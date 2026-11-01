O Brasil pode reduzir o custo econômico e social do ajuste fiscal se remover os obstáculos que impõe ao investimento. Uma desregulação responsável significa revisar exigências, simplificar procedimentos e coordenar autoridades, preservando a proteção à saúde, à segurança, ao ambiente e à concorrência. Precisamos regular melhor, com regras eficazes e custos proporcionais aos benefícios.

Na Vistra/Euromonitor de 2026, a fricção em gestão societária e regulação atinge 54,9 pontos em 100 no Brasil, contra 7,2 nos EUA e 30,1 no Chile. Quanto maior a nota, maior a fricção.

A revisão envolve abertura e expansão de empresas, obrigações tributárias, licenças urbanísticas e ambientais, comércio exterior e barreiras à entrada de concorrentes. Conflitos entre órgãos federais, estados e municípios multiplicam exigências. A demora adia receitas e acumula despesas; a incerteza eleva o retorno exigido e afasta investimentos.

O Chile é referência de menor fricção; o Brasil reúne escala de mercado, riquezas naturais e uma sociedade vibrante, com desejo de progresso. Aproveitar suas vantagens geopolíticas e geoeconômicas exige segurança e previsibilidade para instalar e operar empreendimentos.

O investimento direto inclui aquisições e empréstimos entre empresas do mesmo grupo; seu total não equivale à formação de capital fixo. Precisamos viabilizar novas instalações, máquinas e infraestrutura.

À Exame, em 2025, Ronei Glanzmann, da MoveInfra, estimou R$ 1,7 trilhão em mais de 3.500 projetos aguardando licenciamento ambiental. A execução depende da viabilidade de cada projeto. A Ferrogrão e a pesquisa de petróleo na Margem Equatorial, autorizada na Foz do Amazonas em 2025, mostram a importância de estudos sólidos, responsabilidades claras e segurança jurídica.

Liberar tudo ou travar tudo é um falso dilema. Se uma empresa já entregou um documento válido ao poder público, outro órgão deveria acessá-lo, respeitada a proteção dos dados. Atividades de baixo risco comportam procedimentos simples; projetos de alto impacto exigem análise rigorosa. O critério é proteger melhor, com exigências proporcionais e decisões previsíveis.

O programa deve publicar exigências, responsáveis e prazos, integrar as três esferas e medir tempo e custos poupados, qualidade das decisões e efeitos sobre investimentos. As melhores práticas da OCDE oferecem referências para essa avaliação. Há custos administrativos, mas eliminar duplicações não exige cortar benefícios sociais.

Nos Estados Unidos, a One Big Beautiful Bill ampliou incentivos tributários, enquanto medidas específicas modernizam licenciamentos. A China retirou, em 2024, as restrições da lista negativa ao capital estrangeiro na manufatura. A Comissão Europeia busca reduzir encargos administrativos em 25% para empresas e 35% para pequenas e médias até 2029, preservando padrões sociais e ambientais.

Em julho, Armínio Fraga considerou provável uma recessão em 2027. Rita Mundim alerta para os limites de estimular uma sociedade endividada: em julho, Serasa e Serasa Experian somavam R$ 825 bilhões em pendências de pessoas e empresas. A poupança nacional foi de 14,4% do PIB em 2025.

O desafio é reorganizar as contas sem concentrar a retração sobre emprego e renda. Mais gasto financiado por dívida pode pressionar juros; cortes abruptos podem enfraquecer a atividade. Felipe Salto propõe aprovar rapidamente um plano e executá-lo em quatro anos, com compromissos suficientes e verificáveis.

É nesse gradualismo que a reforma regulatória pode fazer diferença. Enquanto o ajuste fiscal amadurece, remover exigências redundantes pode reduzir custos e melhorar as condições de investir. A expansão produtiva leva tempo, mas medidas executadas tornam a perspectiva de crescimento mais confiável. Com compromissos fiscais consistentes, isso pode reduzir o prêmio de risco e favorecer juros menores.

A desconfiança também alimenta a fricção institucional: pode gerar controles sobrepostos, documentos redundantes e exigências contraditórias. A resposta exige um processo aberto, com participação pública, critérios claros, decisões fundamentadas e acompanhamento dos prazos. Transparência reduz espaços para arbitrariedade e favorecimentos e ajuda a reconstruir a confiança.

A desregulação não dispensa o controle das despesas nem autoriza antecipar receitas incertas. Pode, porém, reduzir o sacrifício do ajuste ao remover os obstáculos ao crescimento. Esse é o nosso paradoxo e a nossa oportunidade: construir credibilidade com contas sustentáveis e liberdade para investir, produzir e progredir.