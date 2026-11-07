Para celebrar seus 110 anos de atuação, a PwC Brasil, em parceria com o Instituto Millenium, lança o estudo "O futuro hoje: caminhos para a educação brasileira". A publicação apresenta um retrato atual da educação básica, analisando novos caminhos, experiências bem-sucedidas dentro e fora do país e modelos alternativos de parcerias público-privadas, além de soluções inovadoras para os desafios crônicos do setor.

A obra reúne artigos de 14 especialistas renomados que abordam o tema desde a alfabetização até o ensino médio, evidenciando o potencial de gestão escolar baseada em dados e outras ações que podem transformar a qualidade do aprendizado. "O conhecimento é a base do progresso da nossa sociedade. É ele que inspira a inovação, fomenta o desenvolvimento de talentos, promove a inclusão e diversidade e abre caminhos para um futuro mais justo. Este estudo é um convite à reflexão sobre o legado que construímos e o que desejamos ajudar a desenhar”, afirma Marco Castro, CEO da PwC Brasil.

Baixa proficiência em matemática e leitura expõe a fragilidade da educação

Dados apresentados no estudo reforçam o tamanho do desafio da educação brasileira. De acordo com o Banco Mundial, 47% de nossas crianças não atingem proficiência em leitura ao final dos primeiros anos do ensino fundamental - considerando dados públicos do período anterior à pandemia de covid-19. E, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pouco mais de 5% de nossos estudantes concluintes do ensino médio apresentam proficiência básica em matemática.

No PISA, o teste educacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aplicado aos alunos de 15 anos, os resultados alcançados pelo Brasil vêm mostrando uma preocupante estagnação, registrando 379 pontos em matemática, enquanto a média da OCDE se aproxima de 490 pontos, uma diferença de mais de 100 pontos, equivalente a três anos de aprendizagem. O Brasil ocupou as posições 58ª em leitura, 63ª em ciência e 65ª em matemática, entre 81 países avaliados.

“Os dados revelam um apartheid educacional por existir ainda um abismo de qualidade no ensino, já que alunos da rede privada alcançam desempenho próximo à média de países como os Estados Unidos (cerca de 480 pontos), o que evidencia uma crise na oferta de ensino e a falta de oportunidades. É preciso trabalhar em políticas intersetoriais para o desenvolvimento infantil, essenciais para melhorar o desempenho escolar futuro”, analisa Ricardo Gomes, diretor executivo do Instituto Millenium.

De ‘lanterninha’ ao 1º lugar: Sobral triplica índice de qualidade e supera escolas privadas

O estudo destaca que políticas bem-sucedidas tendem a combinar planejamento de médio e longo prazos, metas claras e mecanismos de acompanhamento, fatores ainda pouco institucionalizados em grande parte das redes públicas. Em 2005, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas públicas em Sobral, Ceará, ficou em 4,0 – pouco acima da média nacional do período (3,4). Pouco mais de uma década depois, em 2017, o município atingiu a maior nota do país (9,1), um nível de qualidade que supera a média das escolas privadas nas capitais brasileiras.

Esse cenário positivo se deu por meio de políticas consistentes: metas claras, gestão escolar fortalecida, diretores selecionados por mérito, acompanhamento intensivo de desempenho e formação continuada de professores. Outro exemplo vem de Teresina, no Piauí, que atingiu o melhor IDEB (6,5) entre as capitais do país em 2017, com gastos por aluno abaixo da média nacional. A cidade perdeu o posto em 2023 para Goiânia (7,0).

“O avanço da educação não depende apenas de mais recursos, mas de gestão escolar qualificada, de decisões orientadas por dados, do uso responsável da inteligência artificial e da capacidade de ampliar a jornada escolar”, avalia Ricardo Gomes.

Expansão do ensino integral e competências socioemocionais

A ampliação da jornada de ensino tem ganhado espaço na agenda educacional brasileira como uma das principais estratégias para melhorar a aprendizagem e reduzir desigualdades. Nos últimos anos, políticas públicas federais e estaduais vêm incentivando a expansão do ensino em tempo integral, com a meta de aumentar gradualmente o número de matrículas nessa modalidade.

Em Pernambuco, 6 em cada 10 alunos do ensino médio já estudam em tempo integral (2024). Outro programa pioneiro nessa frente é o Programa de Ensino Integral (PEI), do estado de São Paulo. Criado em 2012, ele apresentou inicialmente um crescimento modesto no número de escolas de ensino médio abarcadas pelo programa até 2020, com um forte crescimento, principalmente, depois da pandemia de covid-19, chegando a 46% das escolas e 22% dos estudantes de ensino médio em 2023.

Apesar de a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) oferecer metade das escolas em tempo integral não ter sido plenamente alcançada, houve progresso: cerca de 25% dos alunos de ensino médio já estão em escolas integrais, o que pode contribuir para o aumento da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, além da redução da evasão escolar. Esse modelo, no entanto, precisa ir além do tempo de permanência na escola e focar também no desenvolvimento de competências socioemocionais, como resiliência e pensamento crítico.

O modelo das parcerias público-privadas e charter schools para superar ineficiências

O estudo evidencia também a necessidade de uma gestão baseada em dados, no lugar da cultura de investir sem mensurar o retorno em aprendizado. Sistemas eficazes utilizam avaliações não apenas para diagnóstico, mas como ferramenta de gestão pedagógica, orientando currículos e formação docente. Um exemplo com potencial de sucesso são as parcerias estratégicas e inovações na oferta educacional.

O Brasil possui o melhor ambiente regulatório para parcerias público-privadas (PPPs) sustentáveis em infraestrutura da América Latina, segundo relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), obtendo uma uma nota de 77,9 (em 100). Belo Horizonte foi a pioneira, desde 2004, em parcerias para gestão de escolas de educação infantil.

No panorama internacional, formatos como charter schools (EUA) e sistemas de vouchers (bolsas) têm apresentado eficiência no aprimoramento do ensino e na redução de desigualdades. Esses modelos incorporam incentivos do mercado e engajamento ativo da sociedade na melhoria da qualidade do ensino.

“Esta publicação é parte do legado da PwC Brasil para a sociedade brasileira. Um legado do qual nos orgulhamos e que une nossa história aos sonhos de milhões de brasileiros, ao esforço de tantos educadores e à coragem de quem acredita que um país mais moderno e justo só será possível com uma educação de qualidade para todos. Por isso, reafirmamos que a educação deve ocupar o centro de nossas ações e reflexões”, afirma Marco Castro.