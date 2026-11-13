*Isaías Fonseca, Pecuarista, associado do IFL-BH

A eleição de Javier Milei para a presidência da Argentina recolocou o liberalismo econômico no centro do debate político latino-americano. Depois de décadas marcadas por ciclos de forte intervenção estatal, déficits fiscais recorrentes e inflação persistente em diversos países da região, sua chegada ao poder simboliza uma ruptura com modelos econômicos tradicionais e desperta interesse muito além das fronteiras argentinas.

Para o Brasil, entretanto, a relevância de Milei está menos em servir como um modelo acabado e mais em representar um experimento institucional que permite discutir, de forma concreta, os limites do Estado, a responsabilidade fiscal e o papel das reformas econômicas. O significado político de Milei não deve ser confundido com um julgamento definitivo sobre seu governo. Sua vitória demonstrou que propostas de redução do gasto público, equilíbrio fiscal, privatizações e desregulamentação podem conquistar apoio popular mesmo em um contexto de profunda crise econômica.

Contudo, o sucesso eleitoral de uma agenda liberal não garante, por si só, sua implementação efetiva nem seus resultados de longo prazo. Em democracias presidencialistas e sistemas políticos fragmentados, a capacidade de aprovar reformas depende de negociações institucionais, apoio parlamentar e estabilidade política, fatores que continuam sendo grandes desafios para qualquer governo argentino.

Nesse sentido, a principal contribuição de Milei talvez seja recolocar questões fundamentais no debate público. Déficits fiscais persistentes, inflação elevada, expansão do gasto público e baixa produtividade deixaram de ser tratados como problemas secundários e voltaram a ocupar posição central na agenda econômica argentina. Independentemente das avaliações sobre suas estratégias políticas, esse deslocamento do debate representa um fato relevante para toda a América Latina.

Para o Brasil, entretanto, qualquer comparação exige cautela. Apesar das semelhanças regionais, Brasil e Argentina possuem estruturas econômicas, fiscais e institucionais bastante diferentes. O Brasil dispõe de um mercado interno maior, um sistema financeiro mais desenvolvido, uma inflação historicamente mais controlada desde o Plano Real e instituições fiscais distintas das argentinas.

Por isso, não faria sentido imaginar que políticas concebidas para responder à crise argentina possam ser simplesmente transplantadas para a realidade brasileira. Ainda assim, algumas lições podem ser úteis. A primeira é a importância da responsabilidade fiscal como condição para a estabilidade econômica. Déficits persistentes elevam o endividamento público,

reduzem a confiança dos investidores e limitam a capacidade de crescimento de longo prazo. A segunda é que reformas estruturais frequentemente enfrentam resistência política, mas seu adiamento também possui custos econômicos elevados.

Sob a perspectiva liberal, o crescimento econômico depende principalmente da capacidade da sociedade de produzir, investir, inovar e empreender. Isso não significa negar a importância do Estado, mas reconhecer que suas funções mais relevantes se concentram na garantia da segurança jurídica, da estabilidade monetária, da proteção dos direitos de propriedade, da infraestrutura essencial e do cumprimento das regras do jogo.

Instituições públicas eficientes fazem parte do funcionamento de uma economia de mercado; o debate liberal concentra-se menos na existência do Estado do que na extensão de sua intervenção e na qualidade de sua atuação. Essa distinção é importante porque o liberalismo não se resume à defesa de um Estado menor.

Seu foco principal está na limitação do poder discricionário, na previsibilidade das regras, na livre concorrência e na redução de privilégios concedidos por decisões políticas. Em vez de substituir a iniciativa privada, o Estado deve criar um ambiente institucional que permita que indivíduos e empresas desenvolvam suas atividades com segurança e liberdade.

A experiência argentina também suscita uma reflexão sobre a própria direita liberal brasileira. Ao longo das últimas décadas, setores que se identificam como liberais frequentemente defenderam responsabilidade fiscal e redução do Estado em seus discursos, mas, na prática, muitas vezes aceitaram subsídios setoriais, protecionismo, expansão de benefícios específicos e outras formas de intervenção estatal quando politicamente convenientes.

A ascensão de Milei desafia esse comportamento ao recolocar em discussão o grau de coerência entre princípios liberais e decisões de governo. Essa reflexão talvez seja uma das contribuições mais relevantes para o Brasil. O fortalecimento de uma agenda liberal depende não apenas da defesa de privatizações ou da redução de impostos, mas também de enfrentar temas como simplificação regulatória, revisão de gastos públicos, maior eficiência administrativa, abertura comercial, fortalecimento da concorrência e compromisso consistente com o equilíbrio das contas públicas.

Ao mesmo tempo, o caso argentino também demonstra que reformas econômicas profundas produzem custos de curto prazo e exigem elevado capital político para serem sustentadas. Ajustes fiscais, redução de subsídios e reorganização do setor público costumam gerar impactos sociais e resistência de grupos organizados.

O verdadeiro teste de uma agenda liberal não está apenas na formulação das propostas, mas em sua capacidade de produzir crescimento sustentável preservando estabilidade institucional e legitimidade democrática.

Por isso, a importância de Javier Milei para o Brasil não reside em fornecer um roteiro pronto a ser seguido. Seu governo representa, antes de tudo, um experimento político e econômico cujo sucesso ou fracasso ainda será avaliado pela história. Independentemente do resultado, sua eleição já produziu um efeito relevante: recolocou

no centro do debate latino-americano temas como responsabilidade fiscal, liberdade econômica, limites da intervenção estatal e qualidade das instituições. Para o Brasil, talvez essa seja a principal lição. Mais importante do que importar estratégias políticas é aprofundar o debate sobre quais instituições favorecem o crescimento, a estabilidade e a liberdade econômica.

A experiência argentina poderá servir como referência não por oferecer respostas definitivas, mas por testar, em condições reais, até que ponto uma agenda liberal de reformas consegue enfrentar as pressões políticas, sociais e econômicas características das democracias latino-americanas.