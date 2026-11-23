O debate sobre a regulação da inteligência artificial tem mais de três anos, e seus protagonistas são os próprios criadores da tecnologia. Em 2023, logo após o lançamento do ChatGPT, Elon Musk e mais de mil pesquisadores pediram uma pausa no treinamento de modelos mais poderosos, Bill Gates defendeu regras antes que a inovação se espalhasse, e Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, da Anthropic, foram ao Senado americano pedir licenças e alertar para o risco de armas biológicas. Mark Zuckerberg seguiu na contramão, apostando em modelos abertos e argumentando que a regulação prévia só protege os incumbentes. Os governos responderam com a cúpula de Bletchley Park, com uma ordem executiva de Biden revogada por Trump e com o AI Act europeu. Foram três anos de cartas, audiências e leis, e os modelos continuaram a ser lançados em ritmo cada vez mais acelerado.

Anos depois, o tema voltou ao centro do noticiário. Amodei publicou um ensaio, endossado por Altman e Musk, defendendo que as empresas reduzam deliberadamente o ritmo de desenvolvimento, já que agentes autônomos são capazes de descobrir vulnerabilidades e executar invasões antes que existam salvaguardas para contê-los. Do outro lado, o ministro da Segurança do Estado chinês, Chen Yixin, classificou a tecnologia como ameaça à segurança política do país e acusou certas nações de usar a vantagem tecnológica para sufocar a inovação alheia. Tudo isso às vésperas do encontro entre Xi Jinping e Trump em Washington, cuja pauta central é a governança da inteligência artificial.

Diante desse histórico, a pergunta se impõe: se os próprios criadores da tecnologia dizem, há tempos e em público, que ela é perigosa, por que as empresas não se comprometem a não fazer aquilo que consideram arriscado? Por que não se autorregulam? A resposta não está na ética dos empresários nem na boa vontade dos governos. Está na estrutura de incentivos.

A inteligência artificial reúne três fontes clássicas de falha de mercado: externalidade, porque o risco de um modelo mal calibrado recai sobre terceiros; assimetria de informação, porque só os laboratórios sabem, e apenas em parte, o que seus modelos são capazes de fazer; e economias de escala que se retroalimentam, porque quem lidera acumula dados, capital e talento. Some-se a dimensão geopolítica, com chips, padrões técnicos e aplicações militares, e temos um mercado em que ninguém consegue parar, mesmo querendo. Regular, nesse contexto, é decidir dentro de um jogo em que qualquer participante que se desvie da conduta prudente obtém vantagem imediata e obriga os outros a se desviarem também. Esse problema tem nome na teoria dos jogos: é o dilema do prisioneiro.

O dilema funciona assim. Dois suspeitos são interrogados em salas separadas. Se ambos calam, cada um recebe pena leve. Se um confessa e o outro cala, quem confessa sai livre e quem calou pega a pena máxima. Se ambos confessam, recebem pena intermediária. Seja o que for que o outro faça, confessar é sempre melhor. Ambos confessam e terminam pior do que se tivessem cooperado. A racionalidade individual produz um resultado coletivamente ruim, e ninguém escapa dele sozinho.

Agora coloque as big techs de inteligência artificial nas cadeiras dos prisioneiros. Se todos desacelerassem, o mercado seria mais seguro e nenhum perderia posição. Mas se um freia e o concorrente acelera, quem freou perde mercado, talento, capital e liderança, possivelmente de forma irreversível. Se todos aceleram, todos assumem mais risco, mas nenhum fica para trás. Acelerar é a estratégia dominante, e não importa quanto cada executivo acredite nos riscos. É por isso que ensaios alertando sobre o perigo convivem, sem contradição, com lançamentos cada vez mais frequentes das mesmas empresas que os escrevem.

Os governos enfrentam a mesma matriz em um andar acima. Se Estados Unidos e China regulassem juntos, ambos teriam sistemas mais seguros sem perder a corrida. Mas se um regula e o outro não, quem regulou entrega ao rival a supremacia militar, econômica e de padrões técnicos. O próprio Ministro da Segurança do Estado da China deixou isso explícito ao alertar que países mais avançados poderiam monopolizar os padrões da indústria em nome da segurança nacional, e Trump disse o mesmo, com outras palavras, ao recusar qualquer freio. Cada governo teme que a regulação seja um desarmamento unilateral. Resultado: nenhum regula de verdade, e os dois aceitam um risco que nenhum escolheria se pudesse confiar no outro.

Há ainda uma questão competitiva. O pedido de regulação, quando parte de quem já lidera o mercado, não é necessariamente altruísmo, uma vez que licenciamento prévio, auditorias custosas e limites de capacidade elevam a barreira de entrada e consolidam os incumbentes. Isso não invalida os alertas, mas exige que sejam lidos com a desconfiança que se aplica a qualquer empresário que pede ao Estado que discipline seus concorrentes.

O diagnóstico, portanto, é claro. Não é falta de consciência nem má-fé; é a lógica do jogo. Quem coopera sozinho é punido pelo mercado ou pela geopolítica, e cartas abertas, códigos de conduta e compromissos sem verificação não alteram a matriz de resultados nem, por isso, o comportamento. A teoria dos jogos também ensina a saída: a cooperação só se sustenta quando o jogo se repete, as partes observam o comportamento umas das outras e existe punição crível para quem trai. É a partir dessas condições, e não de moratórias ou agências globais de licenciamento, que se constrói uma solução compatível com uma economia de mercado.

Para as empresas, isso significa trocar a autorização prévia pela responsabilidade posterior: um regime claro de responsabilidade civil, em que o desenvolvedor responde pelos danos que seu modelo causar, internaliza a externalidade sem que um burocrata decida de antemão o que pode ser lançado. Significa transparência verificável por terceiros independentes, para que a assimetria de informação deixe de proteger quem corre riscos escondido. Quebrar um compromisso precisa custar mais do que a vantagem de quebrá-lo, e esse custo deve vir do direito e do mercado, não de um comitê.

Para os governos, significa reconhecer que a regulação doméstica só é viável acompanhada de um acordo entre os grandes competidores, com monitoramento e sanções. Não um organismo mundial como propõe Xi Jinping, que transferiria o dilema para uma burocracia sem poder de coerção, mas acordos estreitos e verificáveis sobre capacidades de risco catastrófico, como armas biológicas, ataques a infraestrutura crítica e sistemas autônomos letais. Fora desse núcleo, a regra deve ser a concorrência. O modelo europeu, que regula de forma abrangente e prévia um mercado que a Europa não lidera, é o exemplo do que não fazer, e vale o registro para o Brasil, que discute um marco legal copiando justamente esse desenho.

Em economia não existe alquimia. Não há discurso ético capaz de transformar uma estratégia dominante em comportamento cooperativo. Três anos de cartas abertas, audiências e cúpulas produziram exatamente o que a matriz de incentivos previa: mais alertas e mais lançamentos. As empresas de inteligência artificial não se comprometem a não fazer o que consideram perigoso porque, sozinhas, não podem. A segurança da tecnologia não é um problema de consciência, e sim de desenho institucional. Quem quiser que empresas e Estados se comportem de outra forma precisa mudar a matriz de resultados com responsabilidade, verificação e sanção crível, e não apenas pedir que escolham a casa certa do tabuleiro.