Análise: Os cálculos de Lula e Flávio nesta reta final

Faltando quatro dias para o pleito, as campanhas do PT e do PL calculam suas cartadas finais para alavancar os votos no domingo. O movimento pelo voto útil — que se intensificou por parte de Flávio Bolsonaro (PL) — e as falas de petistas, incluindo o próprio presidente Lula (PT), sobre uma vitória já no domingo, refletem o temor que ambas as campanhas compartilham sobre um eventual segundo turno.

A despeito deste ser o discurso público dos candidatos, sob reserva seus aliados afirmam que acabar a eleição agora, seja para um lado ou para outro, é considerado uma surpresa e não o cenário base.

A equipe de Flávio Bolsonaro projetava ultrapassar Lula já neste domingo, mas, diante dos reveses nos últimos dias, consideram que uma aproximação de 1 a 3 pontos percentuais em relação ao petista na urna é suficiente para entrar no segundo turno em um movimento de alta.

É com esse objetivo que o entorno do senador bateu o martelo sobre sua ida ao debate da Globo nesta quinta-feira, com ou sem a presença de Lula. A avaliação é que, caso o presidente não vá, Flávio se fortalece entre os indecisos que buscam ouvir os candidatos. Se Lula comparecer, consideram uma oportunidade de marcar as diferenças na agenda de segurança pública e na economia, além de dar ênfase a Flávio como uma “mudança” de fato.

Já na campanha do PT, há uma divisão sobre a presença de Lula no debate da Globo. Até o momento, a ala que defende não comparecer argumenta que a tendência nas últimas pesquisas é de melhora para a candidatura. Por isso, a exposição e o risco diante da audiência seriam desnecessários.

Essa ala predominou na imprensa até o momento, indicando inclusive que Lula poderia dar entrevistas a outros canais no mesmo dia. A decisão final, porém, não está tomada, especialmente pelo fato de Flávio ter mantido sua ida. Há um receio de outro grupo próximo ao presidente de que isso o coloque em desvantagem para o segundo turno diante do eleitorado dos demais candidatos.

A campanha de Lula avalia que, nesta reta final, conseguiu retomar uma narrativa positiva junto ao eleitorado com a proibição das bets e a crise da Nossa Senhora Aparecida. O clima, contudo, está longe de um “já ganhou”, com algumas frustrações de parte dos interlocutores que esperavam um efeito maior após as medidas tomadas.

O cenário de uma eleição extremamente apertada e de imprevisibilidade se mantém. A aproximação dos dois candidatos — Lula e Flávio — após as urnas neste domingo será crucial para avaliar a tendência no segundo turno.