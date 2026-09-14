Atuação negativa do Estado: o impacto da liberdade de trabalho na criminalidade

*Samuel Bonna Boschetti Sousa

A criminalidade costuma ser tratada como um problema que exige, sobretudo, a atuação direta do Estado, por meio do policiamento, da punição e de programas sociais. Embora essas medidas desempenhem funções relevantes, elas não esgotam as formas de prevenção. A ampliação das oportunidades de trabalho e renda também modifica os incentivos enfrentados pelos indivíduos, tornando a atividade lícita mais atraente e elevando o custo de oportunidade do crime.

Este artigo analisa a hipótese de que a liberdade para empreender e trabalhar pode produzir benefícios sociais não planejados pelo Estado nem pelo próprio empresário. O caso do iFood é significativo porque a plataforma ampliou oportunidades de renda e, conforme a evidência examinada, contribuiu para reduzir a criminalidade. Sustenta-se, assim, que a atuação negativa do Estado, entendida como a abstenção de impor obstáculos desproporcionais à livre iniciativa e ao trabalho, pode favorecer soluções privadas com efeitos positivos sobre a segurança pública.

Frankenthal (2025), pesquisadora do Massachusetts Institute of Technology (MIT), analisou uma década de registros de ocorrências e as diferentes datas de entrada do iFood nos municípios do estado de São Paulo. A autora concluiu que a introdução da plataforma reduziu as ocorrências criminais em nível municipal em 10,4%, equivalente, em média, a 529 crimes a menos por município a cada ano.

A redução foi maior nos crimes não violentos, que diminuíram 17,2%. Nos crimes violentos, a queda média foi de 4,5%, com significância estatística mais fraca, mas chegou a 26,7% nos bairros mais pobres. O efeito aumentou ao longo do tempo, sem evidências de simples deslocamento do crime para municípios vizinhos.

Outro aspecto relevante é a persistência do resultado. Frankenthal (2025) observa que o efeito começa a aparecer cerca de um ano após a entrada do iFood e se intensifica com a expansão da plataforma. O dado sugere que a redução não foi apenas pontual, mas acompanhou o crescimento das oportunidades de trabalho e renda.

Antes de ingressar em uma plataforma, aproximadamente um terço dos entregadores estava desempregado. Segundo Frankenthal (2025), o rendimento por hora nas entregas era 65% maior do que em ocupações alternativas. A plataforma, portanto, ampliou o retorno do trabalho lícito para pessoas que, em muitos casos, tinham poucas alternativas de renda.

A relação entre emprego e crime também aparece em Britto, Pinotti e Sampaio (2022). Com base em registros brasileiros, os autores verificaram que a probabilidade de envolvimento criminal aumentou 23% no primeiro ano após a perda do emprego, com efeito particularmente forte nos crimes economicamente motivados.

Esse mecanismo encontra fundamento no modelo econômico de Gary Becker (1968). Quando o retorno do trabalho lícito aumenta, cresce também o custo de oportunidade do crime, pois a infração implica renunciar à renda que poderia ser obtida legalmente. A redução da criminalidade nos horários em que as entregas eram mais rentáveis é compatível com essa interpretação.

A evidência sobre proteção de renda também ajuda a qualificar essa interpretação. Britto, Pinotti e Sampaio (2022) verificaram que o seguro-desemprego neutralizou temporariamente o aumento do crime após a demissão. Isso sugere uma diferença entre aliviar a perda de renda e restabelecer uma fonte contínua de trabalho e oportunidade.

À luz da Escola Austríaca, esse resultado pode ser compreendido como consequência não planejada da cooperação econômica descentralizada. Hayek (1945) destaca que o conhecimento se encontra disperso entre os indivíduos, enquanto Kirzner (1997) caracteriza o empreendedor pela descoberta de oportunidades ainda não percebidas.

O iFood pode ser compreendido a partir desse processo de descoberta. Ao conectar consumidores, restaurantes e trabalhadores com informações dispersas sobre demanda, localização e disponibilidade, a empresa criou uma inovação voltada ao mercado que também ampliou oportunidades de renda e produziu efeitos sociais não planejados.

Essa conclusão também exige cautela em relação à regulação do trabalho. Medidas destinadas a proteger trabalhadores podem, caso elevem excessivamente os custos de ingresso, reduzir oportunidades acessíveis às pessoas de menor qualificação. Nesse contexto, a atuação negativa do Estado não significa omissão diante de crimes, fraudes ou violações de direitos. Cabe ao poder público proteger pessoas, contratos e propriedade. A dimensão negativa consiste em não impedir, sem justificativa proporcional, formas voluntárias de trabalho e organização empresarial capazes de gerar oportunidades econômicas.

O estudo de Frankenthal (2025) não prova que a ausência de regulação tenha causado a redução da criminalidade, pois não compara ambientes com diferentes graus de intervenção estatal. A evidência permite, contudo, sustentar que oportunidades privadas de trabalho produziram benefícios sociais relevantes e que intervenções capazes de eliminá-las podem comprometer parte desses efeitos.

A redução da criminalidade não depende exclusivamente da atuação estatal direta. Policiamento e programas sociais têm funções importantes, mas oportunidades de trabalho e renda também alteram os incentivos relacionados à prática criminosa.

A entrada do iFood foi acompanhada por redução média de 10,4% da criminalidade, com efeitos maiores nos bairros de menor renda e nos horários em que as entregas eram mais rentáveis. Os resultados reforçam a explicação baseada no custo de oportunidade e mostram que uma empresa criada para atender a uma demanda de mercado pode produzir benefícios sociais não previstos em seu objetivo original.

Desse modo, a liberdade para empreender e trabalhar pode funcionar como mecanismo indireto de prevenção criminal. A atuação negativa do Estado não deve ser confundida com ausência de governo, mas com o respeito a uma esfera de liberdade na qual empreendedores descobrem soluções, trabalhadores encontram renda e podem surgir benefícios sociais que a ação pública direta nem sempre consegue planejar ou produzir.

*Samuel Bonna é coordenador do Instituto Atlantos. Empreendedor, investidor e advogado, com foco em economia, estratégia e mercado financeiro.