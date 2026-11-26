Por Roberto Castello Branco, PhD em Economia , ex-Diretor do Banco Central do Brasil e ex-Presidente da Petrobras

A ciência econômica e a experiência passada nos dizem que governos não geram riqueza e crescimento econômico no longo prazo não é promovido por aumentos de gastos públicos. Pelo contrário, o que se consegue por essa via é uma falsa sensação de prosperidade no curto prazo, seguida de instabilidade macroeconômica e estagnação econômica no longo prazo.

A combinação de aumento de gastos públicos e de arrecadação do governo, contida no fracassado arcabouço fiscal, é receita típica do socialismo. Produz a ampliação e o fortalecimento do poder do Estado sobre a vida dos cidadãos, objetivo do socialismo.

O governo atual se recusa a cortar despesas, preferindo prometer pequenos superávits primários, a serem obtidos através de substancial aumento de arrecadação e alguns truques contábeis. Ainda assim, apesar da elevada carga tributária, de 33,7% do PIB, doze pontos percentuais acima da média da América Latina, os modestos superávits prometidos não foram obtidos em quatro anos de governo.

Em um país como o Brasil, onde a poupança líquida é nula ou até negativa, o aumento de impostos reduz a liquidez de indivíduos e empresas, pressionando os juros. Um Estado grande e perdulário comprime o espaço do setor privado na captação de recursos, num típico “crowding out”.

O cerne da questão está no considerável aumento das despesas publicas, estimado em R$ 440 bilhões, em termos reais, para os últimos quatro anos, de 2023 até o período de doze meses terminado em setembro de 2026.

Enquanto o governo promete superávit primário de 0,5% do PIB, o déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, atinge 9,5% do PIB, mantendo a dívida publica em trajetória ascendente. Desde o fim de 2022, a relação dívida publica/PIB se elevou em 11% do PIB, em velocidade que se não for contida fará o endividamento superar em menos de dez anos a marca de 100% do PIB.

O chamado plano Moretti não implica mudança relativamente ao que tem sido feito até agora. A reação negativa dos preços de ativos - juros, câmbio e ações - é mais importante do que palavras, revela que o tal plano está longe de ser um ajuste fiscal na medida em que não contém medidas estruturais que afetem de maneira duradoura o desequilíbrio fiscal. É o mais do mesmo do que temos observado, agora se dedicando a obter recursos para atender em 2027 o financiamento das promessas da campanha eleitoral de 2026, acrescido do compromisso de um minúsculo superavit primário.

Num clima de incerteza sobre o futuro, já sabemos que no próximo ano a relação divida/PIB persistirá em sua trajetória de alta, e os juros continuarão elevados. Ao mesmo tempo, as expectativas sinalizam inflação acima do teto da meta e crescimento do PIB se desacelerando, com a chance de a economia entrar em recessão no último trimestre de 2027.

O crescente endividamento publico não é somente um dado técnico, trata-se sobretudo de um fenômeno econômico com consequências desastrosas sobre a vida das pessoas e das empresas. Basta observar o alto nível de taxas de juros nominais e reais e os números recordes de endividamento das famílias, da inadimplência nos bancos e dos pedidos de recuperação judicial das empresas. O nível da taxa de juros inviabiliza investimentos de longo prazo extremamente importantes, como no saneamento básico e nas ferrovias.

O primeiro reduz a mortalidade infantil e melhora a saúde das pessoas, se constituindo em investimento em capital humano relevante para o crescimento econômico sustentável. O cumprimento da meta para 2033, de ter 99% da população com coleta e tratamento de esgoto e 100% com acesso à água potável, está sendo seriamente dificultado.

O segundo diminui a dependência de nossa economia do transporte de carga rodoviário, elevando a produtividade da logística de parte das exportações brasileiras. O mercado de capitais é uma fonte de relevante do financiamento das empresas, mas foi inviabilizada em 2023-2026. Nos últimos quatro anos se teve somente uma única operação de abertura de capital em bolsa de valores, contra 78 no período equivalente anterior.

O governo tem investido maciçamente em programas sociais. Entretanto, seu financiamento tem sido uma das causas da alta dos juros. Os que dispõem de recursos para financiar o governo se beneficiam dos ganhos proporcionados pelos juros reais, enquanto os que não têm, estimulados a consumir mais, acabam por se endividar, arcando com custos elevadíssimos.

O discurso de antagonismo aos ricos em favor dos pobres -aliás abandonado pela China comunista no final dos anos 80 – está sempre presente nas falas do Presidente. A ameaça desestimula investimentos e empregos, prejudicando aqueles que supostamente seriam os beneficiários, os mais pobres.

Da mesma forma, a incerteza jurídica agravada pelo ativismo judiciário ajuda a criar ambiente hostil ao investimento de longo prazo.

O fim da escala 6x1, acrescido da obrigatoriedade de ser processada num prazo relativamente exíguo, quando se compara a outros países com experiências semelhantes, produz perda de produtividade e alta de preços.

O governo ignora o fato óbvio de que os indivíduos são agentes econômicos racionais. Essa é a razão que explica por exemplo a necessidade dos repetidos ‘Desenrola’, em sua terceira versão atualmente. Ao socorrer os endividados com generosos programas de ajuda, o governo cria expectativas de que vale a pena contrair dívidas para consumir, porque se as coisas não derem certo serão socorridos novamente.

Caso semelhante foi revelado pela presidente do Banco do Brasil como explicação para a inadimplência de empresários do agronegócio. Segundo ela, os devedores optaram pela inadimplência diante da expectativa de um pacote de salvamento pós eleições. É o governo sendo atacado por seu próprio veneno. Mas isso é apenas parte da história que não explica por que a inadimplência no Banco do Brasil é maior do que em seus concorrentes privados, como no caso do crédito para pessoas físicas.

A obsessão ideológica por mais gastos públicos leva os bancos e as empresas estatais a serem incentivadas a expandir suas operações a todo custo, persistindo por exemplo a crença de que a Petrobras é a indutora do desenvolvimento econômico do Brasil, um ato de fé não respaldado pela realidade.

O BNDES tem sido extremamente agressivo. De acordo com seu relatório trimestral, a injeção de crédito no primeiro semestre de 2026 foi 357% superior ao mesmo período de 2022. Sua carteira de carteira de crédito é a maior desde o primeiro semestre de 2016.

Os Correios empilham prejuízos consecutivos nos últimos 16 trimestres e seu programa de reestruturação não mostra resultados positivos. A crença ideológica continua a impedir a execução da prescrição óbvia, a privatização.

A cultura estatal, caracterizada por demandas de funcionários por benefícios sem a contrapartida de ganhos de produtividade, turbinadas pelo sindicalismo profissional, estabilidade no emprego e lentidão burocrática são incompatíveis com um mercado dinâmico, onde há forte competição com companhias privadas.

Os Correios estatais continuarão a ser uma fonte sugadora de recursos da sociedade. Lamentavelmente, a ideologia transformou as estatais em ícones sagrados, não importa quão ineficientes e esbanjadoras elas sejam.

Quando nos deslocamos para observar indicadores de longo prazo a situação é desoladora. O índice de competitividade do IMD nos situa em 65º. lugar entre 70 países e o desempenho dos estudantes brasileiros nos exames do PISA é sistematicamente inferior à média dos países da OCDE, particularmente na disciplina de Matemática.

A expansão anual da produtividade no Brasil, o principal motor do desenvolvimento econômico, é um problema sério, com somente 0,3% ao ano desde 2010 até 2025.

No período 2000-2025 o PIB do Brasil cresceu à taxa média anual de 1,4%, contra, por exemplo 3,7% da Coreia do Sul, 3,4% do Chile e 2,3% da América Latina. Um desempenho pífio.

O foco no consumo, a despreocupação com a produtividade e as transformações estruturais da economia global, como a revolução digital e a dinâmica demográfica, e a “herança maldita” de uma dívida gigantesca a crescer sem controle impedem de se traçar um panorama otimista para o futuro.

A economia brasileira já está bastante desarrumada e corre o risco de ficar mais ainda, a menos que se ingresse numa fase de profundas reformas estruturais capazes de nos fazer trilhar o caminho da prosperidade.