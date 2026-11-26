Se você passar um dia inteiro rodando pelos corredores da Semana Internacional do Café que acontece em Belo Horizonte, vai sair bastante energizado. Primeiro pela quantidade de copinhos de cafés selecionados, de lotes e microlotes especiais coados na hora que você vai provar. Mas vai sair animado de lá, sobretudo, por vivenciar a união próspera da qualidade de produto com boa gestão ambiental.

A edição deste ano da feira mostra como a agricultura regenerativa está tomando conta do setor, trazendo cafés com sabores especiais e oferecendo aos produtores diferenciais de mercado, resiliência climática e maior segurança para continuar plantando e colhendo. Essa transformação é impulsionada por uma nova safra de produtoras e produtores, fazendeiras e fazendeiros, cafeicultoras e cafeicultores, que estão trazendo uma visão moderna para o setor, junto com uma participação feminina decisiva.

Essa evolução da agricultura está avançando nos territórios tradicionais do café, onde são cultivadas as melhores variedades de arábica. Principalmente em Minas Gerais, o maior produtor de café do país e do mundo. Cafeicultores líderes da revolução regenerativa estão fazendo escola. É o caso de Eliene Silva, do Café Braço Forte, em Simonésia, Minas Gerais. Na propriedade, a produtora adota práticas de manejo que ajudam a evitar pragas e manter a saúde dos cafezais sem recorrer a produtos químicos no solo.

Uma das estratégias é a poda programada, que consiste na retirada dos ramos antigos, que já não produzem, para estimular o crescimento de novos galhos e fortalecer os cafezais. No solo, Eliene mantém a vegetação espontânea entre as plantas, realizando o corte quando ela atinge determinada altura. "A gente deixa o mato. Assim, a gente não faz uso de produtos químicos no solo. Ali também, nesse mato, as pragas, em vez de prejudicar o pé de café, vão para aquelas outras plantas", explica. A propriedade tem 23 hectares de café e mantém o restante da área coberta por vegetação nativa. A floresta também contribui para a disponibilidade de água, com nascentes e cursos d'água que atravessam a fazenda.

Essa transição para sistemas de produção mais sustentáveis tem sido impulsionada também pelas certificações, que orientam os produtores na adoção de boas práticas e ajudam a abrir portas para mercados mais exigentes. Um dos principais exemplos é o selo da Rainforest Alliance, que pode facilitar o acesso a grandes compradores, como a Nespresso.

A Daterra foi a primeira produtora de café do Brasil a receber a certificação da Rainforest Alliance. A experiência da empresa foi importante para adaptar os critérios da certificação à realidade do Cerrado brasileiro, onde a produção de café acontece em condições diferentes das regiões de cultivo sombreado da América Central, que serviram de referência para os primeiros sistemas de certificação. Segundo Isabela Pascoal Becker, diretora de Sustentabilidade, Governança e Impacto da Daterra, quando a empresa começou a trabalhar na recuperação da fazenda, procurou pesquisadores da USP/Esalq para entender como recuperar áreas degradadas e criar condições ambientais mais favoráveis à produção de café. A aproximação com iniciativas de certificação também fez parte desse processo.

Na época, um dos desafios foi mostrar que os critérios de sustentabilidade precisavam considerar as características de cada bioma. Enquanto na América Central o café é tradicionalmente cultivado sob árvores altas, no Cerrado as condições são diferentes. "A sustentabilidade tem que respeitar onde a gente está. E onde a gente estava era o Cerrado. Então, ao invés de trazer árvores exóticas para fazer sombreamento, o café tinha que ser certificado dentro do ambiente dele", explica Isabela.

Segundo ela, o avanço das pesquisas e do conhecimento sobre o Cerrado permitiu aprimorar as práticas de manejo e a relação entre a produção de café e o ambiente. A própria certificação também evoluiu, incorporando critérios mais exigentes. "Como a gente começou desde o início, a gente foi crescendo juntos", resume. Essa adaptação é especialmente importante diante das mudanças climáticas, que já representam um desafio para a produção de café arábica. No Cerrado, o aumento das temperaturas torna ainda mais urgente a busca por práticas que ajudem a proteger as lavouras e garantir a continuidade da produção.

Para Livian Carneiro, produtora rural, proprietária da Fazenda Araras e responsável pela marca Café Araras do Cerrado, certificada pela Rainforest Alliance, um dos principais benefícios da certificação é ajudar a organizar a fazenda. Segundo ela, o processo contribui para estruturar a propriedade, manter a documentação em dia e dar mais segurança à produção. "A certificação ajuda a gente a organizar a fazenda. Ela organiza a estrutura da fazenda, a documentação da fazenda. Então, dá uma segurança para a gente poder trabalhar", afirma.

Outro ganho está na rastreabilidade, especialmente para quem pretende comercializar o café no mercado internacional. Os compradores querem saber como o produto foi produzido, quais cuidados foram adotados e o que foi aplicado na lavoura. "Eles querem saber o que é que elas estão consumindo, como que foi produzido, se foi a rastreabilidade, o que foi usado nesse café, qual o cuidado que teve com esse café", explica Livian.

O Café Orfeu também desenvolve um trabalho de incentivo à adoção de práticas sustentáveis e à certificação entre os produtores que fornecem café para a marca. A iniciativa busca mostrar que os benefícios vão além de um possível aumento no preço de venda do produto. Esse trabalho de mobilização faz parte do cotidiano de Giovana Cunha, responsável pelos processos agrícolas da Fazenda Sertãozinho, que integra o grupo Orfeu e também recebe café de outras propriedades para processamento e comercialização pela marca.

Segundo Giovana, a certificação Rainforest Alliance contribui para melhorar a gestão da propriedade, estabelecer controles sobre os gastos e registrar as atividades realizadas na lavoura. Além disso, pode garantir um prêmio na comercialização do café certificado. "A gente consegue ter um controle da fazenda muito maior com a certificação", afirma.

Na experiência de Giovana, uma das principais dificuldades para os produtores que começam esse processo é justamente criar o hábito de registrar todas as atividades. "O produtor não é muito familiar com papelada e ele anotar tudo ali que ele faz na lavoura, tudo que ele faz também com os funcionários", explica.

A recuperação das nascentes

Um dos benefícios da agricultura regenerativa para o Brasil é a segurança hídrica. O cultivo de café com práticas regenerativas pode vir acompanhado da manutenção e até da recuperação de nascentes, como mostra a experiência de Valmor Santos Filho e Adriane Freddi, do Café Campo Místico.

Quando chegaram à propriedade, há 26 anos, encontraram uma área de aproximadamente dez hectares de pastagem degradada e solo compactado. A primeira preocupação foi recuperar o ambiente, com o plantio de árvores e a recomposição das matas ciliares. Com o passar do tempo, o trabalho revelou um rio que estava seco e mais de cinco nascentes na propriedade. A recuperação também foi ampliada para além dos limites da fazenda.

Valmor e outros quatro proprietários vizinhos se uniram para recuperar a vegetação ao longo de um córrego que atravessa as cinco propriedades, desde a nascente até o Rio das Antas. "Não justificaria só a gente fazer uma recuperação, um enriquecimento da nossa propriedade. Então, nós conversamos com os cinco vizinhos e todos toparam fazer essa parceria de recuperação da área", conta Valmor.

O trabalho resultou na formação de um corredor ecológico, com aumento da presença de aves e mamíferos nas áreas recuperadas. Também foram identificadas nascentes que voltaram a produzir água depois que as áreas foram cercadas, protegidas do pisoteio do gado e recompostas com mata nativa.

O café abre uma nova fronteira na Amazônia

Enquanto a agricultura regenerativa se expande nas regiões mais tradicionais da cafeicultura, ela também começa a ganhar espaço na Amazônia. Com o desenvolvimento de novas variedades de robusta amazônico, que vêm conquistando reconhecimento pela qualidade e características sensoriais, um grupo de produtores está utilizando o café para substituir pastagens degradadas, recuperar a cobertura vegetal e melhorar a renda familiar. A produção acontece em diferentes estados da região, como Rondônia, Acre, Pará e Amazonas.

Na Semana Internacional do Café de 2026, em Belo Horizonte, os estandes de produtores amazônicos chamavam a atenção dos visitantes. O estande do Acre, por exemplo, estava sempre movimentado, com a presença de 15 produtores finalistas de uma competição organizada pela Secretaria Estadual de Agricultura. Entre eles estava Keyti Souza, integrante da família que está à frente da iniciativa Raízes da Floresta, que produz café especial dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes. Keyti e o marido cresceram ouvindo os pais dizerem que a família sobrevivia da floresta por meio do extrativismo da castanha e do látex. Durante a pandemia, diante da necessidade de diversificar as atividades econômicas, decidiram investir na produção de café especial.

Hoje, o cultivo em pequenas áreas dentro da unidade de conservação complementa a renda obtida com o extrativismo e outras atividades desenvolvidas pela família. "Hoje, em pequenas áreas de produção na unidade de conservação, no Acre, a gente consegue agregar renda junto com o extrativismo", conta. Além da castanha e da seringa, a família trabalha com a produção de mel da florada do café e com o turismo de base comunitária, oferecendo aos visitantes a experiência de acompanhar todo o processo de produção, da colheita à degustação.

Keyti também destaca o reconhecimento crescente da qualidade do robusta amazônico, que por muitos anos foi considerado inferior ao arábica. "Por muitos anos, muitas pessoas entenderam ou rotularam que o café robusta amazônico não era um café de qualidade. Mas, nos últimos anos, isso tem quebrado esse conceito. O robusta amazônico tem sido elevado em características físicas e sensoriais como um café especial", afirma.

Outro exemplo dessa transformação é o Café Apuí, que trabalha com a produção de café sombreado sob a cobertura de árvores, recuperando áreas de pastagem degradada e oferecendo uma nova alternativa de renda para agricultores familiares da região. É o caso de Sara Moraes, da Fazenda Renascer, fornecedora do Café Apuí. A produtora e sua família deixaram a pecuária para investir na cafeicultura e encontraram na nova atividade uma oportunidade de melhorar a renda.

Na primeira safra, conseguiram comercializar 150 sacas de café, sendo 80% de café gourmet, além de conquistar classificações em concursos importantes de cafés especiais. A produção acontece em sistema agroflorestal, com o plantio de árvores intercaladas aos cafeeiros. "Essas árvores ajudam muito no solo, pois as folhas que caem no chão ajudam muito como adubo orgânico. E também mantêm a umidade do solo", explica Sara.

Como a propriedade não utiliza sistema de irrigação, a cobertura vegetal tem papel importante para manter a umidade do solo e ajudar a regular a temperatura do ambiente, beneficiando tanto os cafeeiros quanto os produtores. A mudança também representa uma inversão de uma trajetória vivida pela família. No passado, os familiares de Sara já haviam produzido café na região, mas abandonaram a atividade diante das dificuldades de comercialização e dos preços baixos, migrando para a pecuária. Agora, o movimento acontece no sentido contrário: a família está deixando o gado para voltar à cafeicultura, desta vez com resultados positivos.

Uma transformação que deve continuar

O crescimento dos cafezais regenerativos deve continuar, impulsionado tanto pela necessidade de adaptação às mudanças climáticas quanto pela valorização de cafés produzidos com práticas sustentáveis. Para Caio Pontes, da Expresso Co, organizadora da Semana Internacional do Café, a adoção de sistemas agroflorestais e práticas de agricultura regenerativa representa uma forma de diversificar a produção e reduzir os riscos enfrentados pelos cafeicultores. "É uma forma de entregar o que a gente chama de diversificação na produção. Não só na diversificação de renda, mas também na mitigação de risco e na proteção do ativo do produtor, que é a própria produção, a área dele", afirma.

Outro fator que impulsiona esse movimento é o reconhecimento do mercado. Tanto compradores nacionais quanto internacionais começam a valorizar os cafés produzidos com práticas regenerativas e agroflorestais, oferecendo prêmios por esses produtos.

"Ele entende o valor que esse café está entregando para o consumidor, no caso desse valor agregado de sustentabilidade, e também para o produtor, um trabalho que ele tem ali de trabalhar de uma forma diferente na produção, mas que gera valor também para a qualidade do café dele", explica Caio.

O robusta amazônico também representa uma oportunidade importante para a cafeicultura brasileira. Para Caio, os cafés da região já conquistaram um espaço de destaque em qualidade. O próximo desafio é apresentar essas novas variedades e seus sabores aos consumidores brasileiros e internacionais.

A transformação já está em curso. Da recuperação de nascentes em Minas Gerais ao cultivo de café sombreado na Amazônia, os produtores mostram que a agricultura regenerativa pode contribuir para melhorar a qualidade do produto, fortalecer a renda no campo e preparar a cafeicultura brasileira para os desafios das próximas safras.