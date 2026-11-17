*Felipe Martins Passero, administrador, sócio-fundador da Jaguaretê Investimentos e associado honorário do IFL-SP

Às vésperas da eleição, André Lara Resende resolveu acusar. Em artigo publicado no seu Substack, em 25 de setembro, batizado de "Eu acuso", um dos pais do Plano Cruzado, que também participou do Plano Real, aponta o dedo para o Banco Central, para a imprensa e para os analistas do mercado financeiro. O crime: manter juros altos em nome de uma teoria que ele considera anacrônica. A pena proposta: levar a Selic para algo perto de 7,5% em doze meses.

O diagnóstico vem acompanhado de números respeitáveis. O custo médio da dívida pública chegou a 12,68% ao ano, sobre uma dívida bruta de 82,5% do PIB. A conta de juros passa de R$ 1,4 trilhão por ano, cerca de 10,5% do PIB, enquanto o déficit primário é pequeno. Para o autor, o problema fiscal brasileiro está no juro, e não no gasto – e quem fixa o juro é o Banco Central.

A solução vem embalada na teoria fiscal do nível de preços de John Cochrane, e no chamado efeito neofisheriano, segundo o qual, no longo prazo, juro nominal mais baixo traria inflação mais baixa. Um novo Conselho Fiscal e Monetário Nacional fixaria metas de juros para quatro ou cinco anos, com a Selic presa entre 3% e 5,5%. A transição teria um "spread de segurança" de 2 pontos e contaria com os mais de US$ 350 bilhões de reservas para segurar o câmbio. A economia estimada seria de 4% do PIB ao ano.

O leitor pode estar se perguntando onde está o problema. Quem não gostaria de juros baixos e de uma dívida sob controle sem cortar um centavo de gasto? A resposta está numa fábula que os gregos contavam muito antes de alguém inventar um banco central.

Midas, rei da Frígia, ganhou de Dionísio o direito a um desejo e pediu que tudo o que tocasse virasse ouro. O pedido funcionou muito bem até a hora do jantar. O pão endureceu, o vinho virou metal, e o rei descobriu, faminto, que estava cercado de uma riqueza que não servia para nada. Tinha mais ouro do que nunca, e o ouro já não valia coisa alguma.

Poucas metáforas descrevem tão bem a inflação. E poucas descrevem tão bem o fascínio dos políticos por soluções mágicas, que parecem resolver tudo no curto prazo e cobram a conta mais tarde, com juros e correção.

O Banco Central controla a taxa nominal de juros, mas não controla o retorno que o poupador exige para emprestar ao governo. Se a Selic for empurrada para baixo desse nível por decisão de um conselho, o dinheiro procura outra porta: dólar, imóveis, ativos reais. O câmbio deprecia, a inflação sobe e os 7,5% prometidos viram juro real negativo. As reservas ajudam, mas são finitas, e toda defesa cambial anunciada costuma ser testada pelo mercado justamente por ter sido anunciada.

Não sou eu quem diz. O próprio John Cochrane, em cuja teoria o artigo se apoia, analisou a proposta no seu blog em 3 de novembro. Chamou-a de sofisticada e coerente, concordou que a dinâmica da dívida brasileira é insustentável e admitiu que juros menores, por si sós, melhorariam muito a situação fiscal. Mas fez ressalvas que pesam. Juro baixo só reduz a inflação se a política fiscal não afrouxar, e ele duvida que o sistema político brasileiro entregue os superávits necessários. O governo pode simplesmente gastar a economia com juros, em vez de abater dívida. Tentativas de fixar juros para baratear a dívida, da Europa do pós-guerra à Turquia, terminaram em inflação. E, sobre o câmbio, foi direto: "se o câmbio se desvalorizar, é sinal de que a política não está funcionando". Lembrou ainda que o mercado já cobra um prêmio que nenhum conselho controla: quando ele escreveu, os juros de dez anos pagavam 15,4%, acima da Selic de 13,75%, mantida pelo Copom nesta semana. Arrematou, em tradução livre: "Não conheço um bom precedente histórico de sucesso para a proposta de Resende".

Quer exemplos? O Brasil tem o seu. Em 1986, o Plano Cruzado congelou preços por decreto e deu à população uma sensação imediata de riqueza: salário real em alta, consumo em disparada, fiscais do Sarney fechando supermercados. Em menos de um ano vieram o desabastecimento, o ágio, a volta da inflação e, em fevereiro de 1987, a moratória da dívida externa. Ironia da história, quem agora acusa conhece esse roteiro de perto.

A Turquia oferece a versão mais recente. Recep Tayyip Erdogan repete há anos que juros altos alimentam a inflação – tese que não fica muito longe da defendida em "Eu acuso". No fim de 2021, o banco central turco cortou a taxa básica de 19% para 14% com a inflação já em alta, e seguiu cortando até 8,5%. A lira perdeu 44% do valor frente ao dólar só em 2021 e mais um quarto em 2022. Em outubro de 2022, a inflação chegou a 85,5% em doze meses, com juro real perto de 67% negativo.

As diferenças existem, e a proposta brasileira tenta se proteger delas com banda, transição gradual e reservas para segurar o câmbio. Mas o mecanismo é o mesmo, e o final também costuma ser. Depois da eleição de 2023, a nova equipe turca teve de desfazer o desejo: a taxa saltou para 15% em junho e chegou a 50% em março de 2024, com a inflação ainda perto de 70%.

Nos dois casos, a primeira vítima foi o crédito. Ninguém empresta a prazo numa moeda que derrete. E esse é o ponto que o artigo de Lara Resende ignora: o Brasil de hoje é muito mais alavancado do que o do Cruzado, ou mesmo do que o do início do século.

Pelos dados do BIS, o crédito ao setor privado não financeiro saiu de 47% do PIB em 2000 para 93% em 2025. O crédito às famílias quase triplicou, de 14% para 38% do PIB. Somado o governo, o crédito total ao setor não financeiro foi de 109% para 186% do PIB. Numa economia com pouco crédito, a inflação corrói a poupança. Numa economia alavancada, ela desorganiza os contratos: o credor passa a exigir prêmio, encurta os prazos ou simplesmente deixa de emprestar.

O último ensaio de juro baixo na marra no Brasil está no gráfico. Entre agosto de 2011 e outubro de 2012, sob forte pressão do governo, o Copom cortou a Selic de 12,5% para 7,25%, a menor taxa desde a criação do comitê. Junto vieram crédito farto dos bancos públicos, desonerações e preços administrados represados, a chamada nova matriz econômica. O crédito privado saltou de 59% para 74% do PIB entre 2010 e 2014.

A inflação não cedeu. A partir de abril de 2013, o Banco Central teve de voltar a subir os juros, até 14,25% em julho de 2015. O IPCA fechou 2015 em 10,67%, e o PIB caiu mais de 3% em 2015 e de novo em 2016. Seria desonesto pôr a recessão inteira na conta dos juros: a crise fiscal, a queda das commodities e a crise política pesaram muito. Mas o roteiro se repetiu. O juro baixado por vontade política voltou mais alto e encontrou empresas e famílias bem mais endividadas. Em 2016, o estoque de crédito encolheu até em reais correntes.

Lara Resende vê na dívida pública curta, atrelada à Selic, uma vantagem. Do lado privado, o quadro é outro. Segundo o Banco Central, as dívidas já consomem 28,9% da renda das famílias, o maior nível da série iniciada em 2011, e a inadimplência bateu recorde de 5,8% em julho. No Relatório de Estabilidade Financeira de outubro, o próprio BC registra mais empresas com lucro menor e despesa financeira maior, e uma capacidade de pagar juros ainda abaixo da de anos anteriores. E há um canal que a proposta ignora: o funding dos bancos é atrelado ao CDI. CDBs, LCIs, LCAs e letras financeiras pagam, majoritariamente, um percentual do CDI. Existem papéis prefixados e atrelados ao IPCA, mas a maior parte dos depósitos é pós-fixada e de alta liquidez, e é assim que o próprio Banco Central mede o custo de captação do sistema. As instituições financeiras fazem a conta dos juros que cobram a partir desse custo. Quando a Selic sobe, a captação encarece imediatamente, e o crédito vem atrás – no relatório de maio, o BC atribui ao aperto monetário de 2025 a alta do custo de captação que pressionou as margens do crédito.

Juro artificialmente baixo estimula esse estoque a crescer agora. A inflação que vier depois obrigará o Banco Central a subir os juros sobre uma base ainda maior, e quem paga primeiro são as famílias de menor renda e as empresas mais frágeis. É o Midas da segunda volta, em que o ouro acumulado vira peso.

Justiça seja feita, o autor acerta no diagnóstico. Juro real perto de 10% ao ano sobre uma dívida de 80% do PIB é insustentável, e essa aritmética não depende de teoria nenhuma. O erro está no remédio. Juro baixo e duradouro se conquista com âncora fiscal crível, corte de gastos e reformas – o caminho mais lento e menos sedutor que existe, e também o único que não termina com o rei implorando para desfazer o desejo.

Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, sabe do que se trata. Ao voltar ao governo do estado em 2015, em plena recessão, não havia espaço para aumentar receita. Como ele contou em artigo na Folha de S.Paulo, em 2023: "Só havia um caminho: ajustar a despesa para o Estado voltar a funcionar e prover os seus serviços". No meio do ajuste, o Espírito Santo saiu do 11º lugar no Ideb para o 1º em português e matemática. O título daquele artigo deveria estar pendurado na parede do Palácio do Planalto e do Banco Central: "Só cuida das pessoas quem cuida das contas".

Hayek dizia que a curiosa tarefa da economia é mostrar aos homens o quão pouco eles sabem sobre aquilo que imaginam poder planejar. Fixar por conselho o preço mais importante da economia é planejamento central com outro nome. Cuidemos para que a promessa de ouro fácil não nos deixe, mais uma vez, com fome à mesa.