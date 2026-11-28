Por Robson Gouveia, diretor do Lean Institute Brasil (LIB) e coautor dos livros “Gerenciamento Diário para executar a estratégia” e “Gente Lean: um romance empresarial sobre liderança, confiança e conexões humanas”

Nos últimos 40 anos, o sistema lean ensinou as empresas a revelar e resolver problemas, eliminar desperdícios, melhorando processos para gerar mais valor aos clientes. Esse modelo então inovador, originário do método Toyota, foi adotado por companhias de todos os setores, gerou resultados nunca vistos e representou uma revolução operacional nas organizações do mundo.

Hoje, no entanto, apenas e somente essa visão já se mostra insuficiente para que as empresas continuem a evoluir. Muito recentemente se desenvolveu, também em meio ao sistema lean, uma outra visão complementar à original e ainda mais relevante.

A que diz que o desafio da próxima fronteira da gestão não é mais apenas “consertar processos” ou aplicar “ferramentas”: será criar ambientes onde as pessoas não tenham medo de serem elas mesmas, sintam-se realmente livres para expressar o que pensam, sem receios de expor problemas e fragilidades, sejam quais forem, inclusive delas mesmas.

E mais: e que em todo esse processo, elas sejam efetivamente apoiadas, jamais julgadas, muito menos punidas, para que consigam, elas próprias, trabalharem melhor, aperfeiçoando, assim, os processos continuamento. Em resumo, trata-se de tornar a inteligência humana o centro da vantagem competitiva.

Hoje, na maioria das empresas não é isso que ocorre. Uma verdade inconveniente, mas que não quer mais calar é que em pleno século 21 a inteligência das pessoas que não chega a ser utilizada na integralidade pelas companhias. É muito claro perceber isso no dia a dia das organizações.

O custo do medo

Isso aparece, por exemplo, se alguém no cotidiano de um escritório percebe um problema “invisível” e decide não falar sobre ele. Quando um operador de uma fábrica percebe uma anomalia recorrente na produção, mas sabe que questionar o processo traz mais riscos do que benefícios. Ou nos momentos em que gestores têm uma informação clara, precisa e inequívoca que contradiz as convicções da maioria e, por isso, prefere descartá-la.

São muitos os sinais de que uma empresa opera no “modo medo”. Quando uma reunião produz concordância artificial entre os participantes porque ninguém quer ser identificado como “difícil”. Se uma avaliação de desempenho mede apenas os resultados, por exemplo, as vendas, mas ignora se problemas foram definitivamente resolvidos, pessoas desenvolvidas e a confiança reforçada. Nas horas em que indivíduos sabem que líderes estão errados, mas por receios de retaliações preferem empurrar tudo para ‘debaixo do tapete”.

Em todos esses casos, o problema não é a máquina parada ou estoque mal gerenciado. É algo mais difícil de mensurar: capacidade humana desperdiçada – um fenômeno que ganha uma dimensão ainda maior nesse momento em que inteligência artificial, automação e dados prometem transformar radicalmente o trabalho.

A tecnologia está tornando o acesso à informação cada vez mais barato, rápido e abundante. O diferencial competitivo, portanto, começa a migrar para uma pergunta incômoda: o que as organizações fazem com a inteligência humana e digital que possuem nesse momento em que elas precisam estar integradas? É um desafio recente para o sistema lean. Ele já demonstrou que tem capacidade para tornar os processos visíveis. Agora precisa fazer com que o desenvolvimento de pessoas não seja só aparente, mas também propositivo.

É importante relembrar que o sistema lean nasceu, em grande medida, de uma ideia poderosa: melhorar as organizações, o que exige observar e corrigir o trabalho real que nelas ocorre. Daí a importância de conceitos e práticas lean essenciais como “ir ao gemba” – que significa o local real onde o valor é gerado –, o trabalho padronizado, o Gerenciamento Diário (GD) e a solução estruturada de problemas. Esses princípios continuam atuais. O que precisa evoluir é a finalidade da observação.

Sem produção de “silêncio”

Em muitas empresas, ir ao gemba ainda significa verificar se o padrão está sendo cumprido, conferir indicadores, cobrar desvios e identificar responsáveis. Tudo isso é necessário. No entanto, quando essa é a experiência dominante, as pessoas rapidamente aprendem uma regra não escrita: é mais seguro mostrar que está tudo bem do que mostrar os problemas.

É nesse ponto que eficiência operacional e qualidade da liderança deixam de ser assuntos separados. Um sistema de gestão pode ter excelentes indicadores, rituais sofisticados e ferramentas de análise e, ainda assim, produzir “silêncio”. O problema é que o “mutismo organizacional” costuma ser confundido com estabilidade.

A pesquisa de Amy Edmondson sobre segurança psicológica, publicada em 1999, ajudou a demonstrar empiricamente essa relação. Ao estudar 51 equipes de uma organização industrial, a pesquisadora encontrou associação entre segurança psicológica e comportamentos de aprendizagem, mostrando também que esses comportamentos ajudavam a explicar diferenças de desempenho entre equipes.

Segurança psicológica, nesse contexto, não significava ausência de cobrança ou de conflito, mas a percepção compartilhada de que é possível assumir riscos interpessoais – fazer perguntas, admitir erros, discordar e trazer problemas – sem medo de consequências destrutivas.

Essa distinção é fundamental para o futuro do sistema lean. Se queremos que os problemas “apareçam cedo”, precisamos construir ambientes em que as pessoas possam “falar cedo”. Se buscamos melhoria contínua, é necessário transformar o ato de revelar problemas em comportamentos valorizados e não uma ameaça à reputação de quem o revelou.

É relativamente fácil falar de confiança, respeito e colaboração quando os resultados estão bons. A cultura de uma organização aparece, entretanto, quando alguma coisa dá errado. O que acontece quando um cliente reclama? Se uma meta não é atingida? Quando alguém questiona uma decisão do presidente? Se um profissional experiente diz que o processo desenhado pela liderança não funciona na prática? Quando um erro grave é descoberto? Se um indicador começa a deteriorar antes de produzir impacto financeiro?

Aprendizagem mudando “crenças”

Nessas situações, as empresas revelam seus sistemas de crenças. Algumas procuram imediatamente um culpado. Outras tentam compreender o mecanismo que produziu o problema. A diferença parece sutil, mas é enorme. Na primeira, o erro gera defesa e ocultação; na segunda, gera investigação e aprendizagem.

Isso não significa eliminar a responsabilização. Pelo contrário. Organizações maduras precisam de accountability. A questão é que responsabilização e culpabilização são coisas diferentes. A primeira pergunta quem tinha responsabilidade e quais compromissos foram assumidos. A segunda frequentemente procura alguém para carregar o peso emocional do problema. Uma cultura de alta performance precisa fazer duas perguntas simultaneamente: quem era responsável pelo resultado e que condições do sistema permitiram que a falha acontecesse?

Essa combinação entre responsabilidade e aprendizagem é uma das fronteiras mais importantes da liderança contemporânea. Sem ela, a organização pode até corrigir problemas pontuais, mas continuará produzindo os mesmos desvios em novos lugares.

Poucas práticas expressam tão claramente essa escolha quanto o Gerenciamento Diário (GD), uma prática do sistema lean que vem revolucionando a gestão de muitas empresas que o adotam. Em resumo, o GD consiste no acompanhamento rotineiro e sistemático dos indicadores de desempenho e dos processos no próprio local de trabalho (no gemba), em quadros visuais, que são “alvos” de reuniões cotidianas de todos os membros de uma equipe, líderes e liderados, para a identificação rápida de desvios, o engajamento das equipes e a tomada ágil de ações corretivas.

Nesse processo, um quadro de indicadores pode ser apenas um mecanismo de controle: alguém pergunta por que o resultado não foi atingido, outro explica as razões disso ocorrer, um terceiro se compromete a “verificar”, e o dia termina.

Aprendizado mais importante que “quadros”

No entanto, isso pode evoluir para algo melhor: um sistema de aprendizagem. Por exemplo, o problema é identificado rapidamente, a causa-raiz é investigada, esse conhecimento é compartilhado, a liderança apoia a equipe para que refletir sobre isso... e todos aumentam a capacidade colaborativa de resolver falhas semelhantes no futuro. A diferença não está no quadro. Está no comportamento das pessoas, tanto líderes quanto liderados.

Essa é uma questão particularmente relevante porque o GD precisa conectar estratégia e execução. Quando bem construído, ele torna visível o que precisa acontecer hoje para que a estratégia aconteça amanhã. Esse potencial, porém, vai além do acompanhamento de indicadores: cada desvio pode se transformar em uma oportunidade de desenvolvimento de pessoas; problemas, experiência de aprendizagem, e conversas em exercícios para se desenvolver a liderança.

O melhor sistema, portanto, não é aquele que precisa de um líder para cobrar continuamente, mas o que aumenta progressivamente a capacidade das pessoas de enxergar, pensar, decidir e agir. Essa maturidade pode ser medida por uma pergunta simples: a gestão atual produz dependência das lideranças ou aumenta a autonomia intelectual de todos na organização?

Essa questão se torna ainda mais importante diante da atual transformação das competências exigidas pelo mercado. O Future of Jobs Report 2025, do World Economic Forum, estima que 39% das capacidades atuais serão transformadas ou ficarão desatualizadas até 2030.

Entre as competências consideradas essenciais estão pensamento analítico, resiliência e flexibilidade, liderança e influência social, pensamento criativo, empatia e escuta ativa. A implicação disso é profunda: não será suficiente treinar pessoas para o futuro, mas construir organizações que desenvolvam indivíduos no “presente”, quando trabalho acontece.

Inteligência humana versus artificial

Durante muito tempo, o chamado “desenvolvimento de pessoas” foi tratado como algo que acontecia fora do trabalho: em cursos, treinamentos, workshops, programas de liderança e planos individuais. Esses mecanismos são insuficientes quando separados da realidade operacional.

O desenvolvimento mais poderoso acontece quando alguém enfrenta um problema real, precisa tomar uma decisão difícil, recebe feedback, testa uma hipótese, aprende com o resultado e tenta novamente. É justamente aqui que o pensamento lean possui uma vantagem que ainda pode ser mais explorada. Ao colocar problemas reais no centro da gestão, ele oferece um ambiente natural para o desenvolvimento humano. Os conceitos e práticas lean podem ser muito mais do que mecanismos para se aumentar a produtividade; formam uma arquitetura cotidiana de aprendizagem.

O desafio está em mudar a pergunta que muita liderança se faz, que é “como faço essa pessoa entregar?”, para “o que preciso fazer para que ela seja mais capaz amanhã?” Essa mudança parece pequena. Na prática, transforma completamente o papel do líder.

Sistemas de IA já conseguem produzir textos, analisar informações, programar, resumir documentos, gerar alternativas e executar uma série de tarefas que anteriormente exigiam tempo significativo de profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, pesquisas recentes mostram que essa adoção vai demorar para amadurecer: quase dois terços das organizações pesquisadas pela McKinsey em 2025 não tinham escalado IA para toda a empresa. Isso cria um paradoxo: quanto mais a tecnologia avança na execução de tarefas cognitivas, mais importante se torna aquilo que não pode ser simplesmente automatizado, ou seja, as pessoas.

Definir uma aspiração que mobilize indivíduos, entender como encaminhar uma escolha difícil diante de informações incompletas, construir confiança, enfrentar uma conversa delicada, criar significado para o que está sendo feito, perceber nos relatos aquilo que não está sendo dito, assumir responsabilidades quando uma decisão não funcionou... Esses continuam sendo trabalhos essencialmente humanos. A própria McKinsey destaca que, apesar da capacidade da IA de executar tarefas sofisticadas, elementos centrais da liderança – como estabelecer aspirações, tomar decisões difíceis, construir confiança e responsabilizar pessoas – permanecem essencialmente humanos.

Por isso, a discussão mais interessante sobre IA talvez não seja “quantas pessoas ela poderá substituir?”, mas “quanto trabalho de baixo valor podemos retirar das pessoas para ampliar o tempo dedicado ao trabalho humano de alto valor? Essa é uma pergunta profundamente lean. Inteligência híbrida exige uma nova arquitetura de gestão. O futuro não será simplesmente humano ou digital, mas híbrido.

Escutar é preciso

A questão é como integrar essas duas formas de inteligência sem reduzir as pessoas a executoras de decisões produzidas por algoritmos. A IA pode ampliar a capacidade de detectar padrões, processar grandes volumes de dados, antecipar anomalias e propor alternativas. No entanto, indivíduos continuam sendo essenciais para interpretar contextos, compreender relações, decidir diante de ambiguidades e transformar conhecimento em ação coletiva.

Para tanto, há um pré-requisito: a organização precisa saber ouvir. Pesquisas novamente da McKinsey indicam, por exemplo, que colaboradores relatam utilizar IA generativa em uma proporção muito maior do que os líderes imaginam. Em determinados levantamentos, quem atuava na operação era três vezes mais propenso a isso do que executivos. O dado revela algo maior do que uma lacuna tecnológica. Ele mostra uma carência de escuta.

Talvez algumas organizações não estejam apenas atrasadas na adoção da inteligência artificial, mas em ouvir as pessoas que já estão transformando o trabalho por conta própria. O gemba do futuro, portanto, não será apenas o lugar onde observamos máquinas, processos e indicadores, mas o local em que teremos a chance de descobrir como as pessoas realmente trabalham, quais problemas enfrentam, as soluções que criaram e como a tecnologia poderia ampliar essas capacidades.

Há ainda uma consequência importante dessa discussão para o relacionamento entre CEOs, setores de recursos humanos e demais áreas das organizações. Durante anos, empresas trataram pessoas como responsabilidade dos RHs, mas resultados como responsabilidade das lideranças por trás do negócio. Essa divisão criou uma falsa fronteira. O RH passou a ser cobrado a “engajar” pessoas, enquanto as áreas operacionais se concentram na entrega de resultados. Como se fosse possível separar comportamento, cultura e performance. Não é.

Comportamento Real

Toda liderança deve ser, em última instância, mentora de pessoas. Estratégias são executadas por elas. Processos são desenhados e melhorados por gente. Clientes são atendidos por indivíduos. Problemas são identificados pelas pessoas. Tecnologia é adotada — ou rejeitada — por elas.

Isso não diminui o papel estratégico do RH. Ao contrário, ele o amplia. Ele precisa contribuir para que a organização tenha as capacidades humanas necessárias para executar a estratégia. No entanto, a responsabilidade pela liderança não pode ser terceirizada para o RH. Pessoas produzem resultados, que sustentam indivíduos. Propósito alinha o que importa. E confiança transforma estratégia em impacto. Essa não é uma agenda de RH. É uma agenda organizacional.

Cultura não é o que a empresa declara. É o que o sistema recompensa. É comum encontrar valores corporativos sofisticados nas paredes, mas comportamentos completamente diferentes nas rotinas de gestão. Uma companhia valoriza a colaboração, mas premia heróis individuais. Fala em inovação, mas pune quem experimenta. Defende transparência, mas trata quem traz más notícias como parte do problema. Discute desenvolvimento, mas valoriza apenas quem entrega resultados de curto prazo. Afirma que as pessoas estão no centro, mas mantêm sistemas de avaliação que reduzem seres humanos a metas e notas.

É por isso que cultura não pode ser tratada como uma narrativa abstrata. Ela precisa ser observável. Que comportamento aparece quando alguém discorda do chefe? Como uma reunião reage a uma notícia ruim? O que acontece quando um erro é cometido? Como líderes fazem perguntas? O que é reconhecido? O que é promovido? Que comportamentos são tolerados quando a pressão aumenta? Essas perguntas transformam cultura em algo que pode ser gerenciado. E aproximam a agenda humana do mesmo rigor que o sistema lean tradicionalmente aplicou aos processos.

Historicamente falando, o primeiro “movimento” do sistema lean nas empresas foi tornar o desperdício visível. O segundo, estruturar a solução de problemas. O próximo será tornar visível o desenvolvimento da capacidade humana que sustenta a melhoria contínua.

‘Gente Lean’

Isso exige integrar elementos que muitas organizações ainda administram separadamente: presença no gemba e escuta ativa; segurança psicológica e responsabilização; solução estruturada de problemas e desenvolvimento de pessoas; estratégia e gerenciamento diário; desempenho e confiança; tecnologia e inteligência humana.

O resultado será um sistema no qual o trabalho não será mais o processo no qual “resultados são produzidos”, mas aquele no qual pessoas se desenvolvem. Essa talvez seja a essência de uma abordagem que podemos chamar de “gente lean”. Não um conjunto adicional de ferramentas, mas uma mudança na lógica de gestão. O objetivo é reconhecer que, em organizações complexas, a qualidade dos resultados depende diretamente da qualidade das relações, da capacidade de aprendizagem e da inteligência que o sistema consegue liberar.

O mundo corporativo possui indicadores para quase tudo: produtividade, margem, qualidade, segurança, satisfação do cliente, turnover, absenteísmo, eficiência, custo, prazos... Há, no entanto, uma pergunta para a qual ainda temos poucos indicadores confiáveis: Quanto da inteligência humana disponível na organização está realmente sendo utilizada?

Hoje, na grande maioria das empresas, não sabemos quantas boas ideias morreram antes de sequer serem citadas em uma reunião. Nem quantas pessoas deixaram de falar porque experiências anteriores as ensinaram que não valia a pena. Tampouco sabemos quantos e quais são os problemas que poderiam ter sido resolvidos “semanas antes”... Quantas lideranças poderiam ter se desenvolvido mais rapidamente se o próprio trabalho tivesse sido utilizado como espaço de aprendizagem.

Ainda não colocamos esses desperdícios “no painel”. Ele aparece, porém, em pesquisas que tentam medir o sentimento das pessoas. No ano passado, por exemplo, o instituto Gallup estimou que apenas 20% dos trabalhadores do mundo se sentiam realmente engajados nas empresas. Esses números não provam que cultura ruim, lideranças tóxicas ou falta de segurança psicológica sejam as causas desse desengajamento de mais de 80%. Deixam, no entanto, uma percepção difícil de ignorar: a de experiência humana no trabalho é no geral ruim e certamente traz consequências concretas.

Como conclusão a tudo isso, é preciso dizer que a maior contribuição do sistema lean para as próximas décadas não será ensinar as organizações a fazer “mais com menos”, como tem sido até aqui. Será ajudá-las a fazer melhor porque conseguem liberar mais inteligência humana para o trabalho que realmente importa.

Isso significa trocar a lógica de comando e controle pela de aprendizagem. Combinar segurança psicológica com responsabilidade. Usar tecnologia para ampliar pessoas, não para empobrecê-las. Levar os RHs para o centro da estratégia sem retirar dos líderes a responsabilidade de liderar. Transformar cada problema em uma oportunidade de melhorar o processo e, simultaneamente, desenvolver quem participa dele.

O desafio é grande porque exige uma mudança de perspectiva. Durante muito tempo, perguntamos como tornar as pessoas mais eficientes para que os processos funcionassem melhor. A próxima pergunta precisa ser mais ambiciosa: Como desenhar o trabalho para que, ao melhorar o processo, também melhoremos os indivíduos?

Essa é a fronteira ainda pouco explorada da excelência operacional. Porque, no final, o desperdício mais caro não é necessariamente aquilo que está parado no processo, mas o que há dentro das pessoas: conhecimento, experiência, criatividade, coragem, capacidade de questionar e vontade de melhorar... coisas o sistema organizacional ainda não conseguiu transformar em valor.

O sistema lean tornou o trabalho visível. O próximo salto será tornar a inteligência humana indispensável, aparente e utilizável. E é exatamente aí que eficiência, liderança e humanidade deixam de ter agendas diferentes, mas uma única: a transformação do trabalho para transformar pessoas.

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Quem é Robson Gouveia: É diretor do Lean Institute Brasil (LIB) e coautor dos livros “Gerenciamento Diário para executar a estratégia” e “Gente Lean: um romance empresarial sobre liderança, confiança e conexões humanas”. Atua há 30 anos em empresas nacionais e multinacionais apoiando a implementação do sistema lean, principalmente com relação ao Gerenciamento Diário (GD) e ao desenvolvimento de pessoas sob a ótica lean. Foi corresponsável pelo desenvolvimento do sistema lean na Alcoa Alumínio e pela expansão dos conceitos e práticas lean na cadeia de valor do alumínio extrudado. É administrador de empresas e engenheiro com MBA em logística empresarial e supply chain pela FGV-SP, também com pós-gradução em psicologia positiva pela PUC-RS.