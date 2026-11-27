Camila Gontijo, associada do IFL-BH

Quem comparece a uma audiência para defender uma isenção fiscal sabe exatamente quanto tem a perder. Já quem ajuda a pagá-la, em geral, nem sabe que a audiência vai acontecer. Quando chega a hora de decidir se o benefício continua, uma sala cheia de interessados pode parecer prova de que ele faz bem ao país. Prova, antes de tudo, que interessa muito a quem conseguiu lugar na sala.

É por enxergar essa diferença que Livre para Escolher, de Milton e Rose Friedman, continua sendo uma leitura incômoda, mas necessária. A liberdade econômica é fácil de defender em tese. Mas a conversa muda quando uma empresa que se diz a favor do livre mercado pede ao governo que dificulte a entrada de um concorrente. Esse pedido merece o mesmo rigor que se exige ao avaliar qualquer outro benefício concedido pelo Estado. Afinal, defender quem empreende também é defender quem ainda tenta conquistar espaço no mercado.

Quando o custo de um benefício se dilui no orçamento público ou no preço de um produto, quem paga raramente sabe quanto aquela decisão lhe custou. Já quem recebe sabe exatamente quanto perderia se a regra mudasse. Governos mudam, e certos privilégios atravessam mandatos. Para entender por que, basta olhar quem tem tempo, dinheiro e motivo para defendê-los.

O próprio título do livro convida a enfrentar uma dificuldade prática. Uma mãe pode ganhar o direito de escolher a escola do filho e continuar sem ter como levá-lo à única alternativa do outro lado da cidade. A proposta dos Friedman de fazer o financiamento acompanhar o aluno acerta ao dar mais voz à família. Não basta, porém, comemorar a distribuição de vouchers sem verificar quantas famílias de fato conseguiram escolher outra escola. Uma reforma liberal também pode confundir a medida que anuncia com o resultado que entrega.

Uma das propostas mais convincentes de Livre para Escolher é o imposto de renda negativo. Na proposta, pessoas com renda inferior a determinado patamar recebem uma complementação em dinheiro, calculada segundo a renda, e decidem como usá-la. Faz sentido, pois quem precisa de ajuda para fechar o mês continua sabendo se a urgência em casa é comprar comida, pagar o aluguel ou pegar o ônibus para trabalhar.

Quando uma empresa recebe um incentivo, costuma-se dizer que ela sabe melhor do que o governo onde aplicar o dinheiro. Por que essa confiança desaparece quando quem recebe a ajuda é uma família de baixa renda? Isso não dispensa educação financeira, mas evita presumir que o Estado conheça melhor do que a família suas prioridades. Quem recebe um benefício público deve ter liberdade para decidir como usá-lo. À medida que a renda aumentar, o auxílio deve diminuir gradualmente, de modo que ganhar mais sempre melhore o orçamento da família. Assim, a saída do programa acontece à medida que a renda cresce, sem que aceitar um emprego ou um aumento signifique perder, de uma vez, o apoio com que a família ainda conta.

Os Friedman defendem que os limites ao poder do governo continuem valendo depois de cada eleição. A razão é simples: o governante muda, mas o poder que ele recebe fica para o próximo. Antes de apoiar uma medida que amplia esse poder, vale perguntar se ela ainda pareceria razoável nas mãos de um adversário político. A mesma lógica vale para os privilégios: se um benefício seria criticado por favorecer o outro lado, por que chamá-lo de incentivo quando favorece o nosso?

A defesa de um Estado limitado começa a valer mais quando custa um privilégio a quem a defende.