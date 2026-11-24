Juliana Antonelli - Diretora do instituto Atlantos

A inclusão do Brasil em uma nova lista de países sujeitos a restrições dos Estados Unidos para receber chips avançados de inteligência artificial não é apenas uma notícia tecnológica. É um acontecimento político e histórico que mostra como a rivalidade entre Washington e Pequim está reorganizando o comércio mundial.

Em 16 de novembro de 2026, o Bureau of Industry and Security, órgão do Departamento de Comércio americano, publicou uma regra provisória para limitar o acesso remoto a semicondutores e servidores avançados. A medida exige licença para exportar, reexportar ou transferir determinados chips para Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Brasil, considerados destinos com risco acima do normal de desvio de tecnologia.

A medida não significa uma proibição absoluta de que o Brasil compre qualquer chip americano. A norma cria exigências de autorização e fiscalização, especialmente para semicondutores avançados utilizados em data centers. Há exceção para equipamentos destinados a empresas sediadas nos Estados Unidos ou controladas por uma matriz americana, desde que cumpridos requisitos de informação e conformidade.

O objetivo declarado de Washington é impedir que empresas chinesas contornem restrições por meio de centros de dados em terceiros países. Com a expansão da computação em nuvem, uma empresa não precisa receber fisicamente um processador proibido para utilizá-lo. Pode contratar capacidade computacional em outro país e acessar remotamente os servidores. O governo americano afirma que a regra pretende fechar essa brecha.

A justificativa de segurança nacional é séria. Chips avançados podem ser usados para inteligência artificial militar, vigilância, cibersegurança, desenvolvimento de armas e processamento de grandes volumes de dados. Nenhum país é obrigado a entregar sua tecnologia estratégica a adversários.

Mas a solução adotada também tem custos. Ao colocar o Brasil na mesma arquitetura regulatória de países considerados pontos de desvio, Washington envia uma mensagem de desconfiança e transforma uma relação comercial em um processo permanente de autorização política. O Brasil continua podendo negociar, mas sua capacidade de decidir livremente sobre infraestrutura tecnológica fica condicionada a uma potência estrangeira.

Essa é a questão central: a política americana pode ser compreensível do ponto de vista estratégico e, ao mesmo tempo, representar uma limitação à liberdade econômica e à soberania tecnológica brasileira.

A disputa pelos chips é uma etapa mais avançada de uma rivalidade que já passou por comércio, telecomunicações, infraestrutura e cadeias de suprimentos. Os Estados Unidos continuam sendo a principal potência tecnológica e militar do sistema internacional. A China, por sua vez, ampliou rapidamente sua indústria, sua capacidade de investimento e sua presença comercial.

Um estudo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais descreveu a rivalidade entre EUA e China como um dilema para a política externa brasileira e advertiu que a escolha binária entre Washington e Pequim pode fragmentar interesses nacionais e prejudicar setores produtivos. O Brasil possui relações estratégicas com os dois países e não pode tratar o conflito como se fosse uma disputa distante.

A China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, depois de décadas de liderança americana no comércio brasileiro. Em 2021, o comércio bilateral Brasil-China alcançou cerca de US$ 135,55 bilhões, com forte superávit brasileiro. Os Estados Unidos continuam sendo parceiro relevante, investidor importante e fonte de tecnologia, mas a dependência comercial brasileira em relação à China cresceu.

Esse histórico explica por que decisões tecnológicas possuem efeito diplomático. Uma restrição de chips não atinge apenas empresas de informática. Pode afetar data centers, universidades, bancos, startups, indústrias, serviços públicos e projetos de inteligência artificial. O país que controla a infraestrutura computacional influencia a capacidade de inovação de outros países.

A disputa não é somente sobre quem vende processadores. É sobre quem controla a camada mais avançada da economia digital.

A atual medida recorda a pressão americana sobre o Brasil durante a implantação do 5G. Em 2020, o governo dos Estados Unidos pressionava países aliados a restringir equipamentos da Huawei, empresa chinesa líder em redes de telecomunicação. Washington alegava que a legislação chinesa poderia permitir o acesso do governo de Pequim a dados de empresas privadas e que a presença da Huawei criaria riscos à segurança das redes.

A China negava as acusações e afirmava que a campanha americana tinha também o objetivo de conter sua ascensão tecnológica. O Brasil ficou no meio do conflito. De um lado, havia a relação de segurança e comércio com os Estados Unidos. De outro, havia a dependência comercial da China e a presença de equipamentos chineses nas redes brasileiras.

O episódio do 5G revelou uma mudança importante na política internacional. Empresas privadas passaram a ser tratadas como instrumentos de estratégia nacional. Uma licitação de telecomunicações deixou de ser apenas uma decisão sobre preço, qualidade e cobertura. Passou a ser interpretada como escolha de alinhamento geopolítico.

A restrição de chips de IA aprofunda essa lógica. Agora, o problema não está somente no equipamento instalado em uma rede. Está também na possibilidade de uma empresa estrangeira alugar capacidade computacional em um data center brasileiro. O território nacional pode abrigar fisicamente o servidor, mas a decisão sobre o uso do chip passa a ser examinada por autoridades americanas.

Essa expansão extraterritorial aumenta a complexidade para empresas brasileiras. Um operador de data center precisa investigar clientes, proprietários diretos e indiretos, vínculos societários, país da matriz e finalidade da computação. A regra americana exige diligência robusta e pode aplicar restrições mesmo quando o chip já foi incorporado a uma estrutura fora dos Estados Unidos.

O Brasil não está sendo simplesmente impedido de comprar. Está sendo colocado em uma cadeia de conformidade em que uma autorização estrangeira se torna condição para operar em setores estratégicos.

A inclusão do Brasil não representa uma proibição absoluta, mas cria uma camada adicional de autorização sobre chips avançados e capacidade computacional. Operadores brasileiros terão de comprovar quem são seus clientes, quem controla as empresas e para que a infraestrutura será usada. Isso aumenta custos, incerteza e risco de atraso em data centers, universidades e projetos de inteligência artificial.

A justificativa americana de segurança é compreensível: chips avançados podem ter aplicações militares e a computação remota pode contornar restrições. Mas controles dirigidos a adversários podem alcançar países intermediários e transformar o comércio em um sistema permanente de licenças políticas.

A resposta brasileira não deve ser submissão automática a Washington nem alinhamento ingênuo com Pequim. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, enquanto os Estados Unidos continuam essenciais para tecnologia, investimento e segurança. A experiência do 5G mostrou que as duas potências podem pressionar o Brasil ao mesmo tempo. A escolha binária reduziria o espaço de negociação.

Uma política liberal deve buscar diversificação: vários fornecedores, acesso a tecnologias americanas, europeias e asiáticas, regras de segurança transparentes e capacidade nacional em segmentos viáveis. Isso não significa fabricar tudo nem criar uma empresa estatal de IA. Significa abrir a economia, reduzir barreiras à importação, proteger contratos, melhorar energia e conectividade, formar profissionais e permitir competição.

Subsídios e reservas de mercado podem produzir anúncios, mas não garantem inovação. A autonomia tecnológica é mais sólida quando resulta de capital privado, universidades competitivas, segurança jurídica e liberdade para testar soluções diferentes.

A nova regra americana revela que a inteligência artificial já é parte da disputa pelo poder global. Os Estados Unidos controlam tecnologias decisivas; a China tenta reduzir sua dependência; e o Brasil precisa evitar que sua infraestrutura digital seja definida por decisões de terceiros.

O país não deve escolher entre ser satélite americano ou plataforma chinesa. Deve construir condições para ser um parceiro aberto, diversificado e difícil de pressionar. A melhor defesa contra sanções e licenças estrangeiras não é o protecionismo, mas uma economia capaz de atrair investimentos, negociar com múltiplos fornecedores e desenvolver conhecimento próprio.

A guerra dos chips não será vencida por discursos de soberania, mas por instituições confiáveis, concorrência e capacidade de escolha. O Brasil precisa manter portas abertas sem abandonar a segurança. Só assim poderá transformar seu mercado e sua infraestrutura em instrumentos de autonomia real.