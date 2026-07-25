Como as empresas brasileiras estão atravessando o tarifaço

Por Rodrigo Simões Economista da Faculdade do Comércio de SP

O tarifaço americano já começou a produzir efeitos concretos sobre as empresas brasileiras. A tarifa adicional de 25%, que entrou em vigor em 22 de julho, atinge diretamente cerca de 2.400 empresas e uma parcela relevante das nossas exportações para os Estados Unidos.

Mas é importante entender uma coisa: esse impacto não acontece da mesma maneira para todo mundo.

Alguns setores estão muito mais expostos porque construíram, ao longo dos anos, uma dependência maior do mercado americano. É o caso de segmentos como madeira, máquinas e equipamentos elétricos, móveis, cerâmica, calçados, açúcar, etanol, papel e vestuário.

O setor de calçados talvez seja um dos exemplos mais claros. A própria Abicalçados já revisou para baixo sua expectativa de exportações para 2026. Isso mostra que não estamos falando apenas de uma preocupação futura. As empresas já estão colocando esse impacto na ponta do lápis e revendo produção, margem e estratégia comercial.

No setor de máquinas e equipamentos, a preocupação também é grande porque os Estados Unidos representam um dos principais mercados externos. E existe ainda um problema que, muitas vezes, fica escondido nos grandes números da economia: existem regiões e cidades extremamente dependentes de determinados produtos exportados.

O que as empresas estão fazendo para atravessar esse momento?

Neste primeiro momento, a principal preocupação das empresas é preservar caixa.

Por isso, uma das primeiras alternativas é recorrer às linhas de crédito disponibilizadas pelo governo, inclusive por meio do BNDES, para capital de giro, investimento, máquinas, ampliação da produção e inovação.

Esse crédito é importante porque dá fôlego para a empresa atravessar um período de incerteza.

Outra medida relevante é a ampliação do Reintegra, que permite recuperar parte dos resíduos tributários acumulados ao longo da cadeia produtiva.

Na prática, isso ajuda a devolver competitividade ao produto brasileiro. E, neste caso, existe inclusive uma vantagem proporcional maior para micro e pequenas empresas, que podem ter um percentual de benefício superior ao das grandes companhias.

Também existe a possibilidade de diferimento de tributos, permitindo que empresas mais afetadas posterguem alguns pagamentos e preservem caixa no curto prazo.

Tudo isso ajuda.

Mas precisamos tomar cuidado para não confundir ajuda financeira com solução econômica.

O ponto central dessa discussão

Eu costumo dizer que crédito compra tempo, mas não compra mercado.

Essa talvez seja a principal questão que o empresário brasileiro precisa entender neste momento.

As linhas de crédito, os benefícios tributários e o adiamento de impostos podem dar oxigênio para a empresa. Mas, se ela simplesmente pegar esse dinheiro e ficar esperando a tarifa desaparecer, pode chegar daqui a alguns meses mais endividada e com exatamente o mesmo problema.

O grande desafio não é apenas financeiro. É comercial.

É preciso buscar novos mercados, novos compradores e reduzir a dependência de um único destino de exportação.

E esse movimento, de alguma forma, já começou. A participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras vem diminuindo, o que mostra uma diversificação maior dos nossos destinos comerciais.

Ao mesmo tempo, o acordo entre Mercosul e União Europeia abre uma janela importante para as empresas brasileiras. Talvez essa crise tenha que servir também como um alerta.

Durante muito tempo, muitas empresas brasileiras se acostumaram a vender para determinados mercados e não fizeram um trabalho mais agressivo de diversificação.

O verdadeiro desafio das empresas brasileiras não é apenas sobreviver ao tarifaço. É aproveitar esse momento para deixar de depender tanto de um único mercado.

Porque, no comércio exterior, quem depende demais de um comprador não tem apenas um cliente e sim tem um risco.