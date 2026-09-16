O Brasil precisa de novos milionários

Existe algo errado na maneira como discutimos os multimilionários: olhamos para a fortuna que ficou com eles, raramente para a riqueza que deixaram para todos nós. William Nordhaus, Prêmio Nobel de Economia, procurou medir essa relação e chegou a uma conclusão extraordinária: no período estudado, os inovadores capturaram cerca de 2,2% do excedente social produzido pelas inovações. Quase 98% ficaram com consumidores e com a sociedade.

Isso tira a discussão do terreno da injustiça, da iniquidade, da inveja, do ressentimento ou da admiração ou adoração pelos ricos e a coloca onde deveria estar: na utilidade social da inovação.

Foi assim muito antes das big techs. Andrew Carnegie fez fortuna com o aço; John D. Rockefeller, com petróleo; Cornelius Vanderbilt, com transportes e ferrovias; Thomas Edison e George Westinghouse protagonizaram a eletrificação. Foram chamados, muitas vezes com razão, de robber barons, os barões ladrões. Acumularam fortunas extraordinárias, mas aço, energia, petróleo e ferrovias acrescentaram à sociedade americana um valor incomparavelmente maior. Daí surgiram as leis antitruste. Limitar, mas não emascular.

Peter Drucker percebeu o mecanismo quando comparou o comércio eletrônico às ferrovias: a importância de uma tecnologia de ruptura não está apenas naquilo que ela é, mas naquilo que torna possível. A ferrovia reorganizou mercados, cidades e cadeias produtivas; a internet eliminou distâncias econômicas; a inteligência artificial poderá fazer ainda mais.

Schumpeter chamou esse movimento de destruição criativa. O novo substitui o velho, aumenta a produtividade e abre mercados. Isso não torna toda fortuna virtuosa. Monopólios protegidos, privilégios e captura do Estado devem ser combatidos. Mas combater privilégios é muito diferente de combater riqueza criada pela inovação.

Os Estados Unidos compreenderam também que talento é capital. Elon Musk, nascido na África do Sul, construiu Tesla e SpaceX; Jensen Huang, nascido em Taiwan, fundou a Nvidia; Sergey Brin, vindo da União Soviética, criou o Google com Larry Page; Satya Nadella e Sundar Pichai, nascidos na Índia, chegaram ao comando da Microsoft e do Google. A grande vantagem americana não foi apenas formar talentos, mas tornar-se o lugar para onde os talentos do mundo queriam ir.

O Brasil já conheceu essa energia. Durante quase um século, fomos um país de muitos sotaques. Caminhar por São Paulo, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do século XX era ouvir italiano, alemão, japonês, árabe, espanhol e tantas outras línguas. Os imigrantes não trouxeram apenas braços: trouxeram conhecimento, poupança, redes, técnicas e disposição para começar novamente.

Os Matarazzo ajudaram a industrializar São Paulo. Em Santa Catarina, os Hering construíram a Hering; Attilio Fontana criou a Sadia; Albano Schmidt e seus sócios fundaram a Tupy; Werner Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus começaram em Jaraguá do Sul a empresa que se tornaria a WEG. Descendentes dessas ondas migratórias avançaram depois pelas fronteiras agrícolas, contribuindo também para a transformação do Centro-Oeste.

Quando ciência e empreendedorismo se encontraram, fomos ainda mais longe. A Embrapa ajudou a transformar conhecimento tropical em produtividade agrícola; o ITA formou conhecimento fundamental para a indústria aeronáutica da qual emergiu a Embraer. Hoje São Paulo, Florianópolis, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e outras cidades possuem ecossistemas de inovação, mas ainda funcionam mais como ilhas de excelência do que como partes de uma estratégia nacional.

E então aparece o paradoxo brasileiro mais desconcertante. Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, hoje Meta, é o brasileiro mais rico na lista da Forbes de 2026, com patrimônio estimado em US$ 35,9 bilhões na data de referência do ranking. Nasceu no Brasil, mas sua oportunidade transformadora aconteceu nos Estados Unidos; hoje vive em Singapura.

O talento era brasileiro. O ecossistema que multiplicou esse talento era americano.

Essa talvez seja a pergunta que o Brasil precise enfrentar: por que a próxima história de Saverin não pode acontecer aqui?

Precisamos simultaneamente dar oportunidades a quem já está no país e voltar a disputar talentos do mundo. Cientistas, engenheiros, pesquisadores, empreendedores e estudantes deveriam encontrar no Brasil uma sociedade aberta, capaz de transformar conhecimento em empresas. Imigração planejada precisa voltar a ser instrumento de desenvolvimento.

Mas abrir a fronteira não basta; é preciso abrir oportunidades. Capital de risco, crédito competitivo, ciência, universidades conectadas às empresas, segurança jurídica, mercados de capitais e uma cultura que queira ver a pequena empresa tornar-se média, grande e mundial. Não precisamos escolher campeões nacionais. Precisamos permitir que milhares disputem a possibilidade de sê-los.

O Brasil precisa de novos milionários, brasileiros e imigrantes, produzidos pela inteligência artificial, biotecnologia, energia, agritech, novos materiais e pelas tecnologias que ainda nem conhecemos. Não por culto aos ricos, mas porque inovação, talento e capital produzem riqueza muito além de seus proprietários.

Nordhaus nos oferece a medida dessa ambição. Se o inovador captura algo próximo de 2% do valor social que cria, nossa preocupação não deveria ser impedir que ele prospere.

Deveríamos temer que os outros 98% sejam criados em outro país.