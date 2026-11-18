*Lorena Mendes, estudante de Direto, integra o Jovens Talentos Pela Liberdade

Toda vez que alguém morre no Brasil deixando patrimônio, o Estado aparece para cobrar sua parte. O encarregado pela cobrança chama-se ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), e ele incide sobre a herança, antes que ela chegue às mãos dos herdeiros.

O tema, que durante muito tempo passou despercebido pela maior parte dos brasileiros, tende a ganhar relevância nos próximos anos. Hoje, a alíquota máxima do ITCMD é de 8%, fixada por resolução do Senado Federal. Em São Paulo, por exemplo, aplica-se uma alíquota única de 4%, enquanto outros estados já utilizam o teto permitido.

Esse cenário começou a mudar com a Emenda Constitucional nº 132/2023, que tornou obrigatória a progressividade do imposto. Além disso, a Lei Complementar nº 227/2025 estabeleceu normas gerais para sua aplicação, exigindo que os estados adaptem suas legislações até 2027. Paralelamente, tramita no Congresso Nacional uma proposta para elevar o teto das alíquotas de 8% para 16%.

Diante desse contexto, vale questionar se faz sentido que um patrimônio já amplamente tributado ao longo da vida volte a sofrer incidência, apenas porque seu titular faleceu.

O patrimônio já percorreu um longo caminho

O patrimônio que compõe uma herança não nasce com a abertura do inventário. Ele é resultado de uma vida inteira de trabalho, poupança e investimento. O salário utilizado para formá-lo já sofreu incidência do Imposto de Renda. O imóvel adquirido com essa renda pagou ITBI e continua sujeito ao IPTU. Veículos recolhem IPVA. Aplicações financeiras são tributadas sobre seus rendimentos.

Dependendo da atividade exercida, empresas e investimentos também suportam diferentes espécies tributárias ao longo dos anos.

Em outras palavras, a riqueza transmitida aos herdeiros já percorreu praticamente todo o sistema tributário brasileiro antes da sucessão. Quando ocorre a morte, não há produção de riqueza nova. O patrimônio continua exatamente o mesmo. O que muda é apenas a titularidade.

É justamente nesse ponto que surge a inquietação. Ainda que o ITCMD possua fundamento jurídico próprio, é inevitável questionar se essa nova incidência não se aproxima, ao menos sob a ótica econômica, de uma tributação sobre uma riqueza que já suportou diversas cobranças ao longo de sua existência.

O contra-argumento

Quem defende o ITCMD, costuma recorrer a um argumento tecnicamente consistente: a herança representa um fato gerador novo porque produz acréscimo patrimonial para o herdeiro. Nessa lógica, não haveria bitributação em sentido técnico, já que o contribuinte deixa de ser o falecido e passa a ser quem recebe os bens. Sob a perspectiva do Direito Tributário, essa construção faz sentido. Contribuinte, fato gerador e capacidade contributiva são realmente distintos.

Mas ela não encerra o debate. Do ponto de vista econômico, o patrimônio permanece o mesmo. A sucessão não gera renda, não cria riqueza, nem representa uma operação de mercado. Apenas transfere a titularidade de bens que já existiam e que, em maior ou menor medida, já foram alcançados pelo sistema tributário ao longo de sua formação.

Por isso, é legítimo discutir se essa sucessão não representa, ao menos materialmente, uma nova incidência sobre uma riqueza já tributada. Não se trata de afirmar que existe bitributação em sentido jurídico, mas de reconhecer que a discussão não pode ignorar os efeitos econômicos produzidos pelo imposto.

Um debate que vai além da herança

As mudanças promovidas pela reforma tributária tornam essa reflexão ainda mais importante. Com a obrigatoriedade da progressividade e a possibilidade de elevação do teto para 16%, o ITCMD tende a deixar de ser um imposto secundário para ocupar posição cada vez mais relevante na tributação do patrimônio.

Os impactos vão além do inventário. Empresas familiares, produtores rurais e famílias que construíram patrimônio ao longo de décadas passam a incorporar esse custo ao planejamento sucessório. Não por acaso, cresce o interesse por doações em vida, holdings patrimoniais e outras formas de organização patrimonial. Trata-se de uma resposta previsível aos incentivos criados pelo próprio sistema tributário.

Esse ponto também deveria integrar qualquer discussão sobre novos tributos patrimoniais. Antes de concluir que determinada riqueza ainda não foi alcançada pelo Estado, é preciso considerar todo o caminho que ela já percorreu dentro do sistema tributário.

Segurança jurídica também passa pela previsibilidade

A discussão sobre o ITCMD não é apenas jurídica. Ela também diz respeito à previsibilidade. Um sistema tributário eficiente deve permitir que cidadãos e empresas compreendam, com razoável segurança, quais serão as consequências fiscais da formação, da manutenção e da transmissão de seu patrimônio. Quando novas incidências passam a recair sucessivamente sobre a mesma riqueza ao longo de seu ciclo de vida, essa previsibilidade começa a se enfraquecer.

O ponto central, portanto, não é afirmar que o ITCMD seja inconstitucional ou que patrimônio não possa ser tributado. A questão é outra: até que ponto a simples mudança de titularidade justifica uma nova incidência sobre uma riqueza que já percorreu diversas etapas de tributação?

Essa é uma discussão que ganha importância justamente no momento em que o ITCMD se fortalece e novas propostas de tributação patrimonial voltam ao centro do debate público. Antes de ampliar a carga tributária, talvez seja o caso de perguntar não apenas quanto o Estado pretende arrecadar, mas quantas vezes a mesma riqueza pode ser chamada a contribuir.