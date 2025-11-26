Colunistas

Entre o piso de gastos e o abismo: o custo da flexibilidade fiscal

Zerar o déficit virou objetivo “aspiracional”, não compromisso firme, e o mercado tem pouca paciência com metas que parecem opcionais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21h14.

Por Letícia Porto Moreto

 

No Brasil de hoje, gasto público virou assunto de todo dia, e a sensação é de leilão aberto: alguém pergunta “será que dá pra gastar mais?”, e o governo responde “eu cubro, dá pra gastar ainda mais um pouco”. Se nem a própria União consegue segurar o ritmo das despesas, quem conseguirá?

Fechamos 2025 com a sanção da lei que permite que a meta fiscal mire o piso da faixa, ou seja, aceita um déficit de até R$ 30,9 bilhões. No papel, fica tudo dentro do “arcabouço”, a regra que substituiu o antigo teto de gastos e trabalha com uma banda ao redor do zero. Na prática, o recado é simples: o governo ganha tempo. Com o piso como referência, o bloqueio de verbas diminui, os ministérios respiram e a execução do orçamento anda. Funciona para o curto prazo? Funciona. Resolve o problema? Ainda não.

O debate esquenta quando o TCU propõe obrigá-lo a mirar o centro da meta, o que exigiria cortes maiores. Mas o governo opta por recurso jurídico, obtém decisão monocrática favorável e, agora, sanciona lei que reforça o critério mais flexível. Para quem observa de fora, fica uma mensagem dupla. De um lado, evita travar serviços públicos. De outro, passa a impressão de que zerar o déficit vira objetivo “aspiracional”, não compromisso firme, e o mercado tem pouca paciência com metas que parecem opcionais.

Direto ao ponto: “gastar mais” pode aliviar agora, mas a conta chega depois. Juros longos, prêmio de risco e câmbio reagem à confiança do mercado. Quando o piso da meta vira o novo normal, esses indicadores sinalizam que algo vai mal. Quando o governo demonstra disciplina, corta subsídios ineficientes, prioriza investimentos com alto retorno social e elimina o que não entrega, a situação melhora e o arcabouço passa a funcionar como estabilizador, não como convite ao déficit eterno. Também cabe separar mito de fato. Essa decisão presidencial apenas adia a retomada rumo a um possível superávit.

Por isso, é crucial respeitar os limites do arcabouço e manter compromisso de entregar o resultado dentro da faixa. Para que isso faça sentido, ele precisa enfrentar a parte dura

e impopular da política fiscal, dizer “não” quando necessário, reorganizar prioridades e sustentar decisões que não rendem foto bonita.

No fim, a pergunta inicial permanece, “se a União não pisa no freio, quem pisará?” O país precisa de instituições que funcionem, regras cumpridas e um Executivo disposto a escolher onde gastar melhor e onde deixar de gastar. A nova lei compra tempo, mas não compra confiança. Confiança se constrói na execução: fechar o ano dentro dos limites da meta, com receita de qualidade e gasto disciplinado. Qualquer coisa abaixo disso é só mais ruído de leilão.