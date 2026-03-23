O Brasil, os cassinos e o país que espera Godot

O Brasil tem um “jeitinho” recorrente de lidar com temas complexos: retira-os do contexto, simplifica o debate e, ao final, toma decisões que não resistem à realidade. No caso dos jogos, conseguiu ir além e vem errando em sequência.

Durante décadas, a discussão sobre cassinos foi capturada por uma visão moralista que evitou enfrentar o tema como política pública, como vetor econômico e como instrumento de organização de uma atividade que nunca deixou de existir. O país não decidiu, apenas adiou, e, ao adiar, permitiu que o fenômeno se desenvolvesse fora de qualquer desenho institucional coerente.

Enquanto o Brasil hesitava, o mundo avançou de forma consistente e pragmática, como deve ser.

Hoje, está claro que, em cidades como Las Vegas, Macau e Singapura, a receita direta do jogo representa apenas uma fração do impacto econômico total. Em Las Vegas, por exemplo, menos de um terço da receita dos grandes resorts vem do jogo; o restante decorre de hotelaria, eventos, alimentação, entretenimento e convenções. Em Singapura, os resorts integrados geram dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e respondem por parcela relevante da arrecadação turística e tributária do país.

Cassino, no século XXI, não é um fim em si mesmo. É uma âncora de desenvolvimento, capaz de ativar cadeias inteiras de serviços, gerar empregos em larga escala e ampliar de forma consistente a base de arrecadação.

Nos Estados Unidos, a indústria de jogos emprega diretamente mais de um milhão de pessoas e sustenta milhões de empregos indiretos, segundo a American Gaming Association. Em destinos integrados, cada grande resort pode gerar dezenas de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos ao longo de sua implantação e operação. Trata-se de emprego formal, intensivo em serviços, com forte efeito multiplicador sobre renda, consumo e arrecadação.

O Brasil, que reúne condições naturais e econômicas para participar desse circuito, permaneceu à margem não por falta de potencial, mas por falta de decisão. Estudos apresentados ao Congresso Nacional indicavam a possibilidade de mais de R$ 20 bilhões em investimentos iniciais, centenas de milhares de empregos e arrecadação relevante em tributos. Mais importante do que os números diretos era a capacidade de elevar o país a um novo patamar na atração de eventos, congressos e feiras internacionais. O impacto nos esportes e no “show business” seria enorme, mas nenhum dos dois mega setores se mexeu: ficaram esperando Godot.

Nada disso se materializou.

Em paralelo, o país assistiu à expansão acelerada das apostas digitais. As chamadas bets já movimentam algo entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões por ano, com forte presença nas camadas de menor renda, onde o jogo passa a ocupar parcela relevante do orçamento familiar. Trata-se de um modelo difuso, acessível e de difícil controle, cujo impacto social cresce de forma silenciosa e cuja geração de empregos formais e arrecadação estruturada é proporcionalmente muito inferior ao modelo de resorts integrados.

Criou-se, assim, uma inversão que desafia a lógica mais elementar. O país manteve restrições sobre empreendimentos físicos passíveis de controle, fiscalização e rastreabilidade financeira e, ao mesmo tempo, permitiu a expansão de um sistema digital que escapa, em grande medida, à supervisão efetiva.

O projeto de lei que trata da autorização de cassinos em resorts integrados, já aprovado pela Câmara dos Deputados, encontra-se atualmente no Senado Federal. Foi debatido em comissões e está pronto para deliberação em plenário, ainda sem data definida para votação. A proposta prevê número limitado de licenças, exigência de investimentos elevados, concentração em grandes complexos turísticos e possibilidade de decisão local por estados e municípios.

Trata-se de um modelo restritivo, seletivo e alinhado às melhores práticas internacionais, justamente para maximizar investimentos, empregos qualificados e arrecadação consistente.

Ainda assim, o país não decide.

E, pior, discute avançar novamente no erro.

A tentativa de aprovar, no mesmo pacote, cassinos em resorts integrados, bingos e jogo do bicho revela uma incapacidade de distinguir modelos completamente distintos. Resorts integrados são empreendimentos de grande escala, intensivos em capital, altamente regulados e com forte geração de empregos e impostos. Já bingos e jogo do bicho operam de forma difusa, com menor controle, maior capilaridade e maior risco social.

Misturar esses universos não é apenas um equívoco técnico. É um fator de instabilidade regulatória que afasta investimentos bilionários, compromete a previsibilidade do ambiente de negócios e reduz a capacidade do país de capturar os benefícios econômicos do setor.

O risco é claro: ao tentar fazer tudo ao mesmo tempo, o Brasil pode acabar inviabilizando o que realmente importa.

É nesse ponto que o país se aproxima do teatro do absurdo.

Na peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, os personagens aguardam indefinidamente por algo que nunca chega. O tempo passa, o mundo muda, mas a decisão é sempre adiada. No Brasil, quando a decisão finalmente vem, muitas vezes surge não como escolha estratégica, mas como exaustão do processo. É a legislação do cansaço, aquela que se aprova não porque é a melhor, mas porque se esperou demais.

O Brasil, no tema dos jogos, vive exatamente esse risco.

O primeiro erro foi permitir a expansão das apostas digitais sem estruturar adequadamente o restante do sistema. O segundo pode ser misturar modelos incompatíveis em uma mesma legislação, comprometendo o futuro de investimentos estruturantes.

Antes de acertar, o Brasil precisa parar de errar.

No passado, cassinos como o da Urca foram centros de produção cultural e econômica. A proibição de 1946 foi uma decisão de seu tempo, mas o erro histórico foi não ter sido capaz de substituí-la por um modelo melhor ao longo das décadas seguintes.

Hoje, o país perde investimentos, empregos formais, arrecadação e relevância internacional, enquanto vê crescer um modelo que incide com mais força sobre os mais vulneráveis e gera menos retorno estruturado para a sociedade.

O problema nunca foi o jogo. Foi, e continua sendo, a incapacidade de tratá-lo com racionalidade, contexto e visão de longo prazo.

O Brasil não precisa mais decidir se quer ou não jogos, porque essa decisão já foi tomada pela realidade. O que precisa é escolher, com clareza, qual modelo deseja incentivar.