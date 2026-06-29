Encolheram a classe média: o sonho brasileiro está acabando

Existe uma definição de classe média que não está nos manuais de economia, mas que qualquer família brasileira reconhece sem precisar de formalismo: casa própria, geladeira cheia, escola de qualidade para os filhos, plano de saúde, carro na garagem e tempo de qualidade com a família. Uma viagem no fim de ano e fins de semana sem urgências financeiras. Esse é o sonho brasileiro. Mas para quantos ele ainda existe?

A resposta é pouco animadora. O sonho está encolhendo por uma escolha deliberada de modelo econômico. O Brasil adotou um padrão de crescimento calcado na expansão do gasto público, no Estado provedor, na criação artificial de demanda via crédito e na resistência a reformas estruturais que ampliariam a produtividade. Esse modelo não produz prosperidade, produz ilusão de curto prazo e deterioração de longo prazo, e a classe média paga a conta.

O Brasil ficou para trás nas últimas décadas. Com PIB per capita de US$ 9.564 em 2024, o país está muito abaixo dos Estados Unidos (US$ 85.000), da média da União Europeia (US$ 52.000) e de países vizinhos como Chile (US$ 17.830 nominais) e Argentina (US$ 15.976). Em paridade do poder de compra, quando se compara o custo de vida e o valor real do dinheiro entre países diferentes, a situação é ainda pior. De 2003 a 2025, o PIB per capita global cresceu 6,7 vezes, saindo de US$ 3.380 para US$ 26.188, enquanto o PIB per capita do Brasil, no mesmo período, cresceu 4,2 vezes, saindo de US$ 4.427 para US$ 26.188. O Chile, por exemplo, mais que duplicou seu PIB per capita nos últimos 20 anos, passando de US$ 7.578 para mais de US$ 17.830, impulsionado pela abertura comercial e pela estabilidade macroeconômica. O PIB per capita brasileiro hoje é praticamente o mesmo de 2013, registrando uma década e meia de estagnação enquanto a média global subia 56%. O Brasil escolheu mais Estado, mais subsídio, mais gasto e está ficando para trás. O placar dessas escolhas não deixa margem para interpretação.

O Brasil ocupa a 94ª posição no ranking de produtividade do trabalho da OIT, com US$ 21,2 gerados por hora trabalhada, bem abaixo dos US$ 81,8 dos Estados Unidos, dos US$ 34,4 do Chile e dos US$ 33,8 da Argentina. O trabalhador brasileiro produz, por hora, pouco mais de um quarto do que produz um americano e menos de dois terços do que produz um argentino ou um chileno. E esse não é um problema estático: a Produtividade Total dos Fatores recuou 0,6% ao ano entre 2014 e 2020. O PIB cresceu, mas impulsionado por mais horas trabalhadas, não por maior eficiência, e isso é crucial, porque expansão financiada por gasto público tem prazo de validade curto e fatura cara. O resultado direto é que o Brasil cresce pouco, acima do potencial, sem ganhos de produtividade, paga juros elevadíssimos e mantém a inflação sempre pressionada.

Com o Estado endividado e tentando induzir o crescimento econômico, a dívida cresce sem parar. O governo brasileiro elevou a dívida pública de 73,8% para 76,5% do PIB entre 2023 e 2024, e as famílias seguiram a mesma trajetória. Ao final de 2025, 78,9% dos lares brasileiros tinham algum tipo de dívida, o maior nível da série histórica, com quase 30% em situação de inadimplência. O cartão de crédito, com juros em torno de 90% ao ano, era a modalidade mais utilizada por 85% dos endividados. Cada real colocado nessa linha de crédito equivale a trocar consumo futuro por consumo presente à taxa mais cara do planeta, uma transferência silenciosa e contínua do patrimônio das famílias, viabilizada pelo mesmo desequilíbrio fiscal que mantém a Selic em patamar proibitivo.

A casa própria, símbolo central do imaginário de classe média, também está se desfazendo. O número de domicílios em situação de aluguel saltou de 12,2 para 18,9 milhões entre 2016 e 2025, alta de 55%, enquanto a parcela de imóveis próprios já pagos recuou de 66,7% para 60,2% da população. Com a Selic elevada como resposta ao descontrole fiscal, o financiamento imobiliário tornou-se proibitivo: um imóvel de R$ 500 mil que em 2020 exigia parcela de R$ 3.500 passou a demandar mais de R$ 6.000 mensais. O Estado, que gerou o problema ao pressionar a inflação com gastos expansionistas, apresenta como solução um novo programa de crédito subsidiado, exatamente o mesmo remédio que produziu a doença.

O IPCA oficial de 2025 foi de 4,26%, mas esse número oculta uma realidade mais severa para a classe média. Entre 2020 e 2025, a inflação oficial acumulada no período foi de 33,13%, mas os itens que estruturam o padrão de vida de quem pertence à classe média subiram sistematicamente acima da inflação geral: 35,63% para educação, 40,05% para planos de saúde, 38,37% para combustíveis e 79,43% para passagens aéreas. Viajar de avião no Brasil tornou-se um evento de planejamento financeiro, não um lazer ordinário. O fim de semana em outro estado, a viagem de férias, o tempo de qualidade com a família foram silenciosamente retirados do orçamento, não por decreto, mas pela aritmética do modelo.

A resposta para o empobrecimento relativo da classe média brasileira não é conjuntural. Um modelo que expande gastos sem aumentar produtividade gera inflação, impõe juros elevados, retira crédito produtivo do mercado e deprecia a moeda. O custo desse ciclo recai sobre a família que financia a escola particular porque a pública não funciona, o plano de saúde porque o SUS não dá conta, o carro porque o transporte público é precário e que, ao fim, ainda subsidia via endividamento público os juros que tornam a poupança privada inviável. O Brasil testa essa hipótese há décadas e o resultado está na fatura: produtividade estagnada, classe média endividada, casa própria inacessível e uma participação na renda mundial que diminui enquanto países que escolheram o caminho da eficiência seguem avançando. O sonho brasileiro é real, mas o modelo econômico o impede.