Nem CLT, nem PJ: um terceiro jeito de trabalhar

MAÍRA SANTIAGO

“Então quer dizer que você cansou de ter chefes desgraçados e decidiu se tornar a chefe desgraçada?”

É assim que se inicia o livro Nem CLT, nem PJ: como empreender uma cooperativa. A obra conta a história da constituição da Coletiva, cooperativa de educação corporativa, na perspectiva de quem liderou a criação do negócio em um modelo ainda pouco usual.

A provocação surgiu em um momento de encruzilhada profissional que muitas pessoas conhecem. Passei por uma transição de carreira aos 35 anos, começando uma consultoria individual, e, à medida que a iniciativa foi dando certo, passou a exigir equipe, gestão de colaboradores e a definição de um formato de trabalho. Daí veio a pergunta sobre ser chefe ou ter chefe. Se aquele modelo já não fazia sentido para mim, por que sujeitar outras pessoas a esse enquadramento?

O cooperativismo, embora exista formalmente desde 1844, é uma alternativa geralmente desconsiderada pelos profissionais que não se enquadram no modelo celetista, não concordam com a pejotização ou não desejam ser empreendedores solitários. Aprendemos dois jeitos de gerar trabalho e renda, mas existe um terceiro.

A lógica do cooperativismo parte da premissa de que é possível conceber um negócio a partir da colaboração: pessoas que partilham interesses e necessidades comuns se organizam visando à ajuda mútua e à composição de uma rede de apoio formal, contando com a complementaridade de competências. Coworkings, crowdfundings e a economia do compartilhamento buscam objetivos semelhantes, mas não é preciso reinventar a roda, pois existe um modelo mundialmente consolidado que já carrega tudo isso em seu DNA.

No Brasil, o cooperativismo cresce a passos largos e, segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, da OCB, conta com 29 milhões de cooperados, o equivalente a 13,6% da população. Nos últimos sete anos, em média, 6.160 brasileiros se associaram a uma cooperativa por dia. Quem alavanca esse crescimento são, sobretudo, as cooperativas de crédito, enquanto o movimento ainda é tímido entre as cooperativas de trabalho, que reuniram 188 mil cooperados em 2025.

Parte dessa timidez se explica pelo preconceito, alimentado por um histórico de organizações fraudulentas, concebidas para burlar direitos do trabalhador, que nesses casos seguia na condição de mera mão de obra. Atualmente, o ramo conta com legislação específica, a Lei 12.690/2012, que assegura direitos mínimos aos cooperados.

Em sua essência, o cooperativismo se estabelece para resolver problemas comuns e ampliar liberdades: de tempo, financeira, de interação, criativa e filosófica. Cooperativas não visam ao lucro, existem para que outros não lucrem sobre quem efetivamente realiza o trabalho.

O modelo pretende remunerar da melhor maneira possível os profissionais, rateando entre eles os custos da operação. Quando há sobras, elas são distribuídas de acordo com a participação de cada cooperado e conforme as decisões da assembleia, órgão máximo da organização.

Cada associado tem direito a um voto, independentemente do capital investido. Embora muitas filosofias de gestão contemporânea proponham a participação democrática como base para o engajamento, nas cooperativas essa diretriz é um princípio previsto em lei, assim como a educação e o interesse pela comunidade, que não são acessórios, mas determinantes do modelo.

O livro compartilha a experiência com a Coletiva, que celebrou sete anos recentemente, e não poupa o leitor das agruras de quem busca um caminho alternativo: resistência do mercado, dificuldade em encontrar assessorias contábeis e jurídicas, retaliações da concorrência, rompimentos entre sócios e desafios de posicionamento. As conquistas também foram muitas, como movimentos de intercooperação, a orientação de cooperativistas experientes, projetos de educação relevantes e, principalmente, impactos positivos na vida dos cooperados.

Para quem deseja empreender nesse universo apaixonante, há um caminho sólido a percorrer. O Sistema OCB, presente em todos os estados, realiza um trabalho admirável de representação e fortalecimento do cooperativismo, e o Sescoop é a porta de entrada mais recomendada para quem pretende constituir uma cooperativa, com suporte, cursos e assessorias de excelência. Há também, nas livrarias, obras sobre cooperativas centenárias e um rico material técnico com orientações jurídicas. O livro não pretende ocupar esse lugar, mas complementá-lo: é uma provocação, um convite para que mais pessoas descubram o cooperativismo e busquem essas instituições.

A intenção é compartilhar algo que dialogue com pessoas que carregam o desejo de empreender de um jeito diferente e que talvez nem façam ideia dessa possibilidade. E que o livro chegue às mãos de pessoas incomodadas, dispostas a encontrar um jeito de trabalhar mais livre, justo e solidário, especialmente profissionais em transição de carreira que queiram se realizar por meio de um negócio que lhes permita deixar boas pegadas no mundo, sem se sentirem explorados.

E o “desgraçado” da primeira linha? A palavra pode chocar alguns leitores, mas vale lê-la ao pé da letra: des-graça, a ausência de graça. A proposta do livro é que o trabalho não precisa ser assim e pode, sim, ser agraciado pela cooperação.

Maíra Santiago é cooperada fundadora e diretora presidente da Cooperativa Coletiva e autora de Codifica: práticas de educação corporativa e cooperativa (2022) e Nem CLT, nem PJ: como empreender uma cooperativa (Vigia Editora – 2026), com lançamentos em BH (19 de outubro), Joinville (2 de dezembro) e São Paulo (5 de dezembro).