimento esteve associado a ter respostas.

Hoje, basta uma pergunta para que ferramentas de inteligência artificial organizem informações, analisem dados e apresentem possibilidades em poucos segundos.

Isso representa um avanço enorme. Mas também traz uma provocação: quanto melhores ficam as respostas, mais importantes se tornam as perguntas.

A tecnologia responde. O contexto ainda importa

Imagine pedir a uma ferramenta de IA a melhor estratégia para um determinado patrimônio.

Antes de qualquer resposta, existem outras perguntas.

Qual é o objetivo do meu cliente investidor? Qual a sua necessidade de liquidez? Quanto risco ele está disposto a assumir? Quais são seus planos familiares? O que mudou recentemente em sua vida?

Sem esse contexto, uma resposta tecnicamente correta pode não ser a resposta adequada.

E existe uma segunda questão: quanto mais clara, rápida e convincente é uma resposta, mais fácil pode ser aceitá-la sem questionar suas premissas.

Uma boa resposta não elimina a incerteza

Esse comportamento não surgiu com a inteligência artificial.

Na economia comportamental, o excesso de confiança descreve justamente nossa tendência de superestimar o próprio conhecimento ou a capacidade de prever determinados resultados.

A IA pode adicionar uma nova camada a esse fenômeno

No mercado financeiro, isso merece atenção. Investimentos envolvem cenários que mudam, variáveis que não controlamos e decisões para as quais raramente existe uma única resposta correta.

A tecnologia pode ampliar nossa capacidade de analisar essas variáveis. Mas não pode fazer a incerteza desaparecer.

Perguntar e questionar também são habilidades

No trabalho do Advisor, boas perguntas sempre fizeram parte da relação com o cliente. Com a IA, essa habilidade se torna ainda mais relevante.

→ Antes de buscar uma solução, entender o problema.

→ Antes de aceitar uma resposta, questionar as premissas.

→ Antes de tomar uma decisão, considerar o contexto.

→ E, diante de uma conclusão convincente, reconhecer o que ainda não sabemos.

O ponto não é confiar menos na tecnologia. É utilizá-la com mais consciência

A inteligência artificial pode nos ajudar a chegar mais rápido a diferentes caminhos. Mas interpretar esses caminhos e entender qual deles faz sentido continua exigindo contexto, pensamento crítico e julgamento.

Talvez, na era em que as respostas estão cada vez mais acessíveis, uma das competências mais importantes não seja saber tudo.

Seja saber o que perguntar e quando questionar a resposta.