Ouço com frequência pessoas muito competentes se acusarem de ser um desastre com dinheiro. Médicos, advogados, executivos, empresários. A confissão costuma vir com uma promessa de mais disciplina, como se o problema fosse de caráter. Acho que o diagnóstico é errado, e o remédio também.

Doze anos depois do último jogo

Em 2015, Kyle Carlson, Joshua Kim, Annamaria Lusardi e Colin Camerer publicaram um estudo sobre os 2.016 jogadores draftados pela NFL entre 1996 e 2003. A pergunta era de teoria econômica. Uma carreira mediana, de seis anos, rende a um jogador mais do que um americano médio com diploma universitário ganha na vida inteira. Como ele sabe que vai parar antes dos 35, deveria poupar boa parte disso e chegar à aposentadoria com folga. Na vida real, os pedidos de falência começaram logo depois da última temporada e seguiram, segundo os autores, "a uma taxa substancial" por pelo menos doze anos: ao fim desse período, 15% dos ex-jogadores já tinham recorrido à Justiça. A taxa anual ficou praticamente igual à de americanos de 25 a 34 anos num levantamento de tribunais de 2001, embora fosse bem maior que a de homens da mesma geração numa pesquisa longitudinal. Os autores esperavam outra coisa. Nem a renda acumulada nem a duração da carreira reduziram o risco de forma significativa: ter jogado por muito tempo e sido bem pago, escreveram, "não oferece muita proteção" contra a falência.

O número é bem menor que os 78% que circulam desde uma reportagem na Sports Illustrated de 2009, segundo a qual 78% dos ex-jogadores da NFL estavam falidos ou "sob estresse financeiro por desemprego ou divórcio" dois anos após se aposentar, misturando falência com algo bem mais vago. É mais incômodo justamente por ter sido medido com rigor. Mas é preciso cuidado com o que ele prova. O jogador tem uma renda que dura poucos anos e despenca. Um médico ou um executivo tem trinta anos de renda alta, e é razoável supor que uma carreira longa dá mais tempo para corrigir a rota. O estudo não diz nada diretamente sobre eles. O que mostra é mais restrito e mais útil, que renda alta, por si só, não produz patrimônio, mesmo quando a necessidade de poupar é óbvia, conhecida e próxima.

Onde a experiência ensina, e onde não

Minha leitura de por que isso acontece passa por uma literatura que não é bem de finanças. Em 2009, Daniel Kahneman e Gary Klein, que passaram a carreira em lados opostos do debate sobre a intuição de especialistas, escreveram juntos um artigo para delimitar quando a experiência produz habilidade de verdade. Chegaram a duas condições: um ambiente regular o bastante para oferecer sinais válidos e oportunidade adequada de aprendê-los. O psicólogo Robin Hogarth havia chamado de "gentis" os ambientes em que o retorno é preciso e chega a tempo, e de "perversos" aqueles em que ele falta, demora ou vem distorcido.

O ofício de ganhar dinheiro tende ao primeiro tipo. O cliente que não volta, a causa perdida, o trimestre ruim corrigem o profissional muitas vezes por ano, durante décadas. O ofício de converter renda em patrimônio é do segundo tipo, e não só porque a resposta demora. Os sinais de curto prazo apontam para o lado errado. Gastar devolve prazer imediato e, muitas vezes, aprovação social; poupar não devolve nada visível por anos. E quanto maior a renda, mais ela vai amortecendo cada decisão ruim. O carro caro, a casa acima do necessário, o investimento sem muito critério. Nada disso aparece como um erro enquanto o salário continua entrando. O feedback que chega é "está tudo bem", e ele só deixa de ser verdadeiro quando a renda para. No caso do atleta, isso acontece aos 30. No do médico, aos 65, ou antes, por doença.

O cirurgião e o fundo imobiliário

Kahneman e Klein fazem uma observação que deveria incomodar quem trabalha no meu setor, o de investimentos. A expertise, dizem, costuma ser fracionada. Profissionais de finanças recebem bastante feedback sobre tarefas de curto prazo, mas o retorno sobre seus erros de longo prazo é "atrasado, esparso e ambíguo", o que favorece o excesso de confiança. Se isso vale para quem vive do mercado financeiro, vale ainda mais para o cirurgião que, por ser excelente no que faz, presume julgar bem um fundo imobiliário ou uma sociedade num restaurante. A competência num ambiente gentil vira confiança emprestada num ambiente perverso.

Aprender mais rende menos do que se imagina

Se o problema é de ambiente, a solução intuitiva, aprender mais, rende menos do que se imagina. Uma meta-análise de 200 estudos concluiu que intervenções de educação financeira explicavam apenas 0,1% da variação nos comportamentos estudados, com efeitos ainda mais fracos em amostras de baixa renda e que se dissipavam com o tempo. Um trabalho posterior com 76 experimentos randomizados e mais de 160 mil participantes, encontrou efeitos pelo menos três vezes maiores e economicamente relevantes. Educação ajuda, mas não transforma um ambiente perverso em gentil.

O que funciona com mais consistência é tirar a decisão do momento em que ela seria tomada com o dinheiro na mão. Quando uma grande empresa americana passou a inscrever automaticamente seus funcionários no plano de previdência, a adesão dos recém-contratados saltou de 37% para cerca de 86%, embora nenhuma característica econômica do plano tivesse mudado. No programa Save More Tomorrow, trabalhadores se comprometeram a destinar à poupança parte dos aumentos futuros, e a taxa média de poupança subiu de 3,5% para 13,6% em 40 meses. Ninguém ali aprendeu a poupar. Eles pararam de precisar decidir.

O ‘de fora’ também cobra

Daí minha reserva quanto à ideia de que essa habilidade se aprende de fora, olhando quem já chegou lá. Quem chegou lá é uma amostra enviesada, e o "de fora" tem seus próprios riscos. Em 2002, a associação de jogadores da NFL informou à SEC que, em apenas três anos, pelo menos 78 atletas haviam sido lesados em mais de US$ 42 milhões por pessoas a quem confiaram seu dinheiro. Eu escrevo isso trabalhando justamente do lado de fora: terceirizar o julgamento para alguém com incentivos mal desenhados só troca um ambiente perverso por outro.

O que vale buscar fora é uma estratégia de verdade. Destino definido antes de o dinheiro chegar, regras que não dependam da força de vontade de cada mês, revisões em datas fixas e, havendo um assessor ou consultor, um cuja remuneração não dependa do que ele vende. Nada disso exige talento para finanças. Exige admitir que, nesse ofício, a experiência não ensina, e que a renda alta, longe de ajudar, é o que faz a lição chegar tarde.