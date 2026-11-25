Existe uma solidão sobre a qual pouco se fala. Não é a solidão de quem ainda não chegou. É a de quem chegou.

Passamos boa parte da vida perseguindo conquistas. Construímos carreiras, empresas, patrimônio, reputação. Acreditamos que, quando alcançarmos determinado lugar, encontraremos também a tranquilidade, a segurança e a satisfação que tanto buscamos.

Mas o que acontece quando chegamos lá?

Em sua autobiografia, Open, Andre Agassi faz uma revelação desconcertante: odeia tênis. Um dos maiores tenistas da história, vencedor de oito títulos de Grand Slam, construiu uma carreira extraordinária em torno de algo que, durante grande parte de sua vida, foi também fonte de sofrimento.

Como alguém pode ser tão bem-sucedido em algo que não ama?

Talvez porque exista uma diferença enorme entre ser bom no que fazemos, alcançar reconhecimento por isso e encontrar sentido naquilo que construímos.

Jim Carrey, que conquistou fama e fortuna em Hollywood, disse certa vez que gostaria que todos pudessem se tornar ricos e famosos e realizar tudo aquilo com que sonharam, para descobrirem que essa não é a resposta.

Não se trata de desvalorizar o sucesso. Muito menos de romantizar a falta dele. O sucesso proporciona liberdade, oportunidades e experiências extraordinárias. O problema começa quando depositamos nele a expectativa de resolver questões que nenhuma conquista externa consegue solucionar.

Recentemente, durante uma conversa no meu podcast A Arte de se Relacionar, Flávio Passos, fundador da Pura Vida e da Puríssima, compartilhou uma experiência que me fez refletir.

Depois de conquistar aquilo que o dinheiro podia comprar, ele se deparou com um vazio. Havia realizado desejos materiais, mas faltava algo que nenhuma nova aquisição parecia capaz de preencher: propósito.

Foi ao reconhecer que seu trabalho poderia transformar a vida das pessoas por meio da saúde que encontrou um significado maior para suas conquistas.

Essa reflexão me interessa particularmente porque, na minha experiência, o sucesso e a solidão da liderança chegaram praticamente juntos.

A fundação e o crescimento da NewCo transformaram profundamente minha vida. Não apenas profissionalmente, mas na maneira como passei a me relacionar com o mundo e como o mundo passou a se relacionar comigo.

Existe uma mudança silenciosa que acompanha o sucesso.

As coisas começam a chegar mais facilmente até você. As portas se abrem. Os convites se multiplicam. As rodas se formam à sua volta. Pessoas passam a procurar sua companhia, sua opinião, sua influência.

Até suas manias se tornam mais toleráveis.

E é justamente aí que começa uma das grandes armadilhas do poder.

Quanto mais bem-sucedido você se torna, menos as pessoas parecem dispostas a contrariá-lo. Você passa a ouvir mais concordâncias, recebe menos questionamentos e corre o risco de perder algo fundamental: a capacidade de enxergar a realidade sem os filtros da admiração, da conveniência ou do interesse.

O sucesso aumenta o número de pessoas à sua volta, mas não necessariamente o número de pessoas com quem você pode contar.

Ser admirado não é a mesma coisa que ser compreendido. Ser procurado não é a mesma coisa que ser amado. E estar cercado de pessoas não significa estar acompanhado.

Para quem lidera, existe ainda outra camada dessa solidão.

Você pode ter uma equipe extraordinária, bons conselheiros, amigos próximos e pessoas em quem confia. Pode compartilhar dúvidas, ouvir opiniões e construir decisões coletivamente.

Mas, no momento decisivo, existe uma responsabilidade que não pode ser transferida.

A decisão é sua.

O risco é seu.

E, muitas vezes, a consequência também.

Liderar significa conviver com dúvidas que nem sempre podem ser compartilhadas, sustentar decisões impopulares e transmitir segurança mesmo quando não existem certezas.

Não porque um líder deva ser invulnerável, mas porque suas decisões afetam muito mais gente do que ele próprio.

E talvez seja essa uma das contradições mais profundas do sucesso: quanto maior a sua capacidade de influenciar a vida de outras pessoas, maior pode ser a sensação de estar sozinho diante das próprias escolhas.

Desde que passei a experimentar esse novo patamar de realização profissional, comecei também a dedicar muito mais tempo ao meu desenvolvimento pessoal.

Hoje faço duas terapias, pratico yoga e meditação.

Não porque tenha deixado de amar o que faço. Pelo contrário. Sou apaixonada pelo que construí e tenho uma enorme ambição pelo que ainda quero realizar.

Mas percebi que crescer profissionalmente exige uma estrutura emocional que não se constrói apenas com competência, disciplina ou capacidade de execução.

É preciso aprender a lidar com o silêncio depois dos aplausos. Com a dúvida depois das grandes decisões. Com a vulnerabilidade em um ambiente que frequentemente espera de você respostas, força e convicção.

É preciso encontrar espaços onde você não precise liderar ninguém, resolver nada, provar nada.

Onde possa simplesmente ser.

Existe, porém, um cuidado importante nessa reflexão. Não acredito que a solidão seja uma condição obrigatória do sucesso ou uma espécie de medalha de quem ocupa posições de liderança.

Afinal, se o sucesso nos afasta de relações verdadeiras, talvez o problema não esteja apenas no sucesso, mas também na forma como permitimos que ele transforme nossa maneira de viver.

Precisamos continuar cercados de pessoas capazes de dizer não. De questionar nossas decisões. De enxergar nossas fragilidades. Pessoas que não confundam nossa posição com nossa identidade.

Agassi nos lembra que excelência não significa necessariamente realização. Jim Carrey questiona a promessa de felicidade associada à fama e à fortuna. Flávio Passos mostra que, depois de conquistar, ainda precisamos encontrar um sentido para aquilo que fazemos.

Na minha própria experiência, venho descobrindo que o sucesso não encerra a jornada de autoconhecimento. Talvez seja justamente quando chegamos mais longe que algumas das perguntas mais difíceis começam a aparecer.

Quem sou eu quando não estou trabalhando? Quem permanece quando não tenho nada a oferecer? O que me realiza para além das conquistas? E com quem posso dividir minhas dúvidas sem precisar sustentar a imagem de quem tem todas as respostas?

Não tenho respostas definitivas para todas essas perguntas.

Mas tenho cada vez mais clareza de que o verdadeiro desafio não é apenas chegar ao topo. É conseguir permanecer inteiro depois de chegar lá.

Porque o sucesso pode mudar o lugar que ocupamos no mundo. Mas não resolve, por si só, o lugar que ocupamos dentro de nós mesmos.