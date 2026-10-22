Uma nova base de conhecimento para o Brasil

Ken Griffin, fundador da Citadel, comprou de Moishe Mana terrenos em Wynwood, Miami, por US$ 1,1 bilhão para integrar o novo campus da Carnegie Mellon, universidade de Pittsburgh. O projeto faz parte de uma doação de US$ 3 bilhões anunciada por Griffin à instituição, dos quais US$ 2 bilhões destinados a Miami e US$ 1 bilhão ao campus original, numa aposta no futuro da Flórida.

Referência mundial em computação, inteligência artificial e robótica, a Carnegie Mellon pretende reunir em Miami ensino e pesquisa voltados à saúde, à energia e à manufatura avançada, aproximando pesquisadores e empresas para transformar conhecimento em tecnologias, negócios e empregos qualificados.

Essa iniciativa oferece ao Brasil uma reflexão sobre o nosso desenvolvimento: ampliar a base de conhecimento do país e de suas regiões, fortalecendo as instituições existentes e mobilizando a sociedade civil para criar novas universidades de pesquisa, formação e treinamento. Na era da inteligência artificial, ciência e talentos determinam a capacidade regional de atrair empresas, elevar a produtividade e criar oportunidades. A proposta de Miami é ousada, ser uma capital latina, das Américas e para o mundo.

Em Wynwood, o investimento imobiliário já caminhava com a arte contemporânea, a música e a moda, dando identidade e valor ao bairro; com a chegada da universidade, Mana viabiliza uma nova etapa, enquanto sua Mana Tech conecta empreendedores latino-americanos a investidores e mercados americanos, inclusive pela parceria com a ACATE, apoiada pelo Floripa Sustentável, em Santa Catarina.

Miami fortalece sua posição de capital latino-americana de negócios, enquanto Northeastern e Babson já mantêm unidades na cidade e Vanderbilt prepara um campus em West Palm Beach. Desenvolver regiões exige transplantar conhecimento, atraindo instituições, pesquisadores e suas conexões para formar talentos e ampliar a capacidade produtiva.

A força dos Estados Unidos deve muito a elites empresariais e educacionais que converteram patrimônio em instituições capazes de atravessar gerações. Stanford nasceu da iniciativa de Jane e Leland Stanford, cuja fortuna veio do comércio e das ferrovias; Carnegie Mellon tem raízes na filantropia industrial, enquanto Harvard, criada pelo poder colonial, consolidou-se com sucessivas gerações de doadores.

Os endowments dão permanência a essa cultura, preservando fundos patrimoniais cujos resultados sustentam bolsas, professores e pesquisa, com incentivos tributários a doações elegíveis. Desde 1917, a dedução federal para doações favorece essa combinação de filantropia, financiamento público e cooperação empresarial.

Essa ambição atravessa fronteiras: os Emirados Árabes Unidos atraíram a NYU para Abu Dhabi, enquanto a China acolheu a NYU Shanghai, criada com a East China Normal University. Miami busca conhecimento em outra região americana; esses países recorrem à cooperação entre nações. O Brasil pode seguir ambos os caminhos, conectando vocações regionais à ciência mundial.

USP, Unicamp e universidades federais sustentam grande parte da pesquisa brasileira, mas precisam de reforço para superar limites de financiamento, escala e alcance regional. Ampliar esse esforço exige também novas instituições, com autonomia acadêmica e de gestão, capazes de contratar talentos, desenvolver pesquisas e cooperar internacionalmente.

Já temos experiências promissoras: FAAP, Mackenzie e PUCs expressam tradições da sociedade civil; a Saint Paul integra o ecossistema de educação da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME). Já o Insper oferece engenharias e ciência da computação, e o Inteli, fundado por André Esteves e Roberto Sallouti, dedica-se à tecnologia. O próximo passo é dar a essas iniciativas escala, continuidade e presença em mais regiões brasileiras.

Conhecemos os frutos dessa aproximação: o ITA, concebido com participação de Richard Smith, professor do MIT, ajudou a formar a base da qual emergiu a Embraer, enquanto as engenharias da UFSC construíram relações duradouras com a indústria metalmecânica catarinense. O conhecimento cria raízes, a economia regional ganha novas possibilidades, mas a conexão internacional deve, obrigatoriamente, ser acelerada. São novos tempos e movimentos.

A Lei de Fundos Patrimoniais, de 2019, é um ponto de partida para que empresários, bancos e fundos de investimento aportem patrimônio e compromissos duradouros; educadores assegurem excelência e liberdade acadêmica; e governos aperfeiçoem incentivos à doação e condições para a cooperação internacional. Bolsas devem abrir essas instituições aos jovens talentosos de qualquer origem.

Uma rede brasileira de universidades de pesquisa, uma “Ivy League” voltada ao futuro e conectada ao mundo, merece lugar nos programas presidenciais e nas estratégias dos estados. Nossas elites têm a oportunidade de transformar patrimônio em conhecimento e conhecimento em prosperidade para novas gerações. Construir essa base deve ser uma prioridade nacional.