Dona Tereza não está na Bloomberg

Nos últimos meses venho dedicando boa parte do meu tempo a entender melhor o mercado imobiliário. Não porque tenha descoberto uma fórmula mágica no real estate, nem porque acredite que imóveis sejam superiores a ações, crédito ou qualquer outra classe de ativo. Minha curiosidade nasceu de outro lugar.

Aproximei-me de uma gestora que explora um pedaço particularmente interessante desse mercado e, acompanhando algumas operações, conheci a Dona Tereza.

Ela tem 78 anos, é extremamente simpática, daqueles tipos que insistem em oferecer um café fresquinho mesmo depois de você repetir que não precisa e dedicou a vida inteira para cuidar da família. O marido morreu há vinte anos. Empresário bem-sucedido de uma geração em que patrimônio era sinônimo de tijolo, passou décadas comprando imóveis em São Paulo sem Excel, sem fluxo de caixa descontado. Quando sobrava um dinheirinho, comprava um imóvel. Simples assim.

Quando a única filha do casal se casou com um executivo americano e mudou-se para os Estados Unidos, Dona Tereza permaneceu em São Paulo. Ela herdou os imóveis que, desde então, cumprem com maestria o seu papel: garantem renda previsível mês a mês. Com o aluguel caindo pontualmente na conta, ela cobre suas despesas, vive confortavelmente e ainda reserva uma parte do dinheiro para o seu maior prazer: mimar os netos quando vêm visitar a vovó.

Entre esses imóveis está uma laje na Vila Olímpia. O inquilino está lá há anos, paga religiosamente e nunca deu dor de cabeça. Dona Tereza gosta dele. Todo mês ele deposita dez mil reais na conta dela e, para ela, está ótimo.

Só existe um pequeno problema. Aquela laje não vale mais dez mil reais por mês. Depois de duas décadas de transformações da Vila Olímpia, valorização imobiliária e profissionalização do mercado corporativo paulistano, um aluguel compatível com aquele ativo está mais perto de trinta e oito mil. Dona Tereza simplesmente não sabe. E, mais importante, nunca teve uma razão forte o suficiente para querer saber.

Essa história ficou na minha cabeça porque explica algo que nós, do mercado financeiro, passamos a vida tentando encontrar: arbitragem.

O paradoxo da informação

Nunca tivemos tanto acesso à informação. Um gestor hoje acompanha em segundos o preço de praticamente qualquer ativo relevante do planeta. Tem balanço, conference call, research, série histórica e notícia em tempo real. E agora ainda tem inteligência artificial. Uma máquina lê milhares de páginas de demonstrações financeiras antes mesmo de um analista terminar seu primeiro café, compara com margens de centenas de empresas, encontra padrões em décadas de dados e consegue perceber até mudanças sutis no discurso de um CEO entre um trimestre e outro.

É revolucionário, mas aí mora um paradoxo. Quanto melhores ficamos em distribuir e processar informação, menos valiosa tende a ser cada informação disponível para gerar alfa. Se todo mundo enxerga a mesma tela, acessa os mesmos dados e usa modelos cada vez mais poderosos para interpretá-los, uma distorção relevante de preço tende a sobreviver por menos tempo. No Brasil o problema é ainda mais cruel: antes de procurar alfa, é preciso vencer o CDI. Quando o ativo livre de risco paga bem, não basta ser bom. É preciso ser excepcional.

Talvez estejamos procurando arbitragem justamente onde ela está desaparecendo.

Dona Tereza não está na Bloomberg

Voltemos à Vila Olímpia. Não existe ticker piscando em vermelho avisando que o aluguel de Dona Tereza está 74% abaixo do mercado. Nenhum analista vai revisar o preço-alvo daquela laje e nenhum robô de arbitragem vai executar essa operação em microssegundos.

A informação mais importante sobre aquele ativo não está em uma base de dados. Está na cabeça de Dona Tereza. Está na confiança que ela construiu com o inquilino ao longo dos anos, no medo de trocar o certo pelo duvidoso, na lembrança de quando seu ex-marido comprou aquele imóvel e na tranquilidade de receber o mesmo valor todo mês sem precisar pensar no assunto. Tente colocar isso numa API.

E Dona Tereza não é uma anomalia. Existem muitas Donas Terezas. Famílias com imóveis comprados há trinta, quarenta, cinquenta anos. Herdeiros espalhados por outras cidades e países. Proprietários que nunca profissionalizaram a gestão. Aluguéis defasados, prédios mal ocupados, documentações complexas, ativos excelentes escondidos atrás de fachadas ruins, imóveis com enorme potencial de retrofit que ninguém enxergou ainda. Eles não aparecem nos relatórios das grandes casas. É preciso encontrá-los, e encontrar a Dona Tereza dá trabalho.

A tecnologia encontra dados. Pessoas encontram pessoas.

Um imóvel novo, lançado por uma incorporadora profissional, já nasce cercado de informação. O incorporador sabe quanto custa o metro quadrado, conhece os aluguéis da região, a vacância, o custo de construção, a demanda, o potencial construtivo e o preço dos terrenos vizinhos. Do outro lado estão fundos, bancos, family offices e investidores igualmente bem assessorados. Há profissionais dos dois lados da mesa. O mercado funciona e, justamente por funcionar tão bem, sobra menos espaço para arbitragem.

Agora tente procurar um prédio de quarenta anos que não está formalmente à venda. Talvez o proprietário nem saiba que quer vender. Talvez já tenha recusado três propostas. Talvez os filhos queiram vender e a mãe não. Talvez o aluguel esteja tão defasado que o preço pedido pareça absurdo para quem olha apenas a renda atual. Talvez exista uma possibilidade de retrofit que ninguém jamais apresentou à família.

O algoritmo pode ajudar a identificar o prédio, mas alguém ainda precisa tocar a campainha, sentar com o proprietário, ouvir, entender a história, voltar uma segunda vez, talvez uma terceira, ganhar confiança e descobrir qual é o verdadeiro problema que aquela família está tentando resolver. Só então é possível estruturar uma transação. Em alguns mercados, gerar alfa exige mais sola de sapato do que poder computacional.

Para onde foi o alfa?

Não acho que essa tese seja apenas imobiliária. Ela vale para uma pequena empresa familiar, um ativo distressed, créditos ilíquidos, empresas sem sucessão e uma infinidade de ativos que vivem longe das telas. Quanto mais líquido, transparente e digitalizado se torna um mercado, mais rapidamente uma informação nova é incorporada ao preço. E a inteligência artificial acelera brutalmente esse processo.

Isso não significa que a IA vai eliminar oportunidades de investimento. Talvez apenas mude onde devemos procurá-las. Existe uma diferença enorme entre processar informação e produzir informação. A primeira está ficando cada vez mais barata. A segunda muitas vezes ainda depende de alguém sair da frente da tela.

Durante décadas, o mercado financeiro investiu bilhões para colocar cada vez mais informação dentro delas. Bloomberg, Reuters, banco de dados, algoritmos... Primeiro a vantagem estava em ter acesso à informação. Depois, em conseguir digeri-la melhor e mais rápido. Se todos passam a ter acesso praticamente aos mesmos dados e máquinas conseguem analisá-los quase instantaneamente, talvez a próxima vantagem esteja em produzir a informação que ainda não existe.

E produzir esse tipo de informação continua sendo um trabalho estranhamente analógico. Exige curiosidade, paciência, relacionamento, ouvido e sola de sapato. Talvez a IA não esteja acabando com a arbitragem. Esteja apenas empurrando-a para lugares mais difíceis de indexar.

O computador analisa milhares de imóveis em segundos. Mas ainda não sabe tomar café fresquinho com a Dona Tereza.

E talvez seja justamente no café que esteja o alfa.