Gabriel Mendes, sociólogo, professor e analista de dados. Secretário de Educação de Lagoa Santa – MG)

Escolas gratuitas, com boa estrutura e desempenho acima da média. Tudo isso parece ser um sonho para os pais de alunos, pagadores de impostos e profissionais da educação genuinamente comprometidos. Seria razoável investigar suas práticas, acompanhar seus resultados e avaliar a possibilidade de ampliar o modelo.

Este modelo vamos chamar aqui de “escolas conveniadas”, nas quais o poder público firma uma parceria com uma entidade sem fins lucrativos para oferecer atendimento educacional gratuito. O governo financia o serviço e estabelece as obrigações da parceria. A entidade executa as atividades previstas no acordo, que podem envolver a administração da escola, a contratação de profissionais e o trabalho pedagógico.

Mas experiências desse tipo não apenas possuem poucos defensores aguerridos, mas podem ser alvo de mobilização contrária de muita gente que diz defender a “educação pública, gratuita e de qualidade”. Os casos do Liceu Coração de Jesus, em São Paulo, e do Projeto Somar, em Minas Gerais, para citar apenas alguns, mostram como a discussão educacional no Brasil não vem colocando o aprendizado e a satisfação dos alunos e pais como a prioridade.

O Liceu Coração de Jesus, instituição histórica dos salesianos na capital paulista, estava ameaçado de encerrar suas atividades escolares. Uma parceria com a prefeitura permitiu aproveitar sua estrutura para atender estudantes gratuitamente. O conjunto ocupa aproximadamente 17 mil metros quadrados e dispõe de ginásio coberto, três quadras descobertas e teatro. Um patrimônio educacional existente passou a ser utilizado no atendimento de famílias sem cobrança de mensalidade. Em outras palavras, foi criada uma escola pública dentro de uma estrutura de escola particular.

Mais que uma boa estrutura, a experiência também apresentou resultados nas avaliações. Na Prova São Paulo de 2025 o Liceu alcançou 205 pontos em língua portuguesa, contra 163 da média da rede municipal. Em matemática, foram 223 pontos, diante de 169 da rede. Com essa experiência como referência, a prefeitura propôs ampliar a gestão compartilhada para três novas escolas.

A proposta encontrou resistência. A vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, apresentou uma ação contra o projeto. A Justiça manteve o edital suspenso, que também havia sido contestado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. As decisões levantaram questões sobre contratação de profissionais, gestão democrática e compatibilidade do modelo com a legislação educacional. A prefeitura defendeu a proposta e anunciou recurso.

Questões jurídicas exigem respostas. Mas a atuação política dos opositores também merece escrutínio. Diante de uma experiência promissora, a prioridade deveria ser construir condições para que ela pudesse funcionar com fiscalização, transparência e segurança jurídica. A disposição de barrar sua expansão exige uma explicação que vá além da defesa abstrata da estrutura atual.

Em Minas Gerais, a controvérsia envolve o Projeto Somar, iniciado em 2022 com um projeto-piloto em três escolas estaduais, com gestão compartilhada com uma organização sem fins lucrativos. Segundo o governo mineiro, foram selecionadas unidades que enfrentavam desafios e tinham Ideb baixo ou sem registro. Os balanços oficiais relatam melhorias em indicadores escolares e maior participação das famílias.

Um caso expressivo é o da Escola Estadual Francisco Menezes Filho, em Belo Horizonte. Seu Ideb passou de 3,4 em 2017 para 4,5 em 2023 e 5,2 em 2025. A última nota a colocou na oitava posição entre as escolas públicas da cidade com resultado divulgado. Atrás apenas do CEFET, quatro colégios militares e duas escolas estaduais regulares. Esses resultados justificam acompanhar a experiência e identificar práticas que possam beneficiar outros estudantes.

Mesmo assim, houve mobilização contra a expansão do Somar. O governo de Minas, em 2024, abriu um novo edital para expandir o projeto para 80 escolas. Pode parecer um grande salto, mas estamos falando de um número ainda muito pequeno em um universo de mais de 3.400 escolas estaduais no estado.

A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, apresentou uma representação ao Tribunal de Contas. O Sind-UTE também acionou a Justiça e comemorou em 2025 uma decisão contra o edital com a expressão “Somar Nunca Mais”. Os argumentos são os de sempre, com os opositores alegando que o modelo seria um esquema de privatização e ataque às escolas públicas. A melhora da qualidade do ensino e a satisfação de pais, alunos e comunidade parecem não ter relevância.

Mas por qual motivo sindicalistas e burocratas da educação atacam um modelo que vem dando certo? O economista Thomas Sowell oferece uma chave para interpretar conflitos dessa natureza em Charter Schools and Their Enemies. Ao analisar experiências americanas das Charter Schools, como são conhecidas as escolas conveniadas por lá, argumenta que alternativas educacionais podem ameaçar estruturas estabelecidas ao disputar alunos, recursos, filiados e influência política. O sucesso de uma alternativa também aumenta a pressão por resultados sobre as instituições existentes.

Os modelos americanos e brasileiros têm regras próprias, mas em ambos percebemos que um modelo alternativo às escolas tradicionais, especialmente depois que ele demonstra bons resultados, gera conflitos de interesses. Para uma família, uma escola melhor representa oportunidade. Por outro lado, para uma burocracia acostumada a concentrar decisões, pode representar perda de poder. Para uma organização sindical pode gerar perda de receita e influência. Para um político pode significar o enfraquecimento de seu discurso de defensor de uma estrutura que continua entregando pouco.

Defender parcerias não significa conceder um cheque em branco às entidades responsáveis. Recursos públicos exigem prestação de contas, profissionais precisam ter seus direitos respeitados e o atendimento deve ser acompanhado. Aprendizagem, aprovação, abandono e satisfação das famílias precisam integrar a avaliação. E, convenhamos, esse rigor que se deve exigir das escolas conveniadas nem de longe alcança as escolas administradas diretamente pelo Estado.

A educação existe para ampliar as oportunidades dos estudantes. Preservar cargos, influência ou determinada forma de administração não pode se tornar um objetivo superior à aprendizagem. Nenhuma estrutura sindical ou partidária deveria ter poder de veto sobre alternativas que possam beneficiar as famílias.

Quando setores da esquerda se mobilizam para barrar essas experiências, precisam explicar por que devemos preservar um modelo que possui diversos problemas sem sequer pensar em uma possibilidade de oferecer algo melhor. Se para estes grupos o controle da educação é mais importante que a qualidade, devemos começar a questionar esses grupos e reivindicar maior liberdade educacional para que modelos de sucesso deixem de ser barrados.