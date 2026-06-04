Eram 16h30 do dia 18 de maio quando meu celular tocou. Eu estava no meio de uma reunião importante, mas vi que era a babá da minha filha. Apesar de rejeitar a ligação, como todo pai preocupado, mandei uma mensagem perguntando se estava tudo bem?

A resposta veio na hora:

“Pai, eu quero falar com você.”

Pedi licença da reunião e liguei de volta.

Minha filha Pietra tem oito anos e ainda não tem celular, por isso, quando precisa, se comunica através de sua babá. Quando ouvi sua voz, percebi que havia algo diferente. Ela parecia ansiosa. Quase aflita.

“Pai, eu posso faltar à natação hoje?”

Respondi automaticamente.

“Pietra, você sabe como a natação é importante…”

Ela nem me deixou terminar.

“Mas pai, hoje é a convocação da Seleção. Bem na hora da aula. E eu preciso saber se vão convocar o Neymar.”

Naquele instante eu ri.

Não porque fosse engraçado.

Mas porque uma menina de oito anos acabara de me lembrar de algo que muita gente ainda subestima. O ativo mais escasso do mundo não é capital. Não é tecnologia e nem inteligência artificial.

É atenção.

Quando desliguei o telefone, fui dar uma olhada rápida nos meus grupos de WhatsApp antes de voltar para a reunião.

No grupo dos amigos da infância, um médico respeitado dizia que havia bloqueado sua agenda para acompanhar a convocação.

No da turma do mercado financeiro, profissionais acostumados a discutir juros, dólar e bolsa comentavam a lista do Ancelotti.

Nos grupos de Venture Capital, founders e investidores interromperam discussões sobre o Claude para debater um único assunto: Neymar.

Uns defendiam sua convocação. Outros criticavam. Mas todos falavam dele.

E quando um país inteiro discute a mesma coisa ao mesmo tempo, estamos diante de algo raro, muito raro.

Esta coluna não é sobre futebol, até porque estou longe de ser um especialista no assunto. Ela é sobre estratégia, construção de marca e influência. Sobre o valor econômico de capturar atenção em escala.

Nos boards dos quais participo, seja de empresas da economia real, seja de startups de tecnologia e dados, passamos boa parte do tempo discutindo ativos. Falamos sobre crescimento, eficiência operacional, inteligência artificial, novos produtos, aquisição de clientes e produtividade. Mas existe um ativo que raramente aparece corretamente nos relatórios e que, muitas vezes, vale mais do que todos os outros juntos: A capacidade de mobilizar atenção.

Nosso camisa 10 talvez seja hoje o maior exemplo brasileiro disso.

Com cerca de 233 milhões de seguidores no Instagram, Neymar segue sendo o brasileiro mais seguido da plataforma. Para efeito de comparação: sozinho, ele tem mais seguidores do que os outros 25 jogadores convocados para a Seleção Brasileira somados.

Nem mesmo a nova geração consegue equilibrar essa balança. Vini Jr. (60 milhões), Endrick (17 milhões) e todo o restante do elenco chegam juntos a aproximadamente 186 milhões de seguidores

Mas esses números, por si só, não contam toda a história. Logo após a convocação, em questão de horas, Neymar ganhou mais de um milhão de seguidores. Sem campanha. Sem mídia paga. Sem growth hacking. Sem funil de aquisição. Apenas pela força gravitacional do seu nome.

E talvez seja justamente aí que muita gente erre a análise. Quando falam sobre Neymar, falam apenas sobre performance. Mas os grandes CEOs e estrategistas sabem que existem ativos cuja relevância vai muito além da performance imediata.

Quem me conhece sabe que sou fã dele. E justamente por isso não acredito que ele seja apenas uma narrativa. Mesmo agora, quando sabemos que está lesionado, existe uma sensação coletiva de que, se ele estiver disponível em uma partida decisiva, tudo pode mudar. Que ele pode entrar no segundo tempo e produzir um lance improvável. Que sua entrada em campo pode alterar a confiança do time e a energia do estádio.

Talvez isso não possa ser medido por médicos ou em uma planilha. Mas nem tudo o que cria valor cabe em uma planilha.

Existe um paralelo interessante com o mundo corporativo.

Todo líder conhece aquele profissional que talvez não tenha os melhores KPIs da empresa. Aquele colaborador que não lidera os rankings internos, mas que, de alguma forma, mantém o time unido.

Quando ele entra na sala, o ambiente melhora. Quando existe uma crise, as pessoas o procuram.

Sua influência é maior do que suas métricas e sua ausência produz um impacto muito maior do que qualquer dashboard previa.

Os melhores líderes entendem isso.

E talvez seja exatamente isso que explique o que aconteceu nas últimas semanas.

Há muito tempo eu não via a Seleção Brasileira gerar conversas tão intensas. Fazia tempo que eu não via pessoas tão diferentes discutindo futebol novamente.

A polêmica da convocação acabou produzindo algo que parecia improvável.

Ela recolocou a Seleção novamente no centro da conversa nacional.

Escrevo esta coluna poucas horas depois da goleada do Brasil sobre o Panamá, no Maracanã. Mesmo sem condições de jogo, Neymar entrou no gramado apenas para cumprimentar a torcida e foi ovacionado por mais de 70 mil pessoas.

Não fez nenhum gol. Não deu nenhuma assistência. Mas foi capaz de chamar atenção.

E atenção, quando mobiliza multidões, se transforma em ativo estratégico.

Voltando àquela tarde de maio, eu e Pietra assistimos juntos à convocação.

E quando o Mister anunciou o nome dele na lista, estávamos de mãos dadas. Ela gritou alto, sorriu e, olhando no fundo dos meus olhos disse: “Eu sabia, pai.”

Eu também sabia.

Alguns meses atrás, minha esposa conseguiu uma camisa da seleção autografada pelo seu ídolo. A pequena Pietra guarda aquela camisa como quem guarda um pedaço de um sonho.

E daqui a algumas semanas vou levá-la para assistir à sua primeira Copa do Mundo. Last dance do nosso craque e de outros grandes nomes mundiais como Messi e Cristiano Ronaldo.

Talvez, daqui a muitos anos, ela não se lembre das escalações. Certamente não se lembrará quais países o Brasil enfrentou ou mesmo quem fez nossos gols.

Mas tenho certeza de que ela vai se lembrar da emoção de torcer pelo Brasil ao lado dos seus pais.

Vai se lembrar do frio na barriga antes dos jogos.

Vai se lembrar da esperança irracional que só o futebol consegue produzir.

Porque algumas histórias são maiores do que estatísticas.

São maiores do que performance.

São maiores até do que seus protagonistas.

E talvez seja justamente isso que as grandes marcas, os grandes líderes e as grandes empresas precisem entender.

A atenção não é apenas um ativo. Ela é o ponto de partida de tudo.

E agora, enquanto conto os dias para embarcar com a Pietra para sua primeira Copa do Mundo, existe uma parte de mim que volta a ser criança também.

Porque no final das contas, antes dos negócios, dos investimentos e das estratégias, ainda existe algo poderoso em ver um país inteiro acreditando junto.

E quem sabe seja exatamente essa crença coletiva que nos ajude a trazer a taça para casa pela sexta vez. Pra cima deles Brasil, Eu acredito!